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Крис Фрум в шаге от итогового подиума Тура Альп-2018

Крис Фрум и Николя Порталь подвели итоги Тура Альп-2018

 

 

  Крис Фрум завершил Тур Альп-2018 без побед на этапах и в шаге от подиума, проиграв 16 секунд победителю гонки Тибо Пино (Groupama-FDJ) и 1 секунду призёрам гонки Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida) и Мигелю Лопесу (Astana). Но 32-летний британский гонщик команды Sky считает, что его подготовка к Джиро д’Италия-2018 идёт по плану, а пять дней Тура Альп позволили улучшить форму перед стартом на итальянском Гран-туре.

 

Крис Фрум в шаге от итогового подиума Тура Альп-2018

 

  Крис Фрум: «Думаю, эти пять дней стали отличной подготовкой к Джиро. Я определённо в лучшей форме, чем месяц назад на Тиррено-Адриатико. На данный момент доволен тем, как себя чувствую, до старта Джиро д’Италия-2018 ещё две недели.

 

  Не думаю, что по Туру Альп можно судить о готовности к итальянскому Гран-туру. У каждого своя подготовка к Джиро д’Италия. Кто-то из ребят, возможно, был на Туре Альп не в 100-процентной форме, а к Джиро станет сильнее. Но, конечно, есть признаки, которые безошибочно указывают, что Тибо в великолепной форме, Поццовиво также в отличной форме, судя по тому, как он проходил подъёмы. Фабио Ару тоже недалеко. Мигель Анхель Лопес из команды Astana выглядит отлично. Это лишь небольшая часть того, что будет в мае.

 

Последние несколько лет команда Sky побеждала на этой гонке, но не выигрывала Джиро д’Италия.

 

За эти несколько дней я получил море удовольствия, просто участвуя в Туре Альп-2018. Этапы были короткими и взрывными, такую гонку нельзя смоделировать на тренировках. Мне было очень приятно ехать гонку».

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «Команда отработала блестяще. Главное, что ребята трудились с полной отдачей, даже если они набрали лишь 80% формы. Организация Тура Альп была идеальной, и нам повезло с погодой.

 

  Мы были очень рады увидеть, как расцвёл Кенни Элиссонд. Он великолепно провёл гонку, что говорит в его пользу при отборе состава на Джиро д’Италия-2018. Он вёз Фруми на колесе, часто оставался последним его помощником. Иногда, проводя смены, он сбрасывал некоторых главных соперников. Снимаю перед ним шляпу».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Альп-2018

 

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:59 | Регистрация: 4.07.2013

    Уважаемая редакция, верните, пожалуйста, "плюс-минус".
    Извиняюсь за офтоп.

    ЗЫ: Почему удалили эту схему? По какой причине?
    Есть возможность объяснить? 

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Tour de Romandie

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Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Крис Фрум в шаге от итогового ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Уважаемая редакция, верните, пожалуйста, "плюс-минус".
    Извиняюсь за офтоп.

    ЗЫ: Почему удалили эту схему? По какой причине?
    Есть возможность объяснить? 

  • VeloVelo
    Константин Сивцов – победитель ... (8)
    VeloVelo-Фото
    А вы попробуйте вникнуть. Глядишь, и мнение поменяется ;)
  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде и Йелле Ва ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Весь подиум с бородой, тем не менее )

  • VeloVelo
    Тур Хорватии-2018. Этап 4 (3)
    VeloVelo-Фото

    Я бы вам плюс поставил с большим удовольствием,
    но, нет больше плюсов, увы.

  • VeloVelo
    Тур Хорватии-2018. Этап 4 (3)
    VeloVelo-Фото

    Тонелли Браво! На зубах, но, сделал! Дотерпел. 

  • VeloVelo
    Тур Альп-2018. Этап 5 (15)
    VeloVelo-Фото

    Марк Красава! Это было Здорово. Такой молодой парень.
    Первый сезон в профи и уже победа! И какая красивая!
    Надеюсь, будет прибавлять. Удачи Падуну!
    Поздравление всем украинским болельщикам с Великолепной Победой Марка!

  • VeloVelo
    Тур Альп-2018. Этап 5 (15)
    VeloVelo-Фото
    Вы сомневаетесь в возможностях Скай?
    Да ладно вам.

    Шкипер пробовал ногу и общественное мнение.
    А Команда - Она пока отдыхает
    и набирается сил перед Джиро.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Альп-2018. Этап 5 (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Марк, поздравляю. Ждём тур де Франс .
  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (51)
    RVL-Фото

    Официально признано в России - Беларусь.

    В разговорном , допускается Белоруссия.

    Если, я попрошу тебя , друг Уран, будь любезен...Беларусь. ;)

    Какая к чертям русофобия? Давай уважать друг друга

  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (51)
    RVL-Фото
    ))) Вики ? Не смешите.
    Это попахивает невежеством!

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