Иван Соса, Тибо Пино, Доменико Поццовиво о 2-м этапе Тура Альп-2018

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Иван Соса – лидер общего зачёта Тура Альп-2018 после 2 этапа
Иван Соса (Ivan Ramiro Sosa) возглавил общий зачёт Тура Альп-2018 после 2-го этапа с финишем на Альто ди Пампеаго. 20-летний колумбийский гонщик команды Androni - Sidermec – Bottecchia на двух первых этапах итальянской гонки финишировал в тройке лучших. Иван Соса лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 6 секунд над французским гонщиком команды Groupama-FDJ Тибо Пино.
Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), который на Джиро дель Трентино побеждал на Альто ди Пампеаго в 2010 году, попробовал атаковать и повторить успех, но не сумел уехать от группы фаворитов и финишировал 5-м.
Иван Соса: «Кто бы мог такое ожидать? Вчера высоко финишировал на этапе, стал 3-м, а сегодня я на равных сражался с сильнейшими гонщиками мира».
Тибо Пино: «Этап закончился спринтом из небольшой группы, думал, что у меня будут хорошие шансы. Но в финале важную роль сыграла тактика, потому что мешал встречный ветер, из-за которого было невозможно далеко уехать от группы. Нельзя было позволить тратить слишком много сил. Я ставил целью победу на этапе, но проиграл в спринте.
Впереди ещё три трудных этапа, но на них отрыв имеет хорошие шансы удержаться до финиша.
Главное, зачем я здесь, это подготовка к Джиро д’Италия. И я доволен, что хорошо выполняю эту задачу».
Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto
Доменико Поццовиво: «Этот этап подходил мне больше всего, поэтому я пытался уехать на последнем километре. Но мои соперники отреагировали мгновенно, поймали меня, в противном случае мог бы удержаться. Я доволен своей формой и работой, которую товарищи по команде ради меня сделали».
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velodoctor
Gazprom — RusVelo выступит на ... (14)
В том году были вопросы к гму, почему команда провела такой слабый сезон, в этом другие вопросы, кто контролирует этого человека, неужели у него такой динный карт-бланш в 2 сезона, что он может загробить десятки талантливых гонщиков в нац проекте?
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byvshiy
Gazprom — RusVelo выступит на ... (14)
Ладно чего спорить ,кого воспитал Локателли,просто опыт команд про,куда он приходил работать ,через три месяца его уходили ,это и Saeco и Lambocredit , не умеет он там работать ,может только с дилетантами ,а в помощниках у него такие как вы или беларус ,ну а про бывших андеров могу сказать ,что и им скоро капец ,Власов на тренировках выкручивает сумасшедшие ватты и что -в той же жопе... извиняюсь за грубость,на уровне андеров может быть они бы и сражались ,а вот в про ?Так что Локателли-не можешь срать не мучай жопу ..
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M-07
Gazprom — RusVelo выступит на ... (14)
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Как же он проводит интересно, я думаю вы и не знаете ,вы же с ним не ездили, так прокатились . если можете аргументировать у меня есть аргументы а у вас их нет .Ару с ним 4 года ,Роза , Поцовиво , тиралонго , Стербини , Чикконе , и ещё много. Я молчу о тренерах и менеджерах . человек 40 лет один из лучших в мире !!! Проснитесь друг.
От его заслуг в велоспорте, какими бы они не были, ни тепло, ни холодно, факт в том, что мы имеем российскую команду, в которой после Джиро-2016 не пойми, что происходит, вообще никакого прогресса ни у одного гонщика нет, все за последние 2 года только деградируют, и если бы проблема была в основном в самих гонщиках, хоть 1-2 гонщика имели бы прогресс и результаты, но ничего этого нет. А ведь потенциал-то у многих есть, может у большинства и небольшой, однако проблески были, результаты 2-3 года назад были куда лучше, но никто почему-то свой потенциал реализовать не может, у некоторых вполне хорошие перспективы есть. Фолифоров после той Джиро ничего не показал, горную разделку на ГТ случайно не выигрывают, это даже не несколько этапов выиграть из отрыва, однако что с ним там делают, я понять не могу.
Считаю, что если наши гонщики хотят нормально развиваться, им надо валить в иностранные команды, ни в Русвело (в последнее время так точно. может, раньше что-то толковое и было), ни в Катюше, пока она была российчкой, развития у наших гонщиков не было, хотя перспективы были у многих, исключение - только Закарин. Ну и, результаты, как ни странно, начали падать после того, как Газпром стал спонсором команды, хорошие резульатты были только в первый год спонсорства, а после только регресс.
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Сейтмеметов сейтхалил
Тур Альп-2018. Этап 2 (15)
Да . Пусть в андрони поездит еще.Посмотрим на Джиро. Так как у Эгана не получилось её стартовать. Может Соза сможет. Кстати вчера у принца юбилей был, 70 лет, так что Рамиро устроил хороший подарок. Ну и Джиро ещё доехать надо ,на лавенире вроде и не плохо выступил в прошлом году , но ещё не фонтан.
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Sezar
Тур Альп-2018. Этап 2 (15)
Эмм, я правил но понимаю, что новому лидеру гонки, колумбийцу всего 20 лет? Если да-то это невероятный талант, место ему в Астане.
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Сейтмеметов сейтхалил
Gazprom — RusVelo выступит на ... (14)
Как же он проводит интересно, я думаю вы и не знаете ,вы же с ним не ездили, так прокатились . если можете аргументировать у меня есть аргументы а у вас их нет .Ару с ним 4 года ,Роза , Поцовиво , тиралонго , Стербини , Чикконе , и ещё много. Я молчу о тренерах и менеджерах . человек 40 лет один из лучших в мире !!! Проснитесь друг.
И извините за мою резкость , в написанном выше, просто жаль гонцов которые уперлись в стену. И не видят альтернативы. Им пытаются помочь , но все думают мы сами с усами.
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