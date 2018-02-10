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Том Дюмулин остался в шаге от подиума в групповой гонке чемпионата мира-2018

Том Дюмулин: «Когда добрал отрыв, не осталось сил бороться за подиум»

 

 

  27-летний нидерландский гонщик Том Дюмулин (Tom Dumoulin) остался в шаге от подиума, финишировав 4-м в групповой гонке чемпионата мира-2018 в Инсбруке. На дистанции протяжённостью 258 км с прохождением девяти подъёмов решающим стал финальный, 9-й подъём Хёттингер Хёлль (Höttinger Höll) с участком, где градиент достигал 28%. Именно на этом подъёме решающую атаку предпринял канадец Майкл Вудс, с которым уехали испанский гонщик Алехандро Вальверде и французский гонщик Роман Барде.  Том Дюмулин сумел добрать тройку лидеров за 1,5 км до финиша, он не смог в финале побороться за призовые места, оставшись без медали.

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Том Дюмулин: «Когда я добрал первую тройку, у меня совсем не осталось сил бороться за подиум. Было досадно, но, полагаю, всё было предельно честно. Я не смог поехать за ними уже на подъёме. Как только их догнал, сначала подумал, что надо атаковать. Но на это у меня не было сил. Я немного восстановился и попробовал уехать за километр до финиша. Но Вальверде отреагировал немедленно. И тогда я понял, что, скорее всего, игра окончена, потому что во время спринта я даже не смог удержаться у них на колесе.

 

  Если бы я поехал за ними на подъёме, то у меня могли начаться судороги, и чтобы их избежать, я прошёл подъём своей скоростью. Ведь когда на участке с 28% начинаются судороги, то преодолеть подъём было бы ещё тяжелее. Я мог их видеть впереди, так что знал, что разрыв не слишком большой. У меня был шанс вернуться, если безумно быстро проехать спуск. Я так и сделал, но этот спуск тоже забрал у меня много энергии.

 

Я был четвёртым на вершине, четвёртым на финише, так что этот результат прекрасно отражает ситуацию в гонке».

 

 

 

Результаты чемпионата мира-2018. Групповая гонка. Мужчины

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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  1. paziz

    Сегодня, 03:37 | Регистрация: 10.02.2018

    А подиум был близко, дава Том, жми, еще все впереди

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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