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Третья подряд победа Матье ван дер Пула с начала его сезона велокросса 2024/25

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Гавере

 

 

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) выиграл этап Кубка мира по велокроссу-2024 в Гавере, взяв третью победу из трёх стартов в гонках по велокроссу в своём сезоне 2024/25. В Гавере 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck выиграл в пятый раз в карьере  и третий год подряд.

 

Третья подряд победа Матье ван дер Пула с начала его сезона велокросса 2024/25

Третья подряд победа Матье ван дер Пула с начала его сезона велокросса 2024/25

Третья подряд победа Матье ван дер Пула с начала его сезона велокросса 2024/25

 

 

Лидер  общего зачёта Кубка мира по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout /Pauwels Sauzen-Bingoal) финишировал вторым через 26 секунд после чемпиона мира по велокроссу, а чемпион Европы по велокроссу Тибо Нис (Thibau Nys/Baloise Trek Lions) замкнул тройку сильнейших, проиграв 41 секунду победителю.

 

На втором круге в лидеры вышли Майкл Вантауренхаут, Матье ван дер Пул, Тибо Нис и Пим Ронхаар (Pim Ronhaar)Baloise Trek Lions). Но Ронхаар выпал из группы лидеров на 14-й минуте после ускорения Майкла Вантауренхаута. В свою очередь Майкл Вантауренхаут остался на просвете после атаки Матье ван дер Пула, который уехал от соперников на 3-м круге.

 

Тибо Нис и Майкл Вантауренхаут были ближайшими преследователями Ван дер Пула, но когда Вантауренхаут ускорился за два круга до финиша, Тибо Нис и догнавший его товарищ по команде Ларс ван дер Хаар (Lars van der Haar) боролись уже только за третье место.

 

Третья подряд победа Матье ван дер Пула с начала его сезона велокросса 2024/25

 

 

Матье ван дер Пул: «С каждым кругом становилось всё тяжелее и тяжелее. Поэтому было тяжело оставаться сконцентрированным, и я начал много ошибаться. Грязь становилась всё плотнее и плотнее, в какой-то момент проехать было почти нереально. Я сделал очень много ошибок, стал на себя злиться, поэтому был счастлив, когда пересёк финиш. На этой трассе всегда трудно бороться. Майкл, догоняя, создал очень сильное давление, поэтому я продавливал до самой финишной черты».

 

Третья подряд победа Матье ван дер Пула с начала его сезона велокросса 2024/25

 

 

Майкл Вантауренхаут: «Я даже не пытался (удержаться за Матье ван дер Пулом). Это было бы опасно, я мог растратить все силы. Я полностью сосредоточился на втором месте, потому что в последние годы мне не удавалось побороться за подиум. Великолепно, что сегодня у меня получилось на него подняться. Всю гонку я говорил себе ждать последнего круга и атаковать на подъёме, но когда пошёл последний круг, ничего не смог сделать. Боролся до последнего и надеялся, что Нис не сможет меня догнать».

 

Третья подряд победа Матье ван дер Пула с начала его сезона велокросса 2024/25

 

 

Тибо Нис: «Давно известно, что Ван дер Пул сильнейший, и что будет трудно бороться. Жаль, что я не смог удержать второе место. Сегодня чувствовал себя вторым или третьим по силе. У меня на этой трассе были удачные и неудачные отрезки. Подъём мне идеально подходит, а также отрезок перед вторым пит-стопом. А потом у меня было несколько неудачных отрезков, где я едва удержал контроль над задним колесом. Потом было трудно догонять. Но я доволен, завтра следующий старт».

 

27 декабря среди участников Exact Cross  Azencross – Loenhout Матье ван дер Пул, Тибо Нис, а также Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), который на этой гонке начнёт свой сезон велокросса 2024/25.

 

UCI World Cup Gavere-2024. Велокросс. Результаты

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • Pugachev
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (3)
    Pugachev-Фото

    Ну, хоть 26 сек. от второго...

    Свик не ехал? Почему?

  • Джамайка
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (3)
    Джамайка-Фото

     

    Хет Ньюисблад ранее освещали, как МВДП "стильно прибыл" на предыдущие два кросса на своей именной Ламборгини. 

    Сегодня бельгийская и голландская пресса сообщают, что на 3й кросс он приехал на новой гибридной (с электродвигателем) модели Ламборгини  оранжевого цвета за 511,0 кило евро. Подарок от спонсора на Рождество, надо понимать. 

     

  • Pugachev
    Марианне Вос возвращается в ве ... (3)
    Pugachev-Фото
    Николай, если честно - у женщин все как-то не так идет, как у ребят, поэтому всякое может быть)))) Возьмет - и рванет. Но вы верно, конечно, говорите - сразу в элите стать впереди - сложно даже для нее...
  • Николай Н.
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул как бы играючи с этой толпой, выберется в перёд, а дальше просто поехал и с концами.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (1)
    Николай Н.-Фото

    И снова Люсинда вторая, это даже соответствует её номеру.

  • Николай Н.
    Марианне Вос возвращается в ве ... (3)
    Николай Н.-Фото

    После пропущенного сезона ей будет не просто вписаться в элиту.

  • sstasuk
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (14)
    sstasuk-Фото

    ну Италия не строит миграционные лагеря для нас :)
    и в евросоюз нам не надо :) 

    ну а "поддержку" Албании пожелаю им настоящей независимости, что б народ не бежал от такой независимости....

  • Pugachev
    Марианне Вос возвращается в ве ... (3)
    Pugachev-Фото

    Доводы выглядят разумно.

  • Pugachev
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (14)
    Pugachev-Фото

    С Албанией БЫЛО все непросто... Наверное, есть хорошие сдвиги - посмотрим! Можно сказать: "Даже в Албании Джиро проходит, а у нас что?"... В Крылатском единицы гонок за сезон...

  • motte
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (14)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Это не Фотошоп? )))

    ИИ, наверное. 

    Тем не менее, просто в кайф и ждём нового сезона с нетерпением!

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