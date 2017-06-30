Тур Альп-2018. Превью

Тур Альп-2018. Маршрут и претенденты

16 апреля стартует третий выпуск многодневной гонки категории 2 H.C. Тур Альп, принявший три года назад эстафету у Джиро дель Трентино. За это время Тур Альп утвердился среди важных гонок международного календаря, привлёк топовые команды и звёздных гонщиков, которые используют гонку в качестве генеральной репетиции перед Джиро д’Италия-2018.

Пять этапов Тура Альп-2018 пройдут по самым сложным дорогам Трентино, Южного Тироля и Тироля, набор высоты составит в общей сложности 13 100 м. Особый интерес будет представлять королевский горный этап с финишем на Альпе-ди-Пампеаго (Alpe di Pampeago) и заключительный этап, часть которого пройдёт по маршруту финального круга чемпионата мира-2018 в Инсбруке.

Общая протяжённость дистанции Тура Альп-2018 составит 716,9 км.

На старт выйдут 20 команд, из которых 9 - команды Мирового тура (Sky, AG2R, UAE Team Emirates, Astana, Bora - hansgrohe, Dimension Data, LottoNl-Jumbo, Groupama-FDJ, Bahrain-Merida).

Маршрут.

1-й этап короткий, но набор высоты на нём составит 2530 м. Со старта дорога сразу пойдёт в подъём 3-й категории, после спуска часть дистанции проложена по равнине. За 25 км до финиша начнётся 19,2 км подъём 2-й категории со средним градиентом 5,5%, который приведёт на вершину Серрада (Serrada), на высоту 1256 м. После прохождения вершины до финиша останется только 6,2 км, представляющие собой чередующиеся короткие спуски и подъёмы.

2-й этап, королевский горный, с постоянными подъёмами и спусками. Через 35 км после старта участники начнут восхождение к вершине 1-й категории Пассо Редебус (Redebus Pass), а решающим станет подъём на Альпе-ди-Пампеаго (Alpe di Pampeago) - 7,9 км со средним градиентом 9,6%, на последних 4 км будут сектора, где градиент достигнет 15% и до самого финиша не будет меньше 10%.

3-й этап на второй половине дистанции включает в себя прохождения двух перевалов – Пассо делла Мендола и Пассо Паладе 1-й и 3-й категории соответственно. После прохождения вершины Пассо Паладе за 26 км до финиша участников ждёт 20-км спуск. Финальные 6 км пройдут по равнине.

4-й этап с прохождением двух подъёмов 2-й категории и многочисленными спусками и подъёмами. 4-км подъёму Анрас (Anras) со средним градиентом 7% и максимальным 10%, вершина которого будет пройдена за 28 км до финиша, организаторы категорию не присвоили. После спуска с него и небольшой "полочки" участников ожидает подъём 2-й категории Баннберг (Bannberg), восхождение на который начнётся за 17 км до финиша. Протяжённость подъёма Баннберг 6,9 км со средним градиентом 6,7%. Спуск с Баннберга технически сложный. Финальные 4,2 км до финиша – под спуск.

Финальные 45 км заключительного 5-го этапа позволят прочувствовать часть дистанции предстоящей групповой гонки чемпионата мира-2018 в Инсбруке. В общей сложности участники трижды пройдут подъём «Олимпия» - 7,8 км со средним градиентом 5,5%. Третье и последнее прохождение вершины будет за 12,3 км до финиша, 6 из которых – это спуск. Финиширует этап там же, где предстоящая в сентябре групповая гонка чемпионата мира-2018.

Тур Альп-2017 стал последней гонкой Микеле Скарпони, трагически ушедшего из жизни в апреле прошлого года. Финальный этап Тура Альп-2018 финиширует в Инсбруке, там, где в прошлом году победу на 1-м этапе одержал Микеле Скарпони. В память об итальянском велогонщике организаторы Тура Альп по итогам каждого этапа собираются присуждать награду той команде, гонщики которой показали самую слаженную работу.

Претенденты.

Из пяти этапов Тура Альп-2018 всего один будет финишировать в подъём, остальные требуют умения хорошо проходить технически сложные спуски, ведущие к финишам. Отсутствие равнинных этапов и разделки делает Тур Альп настоящим тестом для горняков, а звёздный состав подогревает интерес ещё больше.

Последние три года на Туре Альп доминировали гонщики, на момент победы в гонке выступавшие в британской команде Sky: Ричи Порт в 2015, Микель Ланда в 2016, Герант Томас – в прошлом году.

Герант Томас не будет защищать свой титул, а под номером 1 на старт выйдет другой гонщик команды Sky – Крис Фрум, которого можно назвать одним из основных претендентов на победу. Помимо Фрума за победу или подиум на Туре Альп-2018 могут побороться его товарищи по команде Давид де ла Крус и Диего Роза.

Особое значение Тур Альп-2018 будет иметь для казахстанской команды Astana, капитан которой Мигель Лопес говорил, что хотел бы выиграть эту итальянскую гонку в память о Микеле Скарпони. Пельо Бильбао, финишировавший недавно в топ-10 на Туре Страны Басков, также сможет побороться за высокие места.

В списке претендентов на победу Фабио Ару (UAE Team Emirates), Тибо Пино (FDJ-Groupama), Доменико Поццовиво (Bahrain Merida), Джордж Беннетт и Энрико Батальин (LottoNL-Jumbo), Луис Мейнтьес (Dimension Data) и другие.

Этапы Тура Альп-2018:

Этап 1. Arco – Folgaria, 134,6 км

Этап 2. Lavarone - Alpe di Pampeago, 145,5 км

Этап 3. Auer – Meran, 138,3 км

Этап 4. Klausen – Lienz (AUT), 134,3 км

Этап 5. Rattenberg (AUT) - Innsbruck (AUT), 164,2 км