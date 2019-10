Милан - Турин-2019 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 17:15 Magenta - Torino/Basilica di Superga, 179 км 1 Michael Woods (Can) Ef Education First 4:03:48 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 3 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:00:05 4 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:00:10 5 David Gaudu (Fra) Groupama - Fdj 6 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 7 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:00:23 8 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:33 9 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli - Sidermec 10 Enric Mas Nicolau (Spa) Deceuninck - Quick - Step 0:00:38 11 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 12 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 13 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:40 14 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 15 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 16 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 17 Victor De La Parte (Spa) Ccc Team 0:00:43 18 Davide Formolo (Ita) Bora - Hansgrohe 0:00:46 19 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 0:00:59 20 Diego Rosa (Ita) Team Ineos 0:01:11 21 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 22 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 23 Simon Geschke (Ger) Ccc Team 0:01:22 24 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 25 Rui Costa (Por) Uae Team Emirates 0:01:34 26 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:01:36 27 Steff Cras (Bel) Team Katusha Alpecin 28 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 29 Riccardo Zoidl (Aut) Ccc Team 30 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain - Merida 0:01:42 31 Aleksandr Riabushenko (Blr) Uae Team Emirates 32 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera 0:01:44 33 Peter Stetina (USA) Trek - Segafredo 0:01:45 34 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:02:00 35 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 0:02:20 36 Tanel Kangert (Est) Ef Education First 37 Gino Mäder (Swi) Team Dimension Data 0:02:35 38 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 0:03:06 39 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 40 Simone Petilli (Ita) Uae Team Emirates 0:03:24 41 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 0:03:50 42 Rob Power (Aus) Team Sunweb 0:04:04 43 Mattia Bais (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:04:56 44 Sebastian Schonberger (Aut) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 0:05:05 45 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 0:05:23 46 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:05:26 47 Danilo Wyss (Swi) Team Dimension Data 0:05:48 48 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - Fdj 49 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton - Scott 50 Luca Covili (Ita) Bardiani Csf 51 Jeremy Maison (Fra) Team Arkea - Samsic 52 Jonathan Caicedo (Ecu) Ef Education First 53 Daniel Munoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 54 Alex Howes (USA) Ef Education First 55 Laurens Ten Dam (Ned) Ccc Team 56 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj 0:06:29 57 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:07:16 58 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 59 Joseph Rosskopf (USA) Ccc Team 60 Damien Howson (Aus) Mitchelton - Scott 0:07:56 61 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 62 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 0:08:02 63 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Merida 0:08:33 64 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick - Step 65 Aurelien Doleatto (Fra) Team Arkea - Samsic 66 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:09:03 67 Lukasz Owsian (Pol) Ccc Team 68 Rory Sutherland (Aus) Uae Team Emirates 0:09:06 69 Enrico Battaglin (Ita) Team Katusha Alpecin 0:09:11 70 Matteo Fabbro (Ita) Team Katusha Alpecin 0:09:15 71 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani Csf 72 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic 73 Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Katusha Alpecin 74 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Ef Education First 75 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 76 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha Alpecin 77 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 78 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick - Step 79 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 0:09:47 80 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane' 81 Roberto González (Pan) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 0:11:35 82 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Movistar Team 0:13:10 83 Amael Moinard (Fra) Team Arkea - Samsic 84 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 85 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 86 Antonio Nibali (Ita) Bahrain - Merida 87 Jaco Venter (RSA) Team Dimension Data 88 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain - Merida 0:13:46 89 Joan Bou Company (Spa) Nippo - Vini Fantini - Faizane' 0:15:10 DNS Grega Bole (Slo) Bahrain - Merida DNS Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal DNF Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo DNF Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo DNF Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo DNF Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team DNF Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain - Merida DNF Enrico Barbin (Ita) Bardiani Csf DNF Umberto Orsini (Ita) Bardiani Csf DNF Francesco Romano (Ita) Bardiani Csf DNF Lorenzo Rota (Ita) Bardiani Csf DNF Daniel Savini (Ita) Bardiani Csf DNF Gregor Muhlberger (Aut) Bora - Hansgrohe DNF Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Serge Pauwels (Bel) Ccc Team DNF Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick - Step DNF Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick - Step DNF James Knox (GBr) Deceuninck - Quick - Step DNF Nathan Brown (USA) Ef Education First DNF Lachlan Morton (Aus) Ef Education First DNF William Bonnet (Fra) Groupama - Fdj DNF Steve Morabito (Swi) Groupama - Fdj DNF Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj DNF Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal DNF Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal DNF Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal DNF Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott DNF Brent Bookwalter (USA) Mitchelton - Scott DNF Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton - Scott DNF Mikel Landa Meana (Spa) Movistar Team DNF Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team DNF Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm DNF Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizane' DNF Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane' DNF Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane' DNF Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane' DNF Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizane' DNF Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Romain Le Roux (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Roman Kreuziger (Cze) Team Dimension Data DNF Enrico Gasparotto (Swi) Team Dimension Data DNF Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Dimension Data DNF Nicolas Jonathan Castroviejo (Spa) Team Ineos DNF Edward Dunbar (Irl) Team Ineos DNF Filippo Ganna (Ita) Team Ineos DNF Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Ineos DNF Juri Hollmann (Ger) Heizomat Rad - Net.De DNF Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin DNF Jai Hindley (Aus) Team Sunweb DNF Johannes Frohlinger (Ger) Team Sunweb DNF Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb DNF Martin Alexander Salmon (Ger) Team Sunweb DNF Manuele Mori (Ita) Uae Team Emirates DNF Nicolas Dalla Valle (Ita) Tirol Ktm Cycling Team DNF Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Милан - Турин Milano-Torino классика категория 1.HC гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(8)

Просмотров

(916)

В тему: Giro dell’Emilia-2019

Классика Сан-Себастьяна-2019. Результаты

Тур де Франс-2019. Результаты 20 этапа

Милан - Турин-2018

Милан - Турин-2017

Милан - Турин-2016

Gran Premio Miguel Indurain 2015

Милан - Турин-2013

Тур Романдии-2010. 4 этап

Тур Романдии-2010. 3 этап

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.