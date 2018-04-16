Марк Падун – победитель 5 этапа Тура Альп-2018

Марк Падун одерживает первую победу в профессионалах, выиграв 5-й этап Тура Альп-2018

Марк Падун одержал первую в профессиональной карьере победу, выиграв из сольного отрыва заключительный этап Тура Альп-2018. 21-летний украинский гонщик команды Bahrain-Merida удержался в группе лидеров, а затем атаковал за 4 км до финиша. Он быстро создал просвет и не дал себя догнать, опередив соперников на 5 секунд.

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Марк Падун: «Не могу поверить! Очень счастлив – это мой первый успех в профессионалах. Я благодарен товарищам по команде. Сегодня всё сложилось идеально. Через час после старта я понял, что отлично себя чувствую, что смогу показать что-то хорошее, но и представить не мог, что возьму победу. Я мечтал о победе, и моя мечта сбылась!

Я думал о том, чтобы атаковать, когда начали проходить круги. Понял, что на них есть где ускориться. Решил, что лучше попробовать и проиграть, чем не решиться на атаку и жалеть. В этом году я еду всего третью гонку. Теперь начал понимать, каким типом гонщика являюсь. Недельные короткие гонки могут быть моей специализацией. Возможно, нацелюсь на Тур Альп в будущем».