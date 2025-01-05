С Новым 2025 Годом! Вспомним яркие моменты велосезона 2024 года

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Самые яркие моменты сезона 2024 года - исторические достижения и победные соло - вспоминаем на пороге 2025 года
VeloLIVE поздравляет читателей сайта с Новым 2025 годом!
На пороге нового велосезона предлагаем вспомнить самые яркие моменты прошедшего сезона 2024!
Год оказался богат на уникальные достижения или достижения, которые будет нелегко повторить.
Это и победный дубль Джиро д’Италия + Тур де Франс Тадея Погачара (UAE Team Emirates), а также его победа в групповой гонке Чемпионата мира,
и двойная победа Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) на Олимпийских играх в Париже - в индивидуальной и в групповой шоссейных гонках,
третья победа Матье ван дер Пула (Alpecin Deceuninck) на Туре Фландрии и вторая подряд на Париж-Рубэ,
а также повторение двойного подиума на Париж-Рубэ Матье ван дер Пулом и Яспером Филипсеном,
35-я победа Марка Кэвендиша (Astana Qazaqstan) на этапе Тур де Франс,
четвёртая победа Приможа Роглича (Red Bull Bora-hansgrohe) на Вуэльте Испании,
четвёртая подряд победа Тадея Погачара на Монументе Ломбардия.
Photo Credits: LaPresse
Photo Credits: LaPresse
Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team
Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates
Photo Credits: LaPresse
Запомнился сезон сольными победными атаками Тадея Погачара. Он начал с победы на Страде Бьянке, атаковав в одиночку за 81 км до финиша, второй раз выиграл Льеж-Бастонь-Льеж, уехав от соперников в одиночку за 35 км до финиша, продолжил побеждать из сольных отрывов на этапах дебютной Джиро д’Италия, где выиграл шесть этапов, а на королевском горном 20-м этапе уехал за 35 км до финиша.
На Тур де Франс из сольной атаки Тадей Погачар выиграл этап на Галибье, взял победным соло за 10 км до вершины Изола-2000 победу на 19-м.
Кульминацией победных соло Тадея Погачара можно назвать его атаку на Чемпионате мира, где он уехал от соперников за 101 км до финиша. Сольной атакой за 48 км до финиша и четвёртой подряд победой на Монументе Ломбардия Тадей Погачар закончил сезон.
Новый сезон 2025 года, без сомнений, принесёт и новые победы звёзд велоспорта, и возвращение гонщиков, которые не смогли в прошедшем году выступить в полную силу из-за травм, и восхождение молодых талантов, все те захватывающие и волнующие моменты, которые будут вписаны в историю велоспорта, и свидетелями которых мы можем стать.
Предлагаем проголосовать в опросе, чьи победы сезона Вы считаете самыми яркими и значительными.
До встречи в новом 2025 году!
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