Gazprom — RusVelo выступит на "Туре Альп"

Не столько рад за самого Вальгрена, хоть он был одним из теневых фаворитов, который, к слову, рубился в открытую, сколько за команду АСТАНА, браво, ребята! добавил бы и флаг Дании, да нет

Вторая группа фаворитов оказалсь явно слабее, ведь так и не смогла приблизиться к Петеру и компании; ГВА, Фил Жил и другие остались мягко говоря "с большим носом", особенно Грег, который в личке этой весной чё то уж слишком проигрывает Сагану



Цитата: Андрон

Графика телетрансляции оставляла желать. Кто в отрыве, зачем в отрыве, и т.д. и т.п.

ПЛЮСую, даже в конце (на финише) не показали ни общее время, ни среднюю скорость победителя.