Матье ван дер Пул и Ремко Эвенепул тренируются в Испании

Матье ван дер Пул отказался от участия в Кубке мира по маунтинбайку в мае ради подготовки к Тур де Франс-2023

В провинции Аликанте, в Халоне (Jalon) в велобаре Velosol (Velosol Cycling Bar) велоболельщице повезло заснять редкий кадр - двух звёзд велоспорта, остановившихся на перерыв во время тренировки и севших за один столик - двукратного победителя Тура Фландрии, победителя Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ этого года Матье ван дер Пула (Alpecin- Deceuninck) и чемпиона мира, двукратного победителя Льеж-Бастонь-Льеж Ремко Эвенепула (Soudal Quick-Step).

У недавнего победителя Монумента Льеж-Бастонь-Льеж Ремко Эвенепула завершается финальный этап подготовки к Джиро д’Италия-2023. Через пять дней 23-летний бельгийский гонщик выйдет на старт Джиро второй раз в карьере, но теперь он стартует как генеральщик, уже выигравший первый Гранд-тур - Вуэльту Испании-2022, и впервые будет бороться за розовую майку лидера.

Следующей гонкой Матье ван дер Пула будет Тур Швейцарии, который стартует 11 июня.

Матье ван дер Пул планировал участвовать в этапе Кубка мира по маунтинбайку в чешском Нове Место (Nové Město) 14 мая, но затем вместе с командой решил пожертвовать этим соревнованием ради подготовки к Тур де Франс-2023.

Однако в 2024 году Матье ван дер Пул собирается бороться за золото в маунтинбайке на Олимпийских играх. Предполагается, что 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck в этом сезоне вернётся к маунтинбайку только в сентябре-октябре, после чемпионата мира по велоспорту на шоссе, который состоится в августе в Глазго.

Менеджер команды Alpecin-Deceuninck Кристоф Родхофт (Christophe Roodhoft) в интервью Het Nieuwsblad прокомментировал календарь гонок Матье ван дер Пула:

«Мы вместе с Матье посчитали, что нецелесообразно выкладываться ради одной гонки. Предпочли дать Матье время как следует подготовиться к Тур де Франс и чемпионату мира, его главным целям на это лето. Но амбиции бороться на Олимпийских играх в маунтинбайке остаются».