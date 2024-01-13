Менеджер команды Alpecin-Deceuninck о шансах Матье ван дер Пула защитить титул чемпиона мира

Кристоф Роодхофт: «Сейчас у Матье ван дер Пула лучшая форма из всех возможных»

Трёхкратному победителю Тура Фландрии, двукратному победителю Париж-Рубэ, победителю классик Милан-Сан-Ремо, Амстел Голд Рэйс, Страде Бьянке Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel) предстоит непростая задача защитить титул чемпиона мира в борьбе с такими соперниками как абсолютный олимпийский чемпион, двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж, трёхкратный победитель Классики Сан-Себастьяна, победитель Вуэльты Испании Ремко Эвенепул и победитель двух Гранд-туров сезона 2024 года, трёхкратный победитель Тур де Франс, трёхкратный победитель Ломбардии, двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж Тадей Погачар, а также с другими сильными претендентами.

В прошлом году в Глазго Матье ван дер Пул выиграл золото групповой гонки, атаковав в одиночку за 22 км до финиша.

В то время как Тадей Погачар после отдыха начал вторую часть сезона и уже прибавил в свой список достижений победу на Гран-при Монреаля, а Ремко Эвенепул после побед на Олимпиаде взял золото Чемпионата мира-2024 в гонке с раздельным стартом, у Матье ван дер Пула после успеха на Париж-Рубэ лишь одна победа - на этапе Тура Люксембурга.

Однако менеджер команды Alpecin-Deceuninck Кристоф Роодхофт (Christoph Roodhoft) уверен, что его подопечный находится в лучшей форме своей карьеры и сумеет защитить титул, о чём рассказал в интервью Wielerflits.

Кристоф Роодхофт: «Это лучший Матье ван дер Пул из всех возможных. Мне нет необходимости вдаваться в подробности. Все знают его возможности.

Матье идеально провёл гонку (Тур Люксембурга-2024).

Эти болезни (его товарищей по команде), мы ничего не могли изменить. Конечно, ничего хорошего. Если бы Сёрен Краг Андерсен и Джимми Янссенс были с ним рядом, возможно, команда смогла бы упрочить лидерство Матье на финальном этапе. Вместо этого его молодому товарищу по команде Йенте Михелсу пришлось делать то, к чему он не привык, и без всякого руководства (более опытных товарищей по команде). Конечно, было приятно, что Матье выиграл этап, к тому же он давно не побеждал. Но не скажу, что ему была очень нужна эта победа, нет, вовсе нет.

Важный вопрос, насколько хорошо он справится на данном этапе сезона с теми соперниками, которые у него будут. Он немного резче, чем обычно бывает весной. Разве это так странно? И здесь дело не в нескольких килограммах. Это попытка подойти к такой особенной однодневной гонке как чемпионат мира, в топовых кондициях.

Как я уже говорил, трасса гонки - это одно, но самый важный фактор - это соперники. У Матье всё должно сложиться, но то же самое касается и его соперников. Могу только сказать, что Матье в порядке.

Может оказаться достаточно, если у остальных будет не самый хороший день. Мы сделали всё возможное, чтобы Матье как можно лучше подготовился к воскресенью. Большего сделать не можем. И да, есть шанс, что в день групповой гонки у него будет суперформа. Мне, как и вам, интересно посмотреть, что у него получится».