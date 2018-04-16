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Тибо Пино, Доменико Поццовиво, Мигель Лопес о Туре Альп-2018

Тибо Пино – победитель Тура Альп-2018

 

 

  В прошлом году на Туре Альп Тибо Пино (Thibaut Pinot) выиграл финальный этап, но остался в шаге от победы в общем зачёте. Он пообещал вернуться на итальянскую гонку и взять реванш, и это ему удалось. На Туре Альп-2018 27-летний французский гонщик команды Groupama – FDJ надел майку лидера после 3 этапа и защитил её до конца гонки. В общем зачёте Тибо Пино обошёл ближайшего соперника, итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Доменико Поццовиво на 15 секунд, тройку лучших в генеральной классификации замкнул колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес.

 

После финиша Тура Альп-2018 Тибо Пино назвал победу на этой гонке одной из самых значимых в своей карьере.

 

 

Тибо Пино, Доменико Поццовиво, Мигель Лопес о Туре Альп-2018

 

Photo © Tour of The Alps/Pentaphoto

 

  Тибо Пино: «В прошлом году я пообещал вернуться на Тур Альп и выиграть, а теперь даю обещание вернуться сюда, чтобы сделать дубль. Тур Альп – очень важная гонка, без сомнения, легендарная для горняков. Поэтому так замечательно, что я смог добавить победу на ней в свой список достижений. Считаю эту победу одной из самых важных  в моей карьере прежде всего потому, что моими соперниками были гонщики самого высокого уровня.

 

  Все пять дней гонки были превосходными - погода и маршрут идеальны, всё прошло лучше, чем я мог представить. На этой гонке никто не делает подарков. Я очень рад, что вписал своё имя в список победителей.

 

 Когда сегодня Мигель Лопес атаковал на спуске, мне ничего не оставалось, как сесть ему на колесо. Когда атаковал Поццовиво, сопротивляться было нелегко. Мне удалось догнать их, и в тот момент, когда я к ним приехал, понял, что выиграл.

 

  Счастлив быть одним из фаворитов на Джиро д’Италия-2018, но сейчас самое важное для меня, что мы выиграли такую значительную гонку. О Джиро д’Италия было сказано много, но пока я ещё не думаю о ней.

 

  Полагаю, чемпионат мира окажется сложным, учитывая секцию с 28% градиентом и коротким спуском, там не будет времени для восстановления. Сегодня мы не проходили этот последний сектор, поэтому трудно представить, как это будет в гонке. По моим ощущениям, предстоящий чемпионат мира станет одним из самых трудных за долгое время. В любом случае, он будет очень интересным».

 

  Доменико Поццовиво: «Я доволен тем, как выступил на Туре Альп-2018. Оценил бы себя на 8 из 10. Если бы выиграл этап, то поставил бы себе 10 из 10. Я в форме, тренировки принесли плоды. Надеюсь, что на Джиро д’Италия моя форма буде ещё лучше.

 

  Тур Альп был напряжённым, но я чувствовал себя хорошо. Сегодня хотел проверить себя, преследуя сначала Фрума, потом Пино и Лопеса.

 

  В прошлые годы у меня было примерно такое же количество гонок, но в этом году мы планировали календарь более тщательно, чтобы я мог выйти на пик формы чуть позже и удерживать её дольше. В этом году я поеду и Джиро д’Италия, и Тур де Франс. На итальянском Гран-туре я буду лидером команды Bahrain-Merida, а потом буду помогать Винченцо на Туре. В этом сезоне мне необходимо удержать форму до конца июля.

 

  На данный момент считаю Пино своим самым сильным соперником. Фрум немного не добрал до пика формы, но в прошлом он показывал свою силу. Команда  Sky всегда сильна.

 

Лопес тоже крепкий орешек. Также я уверен, что к старту Джиро Ару будет в форме.

 

 Разделка в Тренто выгодна Дюмулину и Фруму, но в этом году на Джиро д’Италия много гор, и после индивидуальной гонки таким горнякам как я будет где отыграться».

 

 

  Мигель Анхель Лопес: «Я неплохо себя чувствовал сегодня, поэтому попробовал атаковать на последнем подъеме, так как это была единственная возможность что-то сделать на этом этапе, чтобы изменить ситуацию в общем зачете. Потом ко мне присоединились Пино и Поццовиво, мы начали работать вместе, но от вершины до финиша было еще очень далеко, так что остальные соперники нас догнали. В любом случае, сегодня я постарался сделать максимум возможного, поэтому я доволен своим призовым местом в общем зачете.

 

  Сегодня мы проехали по трассе чемпионата мира, и я могу сказать, что это будет очень трудная гонка. Нужны будут хорошие ноги и отличное самочувствие для того, чтобы быть впереди и иметь шанс на победу. Но пока все мои мысли только о «Джиро». Думаю, что наша команда доказала, что готова к этой гонке. Сейчас, я пару дней отдохну, после чего начну финальную часть подготовки к «Джиро д’Италия».

 

По материалам пресс-релизов Tour of Alps, Bahrain-Merida, Astana Pro Team

 

Результаты 5 этапа Тура Альп-2018

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Теги к статье: Тибо Пино Доменико Поццовиво Мигель Лопес Thibaut Pinot Domenico Pozzovivo Miguel Angel Lopez Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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Комментарии

  • VeloVelo
    Крис Фрум в шаге от итогового ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Уважаемая редакция, верните, пожалуйста, "плюс-минус".
    Извиняюсь за офтоп.

    ЗЫ: Почему удалили эту схему? По какой причине?
    Есть возможность объяснить? 

  • VeloVelo
    Константин Сивцов – победитель ... (8)
    VeloVelo-Фото
    А вы попробуйте вникнуть. Глядишь, и мнение поменяется ;)
  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде и Йелле Ва ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Весь подиум с бородой, тем не менее )

  • VeloVelo
    Тур Хорватии-2018. Этап 4 (3)
    VeloVelo-Фото

    Я бы вам плюс поставил с большим удовольствием,
    но, нет больше плюсов, увы.

  • VeloVelo
    Тур Хорватии-2018. Этап 4 (3)
    VeloVelo-Фото

    Тонелли Браво! На зубах, но, сделал! Дотерпел. 

  • VeloVelo
    Тур Альп-2018. Этап 5 (15)
    VeloVelo-Фото

    Марк Красава! Это было Здорово. Такой молодой парень.
    Первый сезон в профи и уже победа! И какая красивая!
    Надеюсь, будет прибавлять. Удачи Падуну!
    Поздравление всем украинским болельщикам с Великолепной Победой Марка!

  • VeloVelo
    Тур Альп-2018. Этап 5 (15)
    VeloVelo-Фото
    Вы сомневаетесь в возможностях Скай?
    Да ладно вам.

    Шкипер пробовал ногу и общественное мнение.
    А Команда - Она пока отдыхает
    и набирается сил перед Джиро.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Альп-2018. Этап 5 (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Марк, поздравляю. Ждём тур де Франс .
  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (51)
    RVL-Фото

    Официально признано в России - Беларусь.

    В разговорном , допускается Белоруссия.

    Если, я попрошу тебя , друг Уран, будь любезен...Беларусь. ;)

    Какая к чертям русофобия? Давай уважать друг друга

  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (51)
    RVL-Фото
    ))) Вики ? Не смешите.
    Это попахивает невежеством!

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