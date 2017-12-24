VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Gazprom — RusVelo выступит на "Туре Альп"

Gazprom — RusVelo выступит на "Туре Альп"

 

 



С 16 по 20 апреля российская велокоманда Gazprom — RusVelo выступит на многодневной гонке «Тур Альп», имеющей высшую категорию UCI.
 
«Тур Альп», больше известная любителям велоспорта как «Джиро дель Трентино», получила свое современное название в прошлом году. Альпийская гонка проводится на территории Трентино — Альто-Адидже в Италии, а финиш четвертого этапа и заключительный день соревнований пройдут по дорогам австрийского Тироля. За пять дней гонщикам предстоит преодолеть более 710 километров по горной местности.  

 

Gazprom — RusVelo выступит на "Туре Альп"

 



В прошлом году один из лидеров команды Gazprom — RusVelo Александр Фолифоров показал достойный результат на «Туре Альп», победив в классификации лучшего горного гонщика, а в 2016 Сергей Фирсанов завершил гонку на четвертом месте в генеральной классификации. Сергей поделился своим мнением о предстоящем старте: «Эта гонка всегда собирает сильнейших гонщиков мира, которые на ней завершают свою подготовку к Giro d’Italia. Маршрут «Тура Альп» со множеством длинных подъемов и крутых гор мне знаком, а нашим молодым ребятам предстоит пройти эти горные испытания впервые. Думаю, для них эта гонка — отличный стимул и мотивация проявить себя. Будем бороться за высокие позиции в генеральной классификации и победы на отдельных этапах».
 
Состав на Tour of the Alps: Ильдар Арсланов, Александр Власов, Евгений Коберняк, Дмитрий Козончук, Алексей Рыбалкин, Сергей Фирсанов, Николай Черкасов.

 



Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Gazprom — RusVelo Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:07 | Регистрация: 24.12.2017

    Для Власова отличная тренировка к чемпионату мира андер 23.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика понравилась больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    VeloVelo-Фото

    Хотя, Рубе была всего неделю назад(!). 
    После нее взять Амстел нереально. 
    Саган, возможно, просто решил показать "носорога" тем,
    кто пытался сделать его на ПР - Жильберу, ГВА и др.
    Показать, кто на самом деле крут!
    Ну что ж, тогда у него всё получилось )

  • Адриен
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    Адриен-Фото
    Это естественно - после адской работы на Париж-Рубэ... Кстати, это наглядно доказывает, что он - не какой-то там супермен-астматик, выигрывающий подряд тяжеленные гонки под сальбутамолом. Просто - великолепный велогонщик , у которого силы и возможности по человечески тоже не безграничны.
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Превью (1)
    Astanaforever-Фото
    Очень сильный состав Астаны, пять горняков..Лопес, явный лидер на победу.
  • VeloVelo
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    VeloVelo-Фото

    Астана Браво. Блестящая гонка от Астаны!
    А Петькины действия я не понял. Вроде умно ехал и силы сохранил,
    всех бигов сделал (они еле дышали перед последним торчком)!
    Но, взял и слился. Непонятно. Не нужна ему была эта победа
    или всё пытается кого-то чему-то научить? biggrin

  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не столько рад за самого Вальгрена, хоть он был одним из теневых фаворитов, который, к слову, рубился в открытую, сколько за команду АСТАНА, браво, ребята! kaz добавил бы и флаг Дании, да нет

    Вторая группа фаворитов оказалсь явно слабее, ведь так и не смогла приблизиться к Петеру и компании; ГВА, Фил Жил и другие остались мягко говоря "с большим носом", особенно Грег, который в личке этой весной чё то уж слишком проигрывает Сагану

    Цитата: Андрон
     Графика телетрансляции оставляла желать. Кто в отрыве, зачем в отрыве, и т.д. и т.п.

    ПЛЮСую, даже в конце (на финише) не показали ни общее время, ни среднюю скорость победителя.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Для Власова отличная тренировка к чемпионату мира андер 23.
  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото
    думаю если бы ПС не взял Рубэ, так просто он эту тройку не отпустил, да и рвал бы яростнее и жестче, а так (наверное подумал) "чуваки, у меня уже есть Рубэ и Гент_Вевельгем, так жопу рвать не буду, хотите догоняйте, еси надо, помогу", но остальным каг бэ оказалось что НЕ надо, вот все они и без подиума остались (а у Петера то ГВ и ПР не отберёшь)
  • Walther
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    Walther-Фото
    Если бы он все отрывы закрывал, сил бы как раз не осталось.
  • ezhachok
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    ezhachok-Фото

    Изменения маршрута идет Амстелу на пользу. 

    Интересно смотреть становится, однако)

     

    Вальгрен пробовал несколько раз и добился своего. 

    Порой мне поведение топовых гонщиков совершенно не ясно...не хотят что бы победил кто-то из конкурентов принципиальных, при этом отпуская к победе пока-что менее именитых. Ну это хорошо, не все-ж предсказуемо а-ля ТДФ.

  • velodoctor
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    velodoctor-Фото

    Наверное самый интересный Амстел за последние годы,  все поздравляют Астану, я присоединяюсь.

    Хочу еще отметить, что Хаас, которого брали чтобы заменить Кристоффа отчасти и закрыть Ардены, абсолютно не впечатляет, а кто-то говорил перед сезоном что он норм, к слову лучший из Катюши Слава Кузнецов, молодец. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 апреля

Brian Van Goethem (Roompot NL Loterij)

Alexandre Geniez (AG2R)

17 апреля

Robert Wagner (Team Lotto NL - Jumbo)

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Sindre Skjostad Lunke (Fortuneo - Samsic)

Jeremy Leveau (Delko - Marseille-Provence)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1304
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1157
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 905
10 Демар А. (Fra) (GFC) 827

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (78)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)