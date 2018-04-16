Тибо Пино, Доменико Поццовиво, Мигель Лопес о Туре Альп-2018

Тибо Пино – победитель Тура Альп-2018

В прошлом году на Туре Альп Тибо Пино (Thibaut Pinot) выиграл финальный этап, но остался в шаге от победы в общем зачёте. Он пообещал вернуться на итальянскую гонку и взять реванш, и это ему удалось. На Туре Альп-2018 27-летний французский гонщик команды Groupama – FDJ надел майку лидера после 3 этапа и защитил её до конца гонки. В общем зачёте Тибо Пино обошёл ближайшего соперника, итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Доменико Поццовиво на 15 секунд, тройку лучших в генеральной классификации замкнул колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес.

После финиша Тура Альп-2018 Тибо Пино назвал победу на этой гонке одной из самых значимых в своей карьере.

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Тибо Пино: «В прошлом году я пообещал вернуться на Тур Альп и выиграть, а теперь даю обещание вернуться сюда, чтобы сделать дубль. Тур Альп – очень важная гонка, без сомнения, легендарная для горняков. Поэтому так замечательно, что я смог добавить победу на ней в свой список достижений. Считаю эту победу одной из самых важных в моей карьере прежде всего потому, что моими соперниками были гонщики самого высокого уровня.

Все пять дней гонки были превосходными - погода и маршрут идеальны, всё прошло лучше, чем я мог представить. На этой гонке никто не делает подарков. Я очень рад, что вписал своё имя в список победителей.

Когда сегодня Мигель Лопес атаковал на спуске, мне ничего не оставалось, как сесть ему на колесо. Когда атаковал Поццовиво, сопротивляться было нелегко. Мне удалось догнать их, и в тот момент, когда я к ним приехал, понял, что выиграл.

Счастлив быть одним из фаворитов на Джиро д’Италия-2018, но сейчас самое важное для меня, что мы выиграли такую значительную гонку. О Джиро д’Италия было сказано много, но пока я ещё не думаю о ней.

Полагаю, чемпионат мира окажется сложным, учитывая секцию с 28% градиентом и коротким спуском, там не будет времени для восстановления. Сегодня мы не проходили этот последний сектор, поэтому трудно представить, как это будет в гонке. По моим ощущениям, предстоящий чемпионат мира станет одним из самых трудных за долгое время. В любом случае, он будет очень интересным».

Доменико Поццовиво: «Я доволен тем, как выступил на Туре Альп-2018. Оценил бы себя на 8 из 10. Если бы выиграл этап, то поставил бы себе 10 из 10. Я в форме, тренировки принесли плоды. Надеюсь, что на Джиро д’Италия моя форма буде ещё лучше.

Тур Альп был напряжённым, но я чувствовал себя хорошо. Сегодня хотел проверить себя, преследуя сначала Фрума, потом Пино и Лопеса.

В прошлые годы у меня было примерно такое же количество гонок, но в этом году мы планировали календарь более тщательно, чтобы я мог выйти на пик формы чуть позже и удерживать её дольше. В этом году я поеду и Джиро д’Италия, и Тур де Франс. На итальянском Гран-туре я буду лидером команды Bahrain-Merida, а потом буду помогать Винченцо на Туре. В этом сезоне мне необходимо удержать форму до конца июля.

На данный момент считаю Пино своим самым сильным соперником. Фрум немного не добрал до пика формы, но в прошлом он показывал свою силу. Команда Sky всегда сильна.

Лопес тоже крепкий орешек. Также я уверен, что к старту Джиро Ару будет в форме.

Разделка в Тренто выгодна Дюмулину и Фруму, но в этом году на Джиро д’Италия много гор, и после индивидуальной гонки таким горнякам как я будет где отыграться».

Мигель Анхель Лопес: «Я неплохо себя чувствовал сегодня, поэтому попробовал атаковать на последнем подъеме, так как это была единственная возможность что-то сделать на этом этапе, чтобы изменить ситуацию в общем зачете. Потом ко мне присоединились Пино и Поццовиво, мы начали работать вместе, но от вершины до финиша было еще очень далеко, так что остальные соперники нас догнали. В любом случае, сегодня я постарался сделать максимум возможного, поэтому я доволен своим призовым местом в общем зачете.

Сегодня мы проехали по трассе чемпионата мира, и я могу сказать, что это будет очень трудная гонка. Нужны будут хорошие ноги и отличное самочувствие для того, чтобы быть впереди и иметь шанс на победу. Но пока все мои мысли только о «Джиро». Думаю, что наша команда доказала, что готова к этой гонке. Сейчас, я пару дней отдохну, после чего начну финальную часть подготовки к «Джиро д’Италия».

По материалам пресс-релизов Tour of Alps, Bahrain-Merida, Astana Pro Team