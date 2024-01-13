VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Менеджер команды Alpecin-Deceuninck о шансах Матье ван дер Пула защитить титул чемпиона мира

Кристоф Роодхофт: «Сейчас у Матье ван дер Пула лучшая форма из всех возможных»

 

 

Трёхкратному победителю Тура Фландрии, двукратному победителю Париж-Рубэ, победителю классик Милан-Сан-Ремо, Амстел Голд Рэйс, Страде Бьянке Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel) предстоит непростая задача защитить титул чемпиона мира в борьбе с такими соперниками как абсолютный олимпийский чемпион, двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж, трёхкратный победитель Классики Сан-Себастьяна, победитель Вуэльты Испании Ремко Эвенепул и победитель двух Гранд-туров сезона 2024 года, трёхкратный победитель Тур де Франс, трёхкратный победитель Ломбардии, двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж Тадей Погачар, а также с другими сильными претендентами.

 

В прошлом году в Глазго Матье ван дер Пул выиграл золото групповой гонки, атаковав в одиночку за 22 км до финиша.

 

Менеджер команды Alpecin-Deceuninck о шансах Матье ван дер Пула защитить титул чемпиона мира

 

В то время как Тадей Погачар после отдыха начал вторую часть сезона и уже прибавил в свой список достижений победу на Гран-при Монреаля, а Ремко Эвенепул после побед на Олимпиаде взял золото Чемпионата мира-2024 в гонке с раздельным стартом, у Матье ван дер Пула после успеха на Париж-Рубэ лишь одна победа - на этапе Тура Люксембурга.

 

Однако менеджер команды Alpecin-Deceuninck Кристоф Роодхофт (Christoph Roodhoft) уверен, что его подопечный находится в лучшей форме своей карьеры и сумеет защитить титул, о чём рассказал в интервью Wielerflits.

 

Кристоф Роодхофт: «Это лучший Матье ван дер Пул из всех возможных. Мне нет необходимости вдаваться в подробности. Все знают его возможности.

Матье идеально провёл гонку (Тур Люксембурга-2024).

 

Эти болезни (его товарищей по команде), мы ничего не могли изменить. Конечно, ничего хорошего. Если бы Сёрен Краг Андерсен и Джимми Янссенс были с ним рядом, возможно, команда смогла бы упрочить лидерство Матье на финальном этапе. Вместо этого его молодому товарищу по команде Йенте Михелсу пришлось делать то, к чему он не привык, и без всякого руководства (более опытных товарищей по команде). Конечно, было приятно, что Матье выиграл этап, к тому же он давно не побеждал. Но не скажу, что ему была очень нужна эта победа, нет, вовсе нет.

 

Важный вопрос, насколько хорошо он справится на данном этапе сезона с теми соперниками, которые у него будут. Он немного резче, чем обычно бывает весной. Разве это так странно? И здесь дело не в нескольких килограммах.  Это попытка подойти к такой особенной однодневной гонке как чемпионат мира, в топовых кондициях.

 

Как я уже говорил, трасса гонки - это одно, но самый важный фактор - это соперники. У Матье всё должно сложиться, но то же самое касается и его соперников. Могу только сказать, что Матье в порядке.

 

Может оказаться достаточно, если у остальных будет не самый хороший день. Мы сделали всё возможное, чтобы Матье как можно лучше подготовился к воскресенью. Большего сделать не можем. И да, есть шанс, что в день групповой гонки у него будет суперформа. Мне, как и вам, интересно посмотреть, что у него получится».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

22 - 29 сентября 2024

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Цюрих. Швейцария

12 октября 2024

Il Lombardia

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 сентября

Baptiste Planckaert (Intermarche - Wanty)

Alessandro Covi (UAE Team Emirates)

Erik Nordsaeter Resell (Uno-X Mobility)

29 сентября

Bert Van Lerberghe (Soudal - Quick Step)

Alex Jaime (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2024 (178)
Август 2024 (197)
Июль 2024 (167)
Июнь 2024 (145)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)