Том Дюмулин остался в шаге от подиума в групповой гонке чемпионата мира-2018

Том Дюмулин: «Когда добрал отрыв, не осталось сил бороться за подиум»

27-летний нидерландский гонщик Том Дюмулин (Tom Dumoulin) остался в шаге от подиума, финишировав 4-м в групповой гонке чемпионата мира-2018 в Инсбруке. На дистанции протяжённостью 258 км с прохождением девяти подъёмов решающим стал финальный, 9-й подъём Хёттингер Хёлль (Höttinger Höll) с участком, где градиент достигал 28%. Именно на этом подъёме решающую атаку предпринял канадец Майкл Вудс, с которым уехали испанский гонщик Алехандро Вальверде и французский гонщик Роман Барде. Том Дюмулин сумел добрать тройку лидеров за 1,5 км до финиша, он не смог в финале побороться за призовые места, оставшись без медали.

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Том Дюмулин: «Когда я добрал первую тройку, у меня совсем не осталось сил бороться за подиум. Было досадно, но, полагаю, всё было предельно честно. Я не смог поехать за ними уже на подъёме. Как только их догнал, сначала подумал, что надо атаковать. Но на это у меня не было сил. Я немного восстановился и попробовал уехать за километр до финиша. Но Вальверде отреагировал немедленно. И тогда я понял, что, скорее всего, игра окончена, потому что во время спринта я даже не смог удержаться у них на колесе.

Если бы я поехал за ними на подъёме, то у меня могли начаться судороги, и чтобы их избежать, я прошёл подъём своей скоростью. Ведь когда на участке с 28% начинаются судороги, то преодолеть подъём было бы ещё тяжелее. Я мог их видеть впереди, так что знал, что разрыв не слишком большой. У меня был шанс вернуться, если безумно быстро проехать спуск. Я так и сделал, но этот спуск тоже забрал у меня много энергии.

Я был четвёртым на вершине, четвёртым на финише, так что этот результат прекрасно отражает ситуацию в гонке».