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Марк Падун – победитель 5 этапа Тура Альп-2018

Марк Падун одерживает первую победу в профессионалах, выиграв 5-й этап Тура Альп-2018

 

 

  Марк Падун одержал первую в профессиональной карьере победу, выиграв из сольного отрыва заключительный этап Тура Альп-2018. 21-летний украинский гонщик команды Bahrain-Merida удержался в группе лидеров, а затем атаковал за 4 км до финиша. Он быстро создал просвет и не дал себя догнать, опередив соперников на 5 секунд.

 

 

Марк Падун – победитель 5 этапа Тура Альп-2018

 Photo © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto

 

  Марк Падун: «Не могу поверить! Очень счастлив – это мой первый успех в профессионалах. Я благодарен товарищам по команде. Сегодня всё сложилось идеально. Через час после старта я понял, что отлично себя чувствую, что смогу показать что-то хорошее, но и представить не мог, что возьму победу. Я мечтал о победе, и моя мечта сбылась!

 

  Я думал о том, чтобы атаковать, когда начали проходить круги. Понял, что на них есть где ускориться. Решил, что лучше попробовать и проиграть, чем не решиться на атаку и жалеть. В этом году я еду всего третью гонку. Теперь начал понимать, каким типом гонщика являюсь. Недельные короткие гонки могут быть моей специализацией. Возможно, нацелюсь на Тур Альп в будущем».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Альп-2018

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Теги к статье: Марк Падун Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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Tour of the Alps

17 - 22 апреля 2018

Tour of Croatia

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege

24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Крис Фрум в шаге от итогового ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Уважаемая редакция, верните, пожалуйста, "плюс-минус".
    Извиняюсь за офтоп.

    ЗЫ: Почему удалили эту схему? По какой причине?
    Есть возможность объяснить? 

  • VeloVelo
    Константин Сивцов – победитель ... (8)
    VeloVelo-Фото
    А вы попробуйте вникнуть. Глядишь, и мнение поменяется ;)
  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде и Йелле Ва ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Весь подиум с бородой, тем не менее )

  • VeloVelo
    Тур Хорватии-2018. Этап 4 (3)
    VeloVelo-Фото

    Я бы вам плюс поставил с большим удовольствием,
    но, нет больше плюсов, увы.

  • VeloVelo
    Тур Хорватии-2018. Этап 4 (3)
    VeloVelo-Фото

    Тонелли Браво! На зубах, но, сделал! Дотерпел. 

  • VeloVelo
    Тур Альп-2018. Этап 5 (15)
    VeloVelo-Фото

    Марк Красава! Это было Здорово. Такой молодой парень.
    Первый сезон в профи и уже победа! И какая красивая!
    Надеюсь, будет прибавлять. Удачи Падуну!
    Поздравление всем украинским болельщикам с Великолепной Победой Марка!

  • VeloVelo
    Тур Альп-2018. Этап 5 (15)
    VeloVelo-Фото
    Вы сомневаетесь в возможностях Скай?
    Да ладно вам.

    Шкипер пробовал ногу и общественное мнение.
    А Команда - Она пока отдыхает
    и набирается сил перед Джиро.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Альп-2018. Этап 5 (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Марк, поздравляю. Ждём тур де Франс .
  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (51)
    RVL-Фото

    Официально признано в России - Беларусь.

    В разговорном , допускается Белоруссия.

    Если, я попрошу тебя , друг Уран, будь любезен...Беларусь. ;)

    Какая к чертям русофобия? Давай уважать друг друга

  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (51)
    RVL-Фото
    ))) Вики ? Не смешите.
    Это попахивает невежеством!

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4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1165
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
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7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
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