Третья подряд победа Матье ван дер Пула с начала его сезона велокросса 2024/25

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Гавере

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) выиграл этап Кубка мира по велокроссу-2024 в Гавере, взяв третью победу из трёх стартов в гонках по велокроссу в своём сезоне 2024/25. В Гавере 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck выиграл в пятый раз в карьере и третий год подряд.

Лидер общего зачёта Кубка мира по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout /Pauwels Sauzen-Bingoal) финишировал вторым через 26 секунд после чемпиона мира по велокроссу, а чемпион Европы по велокроссу Тибо Нис (Thibau Nys/Baloise Trek Lions) замкнул тройку сильнейших, проиграв 41 секунду победителю.

На втором круге в лидеры вышли Майкл Вантауренхаут, Матье ван дер Пул, Тибо Нис и Пим Ронхаар (Pim Ronhaar)Baloise Trek Lions). Но Ронхаар выпал из группы лидеров на 14-й минуте после ускорения Майкла Вантауренхаута. В свою очередь Майкл Вантауренхаут остался на просвете после атаки Матье ван дер Пула, который уехал от соперников на 3-м круге.

Тибо Нис и Майкл Вантауренхаут были ближайшими преследователями Ван дер Пула, но когда Вантауренхаут ускорился за два круга до финиша, Тибо Нис и догнавший его товарищ по команде Ларс ван дер Хаар (Lars van der Haar) боролись уже только за третье место.

Матье ван дер Пул: «С каждым кругом становилось всё тяжелее и тяжелее. Поэтому было тяжело оставаться сконцентрированным, и я начал много ошибаться. Грязь становилась всё плотнее и плотнее, в какой-то момент проехать было почти нереально. Я сделал очень много ошибок, стал на себя злиться, поэтому был счастлив, когда пересёк финиш. На этой трассе всегда трудно бороться. Майкл, догоняя, создал очень сильное давление, поэтому я продавливал до самой финишной черты».

Майкл Вантауренхаут: «Я даже не пытался (удержаться за Матье ван дер Пулом). Это было бы опасно, я мог растратить все силы. Я полностью сосредоточился на втором месте, потому что в последние годы мне не удавалось побороться за подиум. Великолепно, что сегодня у меня получилось на него подняться. Всю гонку я говорил себе ждать последнего круга и атаковать на подъёме, но когда пошёл последний круг, ничего не смог сделать. Боролся до последнего и надеялся, что Нис не сможет меня догнать».

Тибо Нис: «Давно известно, что Ван дер Пул сильнейший, и что будет трудно бороться. Жаль, что я не смог удержать второе место. Сегодня чувствовал себя вторым или третьим по силе. У меня на этой трассе были удачные и неудачные отрезки. Подъём мне идеально подходит, а также отрезок перед вторым пит-стопом. А потом у меня было несколько неудачных отрезков, где я едва удержал контроль над задним колесом. Потом было трудно догонять. Но я доволен, завтра следующий старт».

27 декабря среди участников Exact Cross Azencross – Loenhout Матье ван дер Пул, Тибо Нис, а также Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), который на этой гонке начнёт свой сезон велокросса 2024/25.

.