VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тур Альп-2018. Превью

Тур Альп-2018. Маршрут и претенденты

 

Тур Альп-2018. Превью

 

 

  16 апреля стартует третий выпуск многодневной гонки категории 2 H.C. Тур Альп, принявший три года назад эстафету у Джиро дель Трентино. За это время Тур Альп утвердился среди важных гонок международного календаря, привлёк топовые команды и звёздных гонщиков, которые используют гонку в качестве генеральной репетиции перед Джиро д’Италия-2018.

 

  Пять этапов Тура Альп-2018 пройдут по самым сложным дорогам Трентино, Южного Тироля и Тироля, набор высоты составит в общей сложности 13 100 м. Особый интерес будет представлять королевский горный этап с финишем на Альпе-ди-Пампеаго (Alpe di Pampeago) и заключительный этап, часть которого пройдёт по маршруту финального круга чемпионата мира-2018 в Инсбруке.

 

Общая протяжённость дистанции Тура Альп-2018 составит 716,9 км.

 

На старт выйдут 20 команд, из которых 9 - команды Мирового тура (Sky, AG2R, UAE Team Emirates, Astana, Bora - hansgrohe, Dimension Data, LottoNl-Jumbo, Groupama-FDJ, Bahrain-Merida).

 

Маршрут.

 

 

 

Тур Альп-2018. Превью

 

 

  1-й этап короткий, но набор высоты на нём составит 2530 м. Со старта дорога сразу пойдёт в подъём 3-й категории, после спуска часть дистанции проложена по равнине. За 25 км до финиша начнётся 19,2 км подъём 2-й категории со средним градиентом 5,5%, который приведёт на вершину Серрада (Serrada), на высоту 1256 м.  После прохождения вершины до финиша останется только 6,2 км, представляющие собой чередующиеся короткие спуски и подъёмы.

 

  2-й этап, королевский горный, с постоянными подъёмами и спусками. Через 35 км после старта участники начнут восхождение к вершине 1-й категории Пассо Редебус (Redebus Pass), а решающим станет подъём на Альпе-ди-Пампеаго (Alpe di Pampeago)  - 7,9 км со средним градиентом 9,6%, на последних 4 км будут сектора, где градиент достигнет 15% и до самого финиша не будет меньше 10%.

 

  3-й этап на второй половине дистанции включает в себя прохождения двух перевалов – Пассо делла Мендола и Пассо Паладе 1-й и 3-й категории соответственно. После прохождения вершины Пассо Паладе за 26 км до финиша участников ждёт 20-км спуск. Финальные 6 км пройдут по равнине.

 

  4-й этап с прохождением двух подъёмов 2-й категории и многочисленными спусками и подъёмами. 4-км подъёму Анрас (Anras) со средним градиентом 7% и максимальным 10%, вершина которого будет пройдена за 28 км до финиша, организаторы категорию не присвоили. После спуска с него и небольшой "полочки" участников ожидает подъём 2-й категории Баннберг (Bannberg), восхождение на который начнётся за 17 км до финиша. Протяжённость подъёма Баннберг 6,9 км со средним градиентом 6,7%. Спуск с Баннберга технически сложный. Финальные 4,2 км до финиша – под спуск.

 

  Финальные 45 км заключительного 5-го этапа позволят прочувствовать часть дистанции предстоящей групповой гонки чемпионата мира-2018 в Инсбруке. В общей сложности участники трижды пройдут подъём «Олимпия» - 7,8 км  со средним градиентом 5,5%. Третье и последнее прохождение вершины будет за 12,3 км до финиша, 6 из которых – это спуск. Финиширует этап там же, где предстоящая в сентябре групповая гонка чемпионата мира-2018.

 

 

 

  Тур Альп-2017 стал последней гонкой Микеле Скарпони, трагически ушедшего из жизни в апреле прошлого года. Финальный этап Тура Альп-2018 финиширует в Инсбруке, там, где в прошлом году победу на 1-м этапе одержал Микеле Скарпони. В память об итальянском велогонщике организаторы Тура Альп по итогам каждого этапа собираются присуждать награду той команде, гонщики которой показали самую слаженную работу.

 

 

Претенденты.

 

 

Тур Альп-2018. Превью

 

  Из пяти этапов Тура Альп-2018 всего один будет финишировать в подъём, остальные  требуют умения хорошо проходить технически сложные спуски, ведущие к финишам. Отсутствие равнинных этапов и разделки делает Тур Альп настоящим тестом для горняков, а звёздный состав подогревает интерес ещё больше.

 

 

   Последние три года на Туре Альп  доминировали гонщики, на момент победы в гонке выступавшие в британской команде  Sky: Ричи Порт в 2015, Микель Ланда в 2016, Герант Томас – в прошлом году.

 

  Герант Томас не будет защищать свой титул, а под номером 1 на старт выйдет другой гонщик команды SkyКрис Фрум, которого можно назвать одним из основных претендентов на победу. Помимо Фрума за победу или подиум на Туре Альп-2018 могут побороться его товарищи по команде Давид де ла Крус и Диего Роза.

 

  Особое значение Тур Альп-2018 будет иметь для казахстанской команды Astana, капитан которой Мигель Лопес говорил, что хотел бы выиграть эту итальянскую гонку в память о Микеле Скарпони. Пельо Бильбао, финишировавший недавно в топ-10 на Туре Страны Басков, также сможет побороться за высокие места.

 

  В списке претендентов на победу  Фабио Ару (UAE  Team Emirates), Тибо Пино (FDJ-Groupama), Доменико Поццовиво (Bahrain Merida), Джордж Беннетт и Энрико Батальин (LottoNL-Jumbo), Луис Мейнтьес (Dimension Data) и другие.

 

 

Этапы Тура Альп-2018:

 

Этап 1. Arco – Folgaria, 134,6 км

Тур Альп-2018. Превью

 

 

Этап 2. Lavarone - Alpe di Pampeago, 145,5 км

 

Тур Альп-2018. Превью

 

Этап 3. Auer – Meran, 138,3 км

 

Тур Альп-2018. Превью

 

Этап 4. Klausen – Lienz (AUT), 134,3 км

Тур Альп-2018. Превью

 

Этап 5. Rattenberg (AUT) - Innsbruck (AUT), 164,2 км

 

Тур Альп-2018. Превью

 

 

 

 

 

 

Предварительный стартовый состав:

 

Тур Альп-2018. Превью

 

Тур Альп-2018. Превью

 

Тур Альп-2018. Превью

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Очень сильный состав Астаны, пять горняков..Лопес, явный лидер на победу.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика понравилась больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    VeloVelo-Фото

    Хотя, Рубе была всего неделю назад(!). 
    После нее взять Амстел нереально. 
    Саган, возможно, просто решил показать "носорога" тем,
    кто пытался сделать его на ПР - Жильберу, ГВА и др.
    Показать, кто на самом деле крут!
    Ну что ж, тогда у него всё получилось )

  • Адриен
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    Адриен-Фото
    Это естественно - после адской работы на Париж-Рубэ... Кстати, это наглядно доказывает, что он - не какой-то там супермен-астматик, выигрывающий подряд тяжеленные гонки под сальбутамолом. Просто - великолепный велогонщик , у которого силы и возможности по человечески тоже не безграничны.
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Превью (1)
    Astanaforever-Фото
    Очень сильный состав Астаны, пять горняков..Лопес, явный лидер на победу.
  • VeloVelo
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    VeloVelo-Фото

    Астана Браво. Блестящая гонка от Астаны!
    А Петькины действия я не понял. Вроде умно ехал и силы сохранил,
    всех бигов сделал (они еле дышали перед последним торчком)!
    Но, взял и слился. Непонятно. Не нужна ему была эта победа
    или всё пытается кого-то чему-то научить? biggrin

  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не столько рад за самого Вальгрена, хоть он был одним из теневых фаворитов, который, к слову, рубился в открытую, сколько за команду АСТАНА, браво, ребята! kaz добавил бы и флаг Дании, да нет

    Вторая группа фаворитов оказалсь явно слабее, ведь так и не смогла приблизиться к Петеру и компании; ГВА, Фил Жил и другие остались мягко говоря "с большим носом", особенно Грег, который в личке этой весной чё то уж слишком проигрывает Сагану

    Цитата: Андрон
     Графика телетрансляции оставляла желать. Кто в отрыве, зачем в отрыве, и т.д. и т.п.

    ПЛЮСую, даже в конце (на финише) не показали ни общее время, ни среднюю скорость победителя.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Для Власова отличная тренировка к чемпионату мира андер 23.
  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото
    думаю если бы ПС не взял Рубэ, так просто он эту тройку не отпустил, да и рвал бы яростнее и жестче, а так (наверное подумал) "чуваки, у меня уже есть Рубэ и Гент_Вевельгем, так жопу рвать не буду, хотите догоняйте, еси надо, помогу", но остальным каг бэ оказалось что НЕ надо, вот все они и без подиума остались (а у Петера то ГВ и ПР не отберёшь)
  • Walther
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    Walther-Фото
    Если бы он все отрывы закрывал, сил бы как раз не осталось.
  • ezhachok
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    ezhachok-Фото

    Изменения маршрута идет Амстелу на пользу. 

    Интересно смотреть становится, однако)

     

    Вальгрен пробовал несколько раз и добился своего. 

    Порой мне поведение топовых гонщиков совершенно не ясно...не хотят что бы победил кто-то из конкурентов принципиальных, при этом отпуская к победе пока-что менее именитых. Ну это хорошо, не все-ж предсказуемо а-ля ТДФ.

  • velodoctor
    Амстел Голд Рэйс-2018. Результ ... (37)
    velodoctor-Фото

    Наверное самый интересный Амстел за последние годы,  все поздравляют Астану, я присоединяюсь.

    Хочу еще отметить, что Хаас, которого брали чтобы заменить Кристоффа отчасти и закрыть Ардены, абсолютно не впечатляет, а кто-то говорил перед сезоном что он норм, к слову лучший из Катюши Слава Кузнецов, молодец. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 апреля

Brian Van Goethem (Roompot NL Loterij)

Alexandre Geniez (AG2R)

17 апреля

Robert Wagner (Team Lotto NL - Jumbo)

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Sindre Skjostad Lunke (Fortuneo - Samsic)

Jeremy Leveau (Delko - Marseille-Provence)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1304
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1157
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 905
10 Демар А. (Fra) (GFC) 827

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (78)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)