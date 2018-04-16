Бен О’Коннор, Тибо Пино, Крис Фрум о 3-м этапе Тура Альп-2018

Бен О’Коннор побеждает на 3-м этапе Тура Альп-2018, Тибо Пино надевает майку лидера

22-летний австралийский гонщик Бен О’Коннор (Ben O’Connor) принёс команде Dimension Data победу, выиграв из отрыва 3-й этап Тура Альп-2018. За 50 км до финиша на подъёме 1-й категории Пассо делла Мендола молодой австралийский гонщик последовал за атаковавшими Тибо Пино (Groupama-FDJ), Доменико Поццовиво и Марком Падуном (Bahrain-Merida).

Добрав отрыв дня, Пино, Поццовиво и О’Коннор на полминуты опережали группу фаворитов. На спуске просеявшаяся группа преследователей добрала группу Пино, но Бен О’Коннор продолжил сражаться в одиночку и удержал минимальное преимущество, позволившее ему первым пересечь линию финиша в Мерано.

Всего 5 лет назад австралиец занимался бегом, а в велоспорт пришёл в 2013 году. Выступать на гонках в Европе он начал в 2016 с командой Avanti IsoWhey Sport и показал себя на Tour de Savoie Mont Blanc, где финишировал 3-м в общем зачёте. В прошлом году Бен О’Коннор стал гонщиком Dimension Data и в первый же сезон принёс команде победу на этапе Тура Австрии.

В этом году Бен О’Коннор продолжает прогрессировать. Он занял 11-е место на Вуэльте Каталонии, а на Туре Альп-2018 на королевском горном этапе с финишем на Альто ди Пампеаго О’Коннор вошёл в 10-ку сильнейших.

Тибо Пино, финишировавший 2-м, стал новым лидером общего зачёта. Доменико Поццовиво, занявший на 3-м этапе третье место, улучшил свою позицию в генеральной классификации, поднявшись на 2-е место.

Мигель Лопес (Astana) и Крис Фрум (Sky) сохранили свои позиции в общем зачёте, 3-е и 4-е соответственно.

20-летний колумбийский гонщик команды Androni - Sidermec – Bottecchia Иван Соса упал на спуске с Пассо Паладе, финшировал 38-м через 4 минуты 9 секунд после победителя этапа и потерял майку лидера.

Бен О’Коннор: «Не могу поверить, что удержался с лучшими и смог уехать от них. Я постепенно наращивал форму. На Каталонии уже чувствовал себя хорошо, а на этой гонке сделал ещё один шаг вперёд, что очень и очень приятно. Мне просто хочется показать лучшее, на что способен.

Наша команда Dimension Data приехала на Тур Альп с целью выиграть этап, и я счастлив, что мы её достигли. После выступления на вчерашнем этапе не хотел сегодня упускать ни единого шанса, поэтому поехал за Пино.

Мне нравятся длинные подъёмы, и сегодняшний этап подходил мне идеально. В прошлом году я тренировался в Валь-Гардене. Это был потрясающий опыт. К Южному Тиролю испытываю особенные чувства».

Тибо Пино: «В прошлом году я проиграл майку и гонку Геранту Томасу из-за четырёх секунд. Я рад, что сейчас на мне майка лидера, это компенсация за прошлый год. И отдавать её я больше не хочу. Надеюсь, смогу удержать майку до конца гонки.

Сегодня я не планировал атаковать, но когда увидел у подножия Мендолы, что Ару ускорился, то поехал за ним, а потом продолжил держать скорость. Это было рискованно, но в итоге себя оправдало. В этом мой стиль. Считаю, что такие гонки как Тур Альп, с короткими и тяжёлыми этапами, дают возможность показать отличное шоу, как получилось сегодня.

Предпочитаю ехать гонку, опираясь на инстинкт, хотя победа на Гран-туре зависит ещё и от коллективных усилий команды».

Доменико Поццовиво: «Я знал финиш этапа, потому что на прошлой неделе тренировался здесь. Специально приехал на разведку этого маршрута».

Иван Соса: «Я в порядке после падения. Попал в выбоину колесом и потерял контроль над велосипедом. Надо быть довольным, что я был среди претендентов. Мне ещё многому надо учиться, и сегодня я уже много узнал».

Крис Фрум: «Сегодня был короткий, но насыщенный этап, тактическая гонка. Снова много гонщиков команды Astana находились впереди, так что я логично работал с ними на финальном подъёме, чтобы вернуть тех, кто атаковал ранее на этапе. Моя команда также была очень сильна. Кенни (Элиссонд) снова фантастически работал в финале, так же, как и Давид де ла Крус.

На вершине финального подъёма главным было вернуться в первую группу, где были Пино и Поццовиво, нейтрализовать их.

Я наслаждался прохождением финального спуска. Он не был опасным, можно было ехать быстро. К тому же я знал, что можно использовать спуск, чтобы догнать первую группу, потому что на равнине слаженной работы бы не получилось. Поэтому я взял ответственность на себя, сделал всё что мог, чтобы сократить разрыв».