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Матье ван дер Пул и Ремко Эвенепул тренируются в Испании

Матье ван дер Пул отказался  от участия в Кубке мира по маунтинбайку в мае ради подготовки к Тур де Франс-2023

 

 

  В провинции Аликанте, в Халоне (Jalon) в велобаре Velosol (Velosol Cycling Bar) велоболельщице повезло заснять редкий кадр - двух звёзд велоспорта, остановившихся на перерыв во время тренировки и севших за один столик - двукратного победителя Тура Фландрии, победителя Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ этого года Матье ван дер Пула (Alpecin- Deceuninck) и чемпиона мира, двукратного победителя Льеж-Бастонь-Льеж Ремко Эвенепула (Soudal Quick-Step).  

 

Матье ван дер Пул и Ремко Эвенепул тренируются в Испании

 

  У недавнего победителя Монумента Льеж-Бастонь-Льеж Ремко Эвенепула завершается финальный этап подготовки к Джиро д’Италия-2023. Через пять дней 23-летний бельгийский гонщик выйдет на старт Джиро второй раз в карьере, но теперь он стартует как генеральщик, уже выигравший первый Гранд-тур - Вуэльту Испании-2022, и впервые будет бороться за розовую майку лидера.

 

  Следующей гонкой Матье ван дер Пула будет Тур Швейцарии, который стартует 11 июня.

 

  Матье ван дер Пул планировал участвовать в этапе Кубка мира по маунтинбайку в чешском Нове Место (Nové Město) 14 мая, но затем вместе с командой решил пожертвовать этим соревнованием ради подготовки к Тур де Франс-2023.  

 

  Однако в 2024 году Матье ван дер Пул собирается бороться за золото в маунтинбайке на Олимпийских играх. Предполагается, что 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck в этом сезоне вернётся к маунтинбайку только в сентябре-октябре, после чемпионата мира по велоспорту на шоссе, который состоится в августе в Глазго.

 

 Менеджер команды Alpecin-Deceuninck Кристоф Родхофт (Christophe Roodhoft) в интервью Het Nieuwsblad прокомментировал календарь гонок Матье ван дер Пула:

 

  «Мы вместе с Матье посчитали, что нецелесообразно выкладываться ради одной гонки. Предпочли дать Матье время как следует подготовиться к Тур де Франс и чемпионату мира, его главным целям на это лето. Но амбиции бороться на Олимпийских играх в маунтинбайке остаются».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step

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7 мая 2023

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Tour de Hongrie

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Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

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Tour de Suisse

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Mont Ventoux Denivele Challenge

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Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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