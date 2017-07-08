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Тадей Погачар: “На 4-м этапе Тур де Франс-2024 всё прошло по плану”

Тадей Погачар о победе на 4-м этапе Тур де Франс-2024

 

Тадей Погачар продолжает ставить рекорды. На 4-м этапе Тур де Франс-2024 он атаковал за 800 м до вершины Галибье, на которой забрал премию памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа, удержал просвет до финиша, где отпраздновал 12-ю в карьере победу на этапе французского Гранд-тура, а также снова надел жёлтую майку лидера.

 

Теперь у 25-летнего словенского капитана команды UAE Team Emirates есть победы на этапах во всех пяти Тур де Франс (как у Джино Бартали). С Джино Бартали Тадей Погачар сравнялся и по количеству жёлтых маек - надел 23-ю жёлтую майку лидера. Правда, пока Тадей Погачар не побил рекорд Йонаса Вингегора, у которого 27 жёлтых маек Тур де Франс.

 

 В этом году на данный момент в списке побед Тадея Погачара 7 этапов Гранд-туров (на Джиро д’Италия + Тур де Франс). Если не считать спринтеров, столько этапов с 1950-х годов удавалось выиграть в один сезон лишь Фаусто Коппи (8 в 1952), Эдди Мерксу (11 в 1970, 10 в 1969, 1972 и 1974) и Бернару Ино (8 в 1982).

 

Адам Йейтс, Хуан Аюсо и Жуан Алмейда просеяли группу генеральщиков, от которой к вершине Галибье осталось 8 человек.  Несмотря на встречный ветер, команда UAE Team Emirates задала высокий темп, благодаря чему Погачар прошёл подъём к вершине Галибье со средней скоростью 27,1 км/ч, быстрее, чем рекорд на Strava KOM, установленный Тибо Пино вовремя Тур де Франс в 2019 году - 52 минуты 46 секунд.  Весь Галибье (подъём и спуск) Тадей Погачар прошёл за 50 минут 47 секунд.

 

Спуск с Галибье Тадей Погачар преодолел со средней скоростью 63,7 км/ч, развивая её до 89,2 км/ч. Йонас Вингегор проехал спуск со средней скоростью 62 км/ч, с пиком скорости 84,6 км/ч.

 

Тадей Погачар: “На 4-м этапе Тур де Франс-2024 всё прошло по плану”

Тадей Погачар: “На 4-м этапе Тур де Франс-2024 всё прошло по плану”

Тадей Погачар: “На 4-м этапе Тур де Франс-2024 всё прошло по плану”

Тадей Погачар: “На 4-м этапе Тур де Франс-2024 всё прошло по плану”

Тадей Погачар: “На 4-м этапе Тур де Франс-2024 всё прошло по плану”

Тадей Погачар: “На 4-м этапе Тур де Франс-2024 всё прошло по плану”

 

 

Тадей Погачар: «Я очень счастлив. Всё прошло более менее по плану, мы прекрасно его выполнили. Этот этап - мечта, а финишировать и выиграть его соло - нечто особенное. Сегодня я хотел выложиться по полной, потому что был уверен, что смогу победить на этапе, и выиграть у соперников несколько секунд.

 

Чтобы ехать так, как сегодня ехала наша команда, нужна очень большая смелость. От Бриансона до вершины Галибье, и до финиша был очень сильный встречный ветер. Я снимаю шляпу перед всей командой. Конечно, сегодня мы показали, что здесь мы - одна из сильнейших команд. Нам надо продолжать в том же духе. Сегодня мы ехали совершенно безумно, потрясающе отработали.

 

Я не хотел атаковать слишком рано из-за ветра. Мне надо было сделать  как можно больший просвет на последних сотнях метров, а потом я знал спуск. Однако, немного удивился, когда увидел, что на нескольких поворотах дорога оказалась мокрой. Это немного напугало. Этот спуск я прошёл очень быстро, потому что очень помогает знание дороги.

 

Я отлично знал маршрут этого этапа, потому что уже тренировался здесь несколько недель, на перевалах Сестриере и Монтженевр чувствовал себя как дома. Я был уверен в себе с самого старта, нога шла отлично, поэтому мне надо было пробовать.

 

Разрыв, который я создал, меня порадовал. Я доволен и позицией, которую сейчас занимаю, и формой, в которой нахожусь. Да, впереди ещё три выматывающих недели, но что касается именно этой недели, в разделке могут появиться некоторые просветы.

 

Не считаю, что сегодняшний этап показывает, кто где. Да, какой-то уровень виден, но за три недели точно будут дни, когда кто-то будет чувствовать себя лучше остальных. Может быть, сегодня кто-то не чувствовал себя в хорошей форме. За три недели многое может поменяться. Я вижу, что Йонас в суперхорошей форме, он на пике. Посмотрим на следующих этапах.

 

Я помню все победы. Скажем, эту, уверен, можно включить в топ-5 моих побед. Возможно, после Тура я ранжирую её по-другому, но это точно одна из лучших моих побед на этапах Тур де Франс».

 

Хошеан Фернандес Мачин, менеджер команды UAE Team Emirates, в интервью Cadena Cope так прокомментировал победу Тадея Погачара на 4-м этапе Тур де Франс-2024:

 

«Впереди ещё много этапов, сейчас только четвёртый. Но это правда, мы, действительно хотели нанести удар на первой неделе. Мы придерживались плана, поменяли только детали, так как Адам Йейтс сказал, что сегодня не слишком хорошо себя чувствует, и поэтому он первым провёл смену. Затем Алмейда и Аюсо решили между собой, что будут работать короткими сменами. Мне нравится такой подход. Они так решили из-за встречного ветра, чтобы поберечь друг друга и ехать быстрее. Это был очень умный ход».

 

Жуан Алмейда: «Если бы не встречный ветер, мы могли бы создать ещё большие просветы. Но при встречном ветре никогда не знаешь. Сам подъём не слишком сложный, только последняя часть более крутая. Поэтому было бы неразумно атаковать раньше. Он использовал единственный отрезок, где можно было создать просвет, и у него получилось. Каждому можно дать пять звёзд за работу».

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 06:35 | Регистрация: 8.07.2017

    На этом серьёзном горном этапе Т. Погачар выиграл у группы товарищей в 5 человек не слишком много: 35-37 секунд.

    Это вполне человеческий отрыв, а не преимущество биоробота.

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
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Комментарии

  • JetRevel
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    JetRevel-Фото
    Бора Власова "положила" думал приедет раньше конечно,а так минус три с копейками.Посмотрим, конечно Рогле на следующий год нужны ещё будут горняки, без поезда сегодня выиграть невозможно, Арабы конечно Биги,в прошлом году "проглотили" в этом сделали выводы.Не думаю,что условный Кусс сможет на Вуэльте им навязывать что-то,Винни едет не понимаю как конечно.Хотя возможно едет уже сейчас на пределе держа в голове Вуэльту, падения в этом году внесли "интригу" в гонку
  • Poli321
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Poli321-Фото
    Тоже обожаю читать Николая и его перлы.
    Без сарказма.
  • Yuriy 17
    Тадей Погачар: “На 4-м этапе Т ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    На этом серьёзном горном этапе Т. Погачар выиграл у группы товарищей в 5 человек не слишком много: 35-37 секунд.

    Это вполне человеческий отрыв, а не преимущество биоробота.

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Невозмутимый-Фото
    Ну вообще после Тура Швейцарии и прошлогоднего третьего места на Тур де Франс казалось что Йейтс очевидный №2 в команде. Но после того как Алмейда чуть не выиграл Тур Швейцарии, являясь бесспорным помощником Йейтса, т.е. он сначала тянул всю последнюю гору до атаки Йейтса, а потом всё равно ликвидировал просвет и выигрывал этап ))) видимо решили, что не всё так однозначно.
    Аюсо же откровенно хитрил, чем вызвал неудовольствие того же Алмейды. Обычно же помощники тянут сколько могут а потом отваливаются навсегда из группы лидеров. Эмираты же к удивлению работали сменами, насколько они все сильны. Но если Йейтс реально не смог поддерживать темп, то Аюсо прикинулся уставшим, делая вид что просто из последних сил вместе с Рогличем цепляется за хвост лидирующей группы.
    Глядишь, они там в этих ваших Эмиратах все переругаются, начнут тянуть одеяло на себя и оставят Погачара без поддержки. И вот тут выходит Александр Власов и вывозит Роглича к жёлтой майке!
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Невозмутимый-Фото
    Ну, насколько я понимаю, вчера рекорд Кинтаны побили человек 15. Просто Погги побил все эти рекорды не дожидаясь их установки ))
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Невозмутимый-Фото
    Ну, "надеялся" не то слово каким можно описать мои чувства. Вообще я люблю болеть за андердогов, а Вингегор после двух побед на Туре явно на такого не походит. Но после первых этапов показалось что таки да, ему ничто не преграда, ни травмы, ни другие соперники. Но вчера выяснилось, что и у него есть свои пределы прочности. Я даже ему немного посочувствовал, тем более, что Погачар такой же киборг, за которого болеть не особо хочется (ведь он побеждает и без твоей поддержки )))
  • error
    Ремко Эвенепул: “Я сделал всё ... (1)
    error-Фото

    Ремко явно взрослеет Ушли понты и пиар на камеру. Удачи ему

  • shekn
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    shekn-Фото
    А я на Яспера.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    На Мадса поставлю.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (48)
    VeloVelo-Фото

    Денис, а ведь вы правы насчет Погачара. Плюсую.
    И да, тоже болею за всех. Кто этот Тур выиграет, тот уж точно войдет в Историю.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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