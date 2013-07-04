Крис Фрум в шаге от итогового подиума Тура Альп-2018

Крис Фрум и Николя Порталь подвели итоги Тура Альп-2018

Крис Фрум завершил Тур Альп-2018 без побед на этапах и в шаге от подиума, проиграв 16 секунд победителю гонки Тибо Пино (Groupama-FDJ) и 1 секунду призёрам гонки Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida) и Мигелю Лопесу (Astana). Но 32-летний британский гонщик команды Sky считает, что его подготовка к Джиро д’Италия-2018 идёт по плану, а пять дней Тура Альп позволили улучшить форму перед стартом на итальянском Гран-туре.

Крис Фрум: «Думаю, эти пять дней стали отличной подготовкой к Джиро. Я определённо в лучшей форме, чем месяц назад на Тиррено-Адриатико. На данный момент доволен тем, как себя чувствую, до старта Джиро д’Италия-2018 ещё две недели.

Не думаю, что по Туру Альп можно судить о готовности к итальянскому Гран-туру. У каждого своя подготовка к Джиро д’Италия. Кто-то из ребят, возможно, был на Туре Альп не в 100-процентной форме, а к Джиро станет сильнее. Но, конечно, есть признаки, которые безошибочно указывают, что Тибо в великолепной форме, Поццовиво также в отличной форме, судя по тому, как он проходил подъёмы. Фабио Ару тоже недалеко. Мигель Анхель Лопес из команды Astana выглядит отлично. Это лишь небольшая часть того, что будет в мае.

Последние несколько лет команда Sky побеждала на этой гонке, но не выигрывала Джиро д’Италия.

За эти несколько дней я получил море удовольствия, просто участвуя в Туре Альп-2018. Этапы были короткими и взрывными, такую гонку нельзя смоделировать на тренировках. Мне было очень приятно ехать гонку».

Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «Команда отработала блестяще. Главное, что ребята трудились с полной отдачей, даже если они набрали лишь 80% формы. Организация Тура Альп была идеальной, и нам повезло с погодой.

Мы были очень рады увидеть, как расцвёл Кенни Элиссонд. Он великолепно провёл гонку, что говорит в его пользу при отборе состава на Джиро д’Италия-2018. Он вёз Фруми на колесе, часто оставался последним его помощником. Иногда, проводя смены, он сбрасывал некоторых главных соперников. Снимаю перед ним шляпу».