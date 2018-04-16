Иван Соса, Тибо Пино, Доменико Поццовиво о 2-м этапе Тура Альп-2018

Иван Соса – лидер общего зачёта Тура Альп-2018 после 2 этапа

Иван Соса (Ivan Ramiro Sosa) возглавил общий зачёт Тура Альп-2018 после 2-го этапа с финишем на Альто ди Пампеаго. 20-летний колумбийский гонщик команды Androni - Sidermec – Bottecchia на двух первых этапах итальянской гонки финишировал в тройке лучших. Иван Соса лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 6 секунд над французским гонщиком команды Groupama-FDJ Тибо Пино.

Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), который на Джиро дель Трентино побеждал на Альто ди Пампеаго в 2010 году, попробовал атаковать и повторить успех, но не сумел уехать от группы фаворитов и финишировал 5-м.

Иван Соса: «Кто бы мог такое ожидать? Вчера высоко финишировал на этапе, стал 3-м, а сегодня я на равных сражался с сильнейшими гонщиками мира».

Тибо Пино: «Этап закончился спринтом из небольшой группы, думал, что у меня будут хорошие шансы. Но в финале важную роль сыграла тактика, потому что мешал встречный ветер, из-за которого было невозможно далеко уехать от группы. Нельзя было позволить тратить слишком много сил. Я ставил целью победу на этапе, но проиграл в спринте.

Впереди ещё три трудных этапа, но на них отрыв имеет хорошие шансы удержаться до финиша.

Главное, зачем я здесь, это подготовка к Джиро д’Италия. И я доволен, что хорошо выполняю эту задачу».

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

Доменико Поццовиво: «Этот этап подходил мне больше всего, поэтому я пытался уехать на последнем километре. Но мои соперники отреагировали мгновенно, поймали меня, в противном случае мог бы удержаться. Я доволен своей формой и работой, которую товарищи по команде ради меня сделали».