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С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

Самые яркие моменты сезона 2024 года - исторические достижения и победные соло -  вспоминаем на пороге 2025 года

 

 

VeloLIVE поздравляет читателей сайта с Новым 2025 годом!

 

На пороге нового велосезона предлагаем вспомнить самые яркие моменты прошедшего сезона 2024!

 

Год оказался богат на уникальные достижения или достижения, которые будет нелегко повторить.

 

Это и победный дубль Джиро д’Италия + Тур де Франс Тадея Погачара (UAE Team Emirates), а также его победа в групповой гонке Чемпионата мира,

и двойная победа Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) на Олимпийских играх в Париже - в индивидуальной и в групповой шоссейных гонках,

третья победа Матье ван дер Пула (Alpecin Deceuninck) на Туре Фландрии и вторая подряд на Париж-Рубэ,

а также повторение двойного подиума на Париж-Рубэ Матье ван дер Пулом и Яспером Филипсеном,

35-я победа Марка Кэвендиша (Astana Qazaqstan) на этапе Тур де Франс,

четвёртая победа Приможа Роглича (Red Bull Bora-hansgrohe) на Вуэльте Испании,

четвёртая подряд победа Тадея Погачара на Монументе Ломбардия.

 

 

Photo Credits: LaPresse

С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

Photo Credits: LaPresse

С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

 

С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

Photo Credits: LaPresse

 

Запомнился сезон сольными победными атаками Тадея Погачара. Он начал с победы на Страде Бьянке, атаковав в одиночку за 81 км до финиша, второй раз выиграл Льеж-Бастонь-Льеж, уехав от соперников в одиночку за 35 км до финиша, продолжил побеждать из сольных отрывов на этапах дебютной Джиро д’Италия, где выиграл шесть этапов, а на королевском горном 20-м этапе уехал за 35 км до финиша.

 

На Тур де Франс из сольной атаки Тадей Погачар выиграл этап на Галибье, взял победным соло за 10 км до вершины Изола-2000 победу на 19-м.

 

Кульминацией победных соло Тадея Погачара можно назвать его атаку на Чемпионате мира, где он уехал от соперников за 101 км до финиша. Сольной атакой за 48 км до финиша и четвёртой подряд победой на Монументе Ломбардия Тадей Погачар закончил сезон. 

 

Новый сезон 2025 года, без сомнений, принесёт и новые победы звёзд велоспорта, и возвращение гонщиков, которые не смогли в прошедшем году выступить в полную силу из-за травм, и восхождение молодых талантов, все те захватывающие и волнующие моменты, которые будут вписаны в историю велоспорта, и свидетелями которых мы можем стать.

 

Предлагаем проголосовать в опросе, чьи победы сезона Вы считаете самыми яркими и значительными.

 

До встречи в новом 2025 году!

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Ремко Эвенепул Матье ван дер Пул Марк Кэвендиш Джиро д'Италия Тур де Франс-2024 Вуэльта Испании-2024

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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