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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:50
Gazprom — RusVelo выступит на "Туре Альп"
С 16 по 20 апреля российская велокоманда Gazprom — RusVelo выступит на многодневной гонке «Тур Альп», имеющей высшую категорию UCI.
«Тур Альп», больше известная любителям велоспорта как «Джиро дель Трентино», получила свое современное название в прошлом году. Альпийская гонка проводится на территории Трентино — Альто-Адидже в Италии, а финиш четвертого этапа и заключительный день соревнований пройдут по дорогам австрийского Тироля. За пять дней гонщикам предстоит преодолеть более 710 километров по горной местности.
В прошлом году один из лидеров команды Gazprom — RusVelo Александр Фолифоров показал достойный результат на «Туре Альп», победив в классификации лучшего горного гонщика, а в 2016 Сергей Фирсанов завершил гонку на четвертом месте в генеральной классификации. Сергей поделился своим мнением о предстоящем старте: «Эта гонка всегда собирает сильнейших гонщиков мира, которые на ней завершают свою подготовку к Giro d’Italia. Маршрут «Тура Альп» со множеством длинных подъемов и крутых гор мне знаком, а нашим молодым ребятам предстоит пройти эти горные испытания впервые. Думаю, для них эта гонка — отличный стимул и мотивация проявить себя. Будем бороться за высокие позиции в генеральной классификации и победы на отдельных этапах».
Состав на Tour of the Alps: Ильдар Арсланов, Александр Власов, Евгений Коберняк, Дмитрий Козончук, Алексей Рыбалкин, Сергей Фирсанов, Николай Черкасов.
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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VeloVelo
Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
Хотя, Рубе была всего неделю назад(!).
После нее взять Амстел нереально.
Саган, возможно, просто решил показать "носорога" тем,
кто пытался сделать его на ПР - Жильберу, ГВА и др.
Показать, кто на самом деле крут!
Ну что ж, тогда у него всё получилось )
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Адриен
Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
Это естественно - после адской работы на Париж-Рубэ... Кстати, это наглядно доказывает, что он - не какой-то там супермен-астматик, выигрывающий подряд тяжеленные гонки под сальбутамолом. Просто - великолепный велогонщик , у которого силы и возможности по человечески тоже не безграничны.
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VeloVelo
Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
Астана Браво. Блестящая гонка от Астаны!
А Петькины действия я не понял. Вроде умно ехал и силы сохранил,
всех бигов сделал (они еле дышали перед последним торчком)!
Но, взял и слился. Непонятно. Не нужна ему была эта победа
или всё пытается кого-то чему-то научить?
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EL-Fenomeno
Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
Не столько рад за самого Вальгрена, хоть он был одним из теневых фаворитов, который, к слову, рубился в открытую, сколько за команду АСТАНА, браво, ребята! добавил бы и флаг Дании, да нет
Вторая группа фаворитов оказалсь явно слабее, ведь так и не смогла приблизиться к Петеру и компании; ГВА, Фил Жил и другие остались мягко говоря "с большим носом", особенно Грег, который в личке этой весной чё то уж слишком проигрывает Сагану
Цитата: Андрон
Графика телетрансляции оставляла желать. Кто в отрыве, зачем в отрыве, и т.д. и т.п.
ПЛЮСую, даже в конце (на финише) не показали ни общее время, ни среднюю скорость победителя.
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EL-Fenomeno
Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
думаю если бы ПС не взял Рубэ, так просто он эту тройку не отпустил, да и рвал бы яростнее и жестче, а так (наверное подумал) "чуваки, у меня уже есть Рубэ и Гент_Вевельгем, так жопу рвать не буду, хотите догоняйте, еси надо, помогу", но остальным каг бэ оказалось что НЕ надо, вот все они и без подиума остались (а у Петера то ГВ и ПР не отберёшь)
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ezhachok
Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
Изменения маршрута идет Амстелу на пользу.
Интересно смотреть становится, однако)
Вальгрен пробовал несколько раз и добился своего.
Порой мне поведение топовых гонщиков совершенно не ясно...не хотят что бы победил кто-то из конкурентов принципиальных, при этом отпуская к победе пока-что менее именитых. Ну это хорошо, не все-ж предсказуемо а-ля ТДФ.
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velodoctor
Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
Наверное самый интересный Амстел за последние годы, все поздравляют Астану, я присоединяюсь.
Хочу еще отметить, что Хаас, которого брали чтобы заменить Кристоффа отчасти и закрыть Ардены, абсолютно не впечатляет, а кто-то говорил перед сезоном что он норм, к слову лучший из Катюши Слава Кузнецов, молодец.
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