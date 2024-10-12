Тадей Погачар — чемпион мира-2024 в групповой гонке после атаки за 100 км до финиша

Тадей Погачар — чемпион мира-2024 в групповой гонке на шоссе

Тадей Погачар стал чемпионом мира в групповой гонке, выиграв в Цюрихе сольной атакой, уехав от основных соперников за 101 км до финиша. 26-летний велогонщик принёс Словении первую в истории золотую медаль чемпионата мира по шоссейному велоспорту. Причём он выиграл групповую гонку на шоссе в сезоне, в котором сделал победный дубль Джиро д’Италия + Тур де Франс. Тадей Погачар повторил достижение Эдди Меркса 1974 года и Стивена Роча 1987 года, завоевав так называемую «Тройную корону».

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

У Тадея Погачара, на которого устремлены все взоры соперников и зрителей, получается удивлять последних и заставать врасплох первых. На 273,9 км дистанции групповой гонки Чемпионата мира-2024 в Цюрихе с набором высоты 4470 м Тадей Погачар предпринял первую атаку за 101 км до финиша, когда до финала оставалось ещё четыре круга.

Команда Словении контролировала пелотон с начала гонки, когда вперёд уехал отрыв, который не отпускали больше, чем на четыре минуты. Через 60 км после старта с гонки после падения сошёл двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп (Франция), затем в завал попали гонщики испанской сборной, после чего сошёл Микель Ланда, а также датский велогонщик Маттиас Скельмосе.

За пять кругов до финиша из пелотона атаковал испанский гонщик, победитель двух этапов Вуэльты Испании этого года Пабло Кастрийо, которому не дали уехать, но атаки продолжились. За 150 км до финиша атаковал Джей Вайн (Австралия), с которым поехали Лауренс Де Плюс (Бельгия), Стив Уильямс (Великобритания), Кевин Вермаке (USA), Магнус Корт (Дания), Маттео Каттанео (Италия), Йоханнес Стауне-Миттет (Норвегия), Флориан Липовиц (Германия), Павел Сиваков (Франция), а также товарищ Погачара по сборной Ян Тратник (Словения).

Но этому отрыву не удалось долго лидировать. Тадей Погачар атаковав за 101 км, уехал от пелотона, а Ян Тратник, подождав своего капитана, помог ему переложиться в первую группу, находившуюся за 97 км до финиша в 52 секундах от Погачара. Однако оставаться в отрыве 26-летний чемпион не стал и вновь атаковал. Из лидирующей группы лишь Павел Сиваков сел на колесо Тадею Погачару. За 67 км до финиша пелотон проигрывал дуэту 41 секунды. Ни смены Ремко Эвенепула в голове пелотона, ни попытка атаки за 64 км до финиша Матье ван дер Пула, не помогли закрыть просвет до Тадея Погачара.За 60 км до финиша разрыв между Погачаром и группой преследования оставался в районе 40 секунд.

За 58 км до финиша из пелотона атаковали Бен Хили (Ирландия), Томс Скуйиньш (Латвия) и Оскар Онли (Великобритания). Хотя они долго держались втроём и опережали пелотон, они тоже не смогли переложиться к лидерам. За 52 км до финиша, на подъёме Бергштрассе начался очередной сольный отрыв Тадея Погачара к победе. Павел Сиваков не смог выдержать темп словенского гонщика, а группа фаворитов, включая олимпийского чемпиона Ремко Эвенепула и чемпиона мира прошлого года Матье ван дер Пула проигрывала 53 секунды.

Многочисленные атаки оказались безрезультатны, и группе осталось лишь бороться за второе и третье места подиума, и эта борьба активизировалась на последних километрах, когда Тадей Погачар летел к своей первой победе на Чемпионате мира. Ему вновь хватило времени, чтобы отпраздновать триумф. Бен О’Коннор, атаковавший в самом финале, уехал от соперников и, финишировав через 34 секунды после Тадея Погачара, взял серебряную медаль. За бронзу в спринте сразились не сумевший защитить титул чемпиона мира прошлого года Матье ван дер Пул, Томс Скуйиньш, Ремко Эвенепул и Марк Хирши. Матье ван дер Пул выиграл этот спринт у Томса Скуйиньша, и поднялся на третью ступень подиума.

В 2022 году Ремко Эвенепул (Бельгия) выиграл из сольного отрыва, уехав за 25,8 км, в прошлом году Матье ван дер Пул (Нидерланды) атаковал соло за 22,3 км, но Тадей Погачар побил и эти показатели своих нынешних соперников, атаковав за 101 км и переложившись к другим гонщикам, и уехав в одиночку за 51,7 км.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Не могу поверить, в то, что случилось, и это после такого сезона. Сегодня я изо всех сил давил на себя. Давил я и на команду. Мы приехали сюда за победой.

Гонка стала развиваться довольно быстро. Вперёд уехал опасный отрыв. Возможно, я сглупил, когда атаковал, но к счастью, Ян Тратник был рядом. Ты не просчитываешь глупые атаки, не думаешь, а просто ускоряешься. Поэтому они и глупые. Но в этот раз всё вышло само собой, всё сработало, так что, наверное, атака и не была глупой. Я не сдавался до самого финала. Такой невероятный день. Не могу поверить.

Когда уехал, подумал, что сам себе выстрелил сначала в одно колено, затем в другое. Но когда увидел впереди Яна Тратника, он вселил в меня надежду, придал решимости. Он просто машина, умеет мощно протянуть. Когда он закончил свою смену, я поехал уже и головой, и ногами. Рассчитывал силы каждый километр, старался не выходить за пределы лимита.

Конечно, такой сценарий не планировался. Мы собирались держать гонку под контролем, но гонка активизировалась довольно рано. Не знаю, о чём я думал. Просто поплыл по течению, и, к счастью, у меня всё получилось. Но это было так тяжело. На последнем круге я уже не мог после таких усилий сфокусировать взгляд. Но мне надо было удержаться, если хотел выиграть радужную майку.

Конечно, я хотел завоевать этот титул после многих лет борьбы за Тур де Франс и другие гонки. Но я никогда не ставил целью только чемпионат мира. В этом году всё прошло гладко. После идеального сезона у меня была эта цель - выиграть чемпионат мира. Не верится, что получилось. Я должен поблагодарить всю команду. Без них эта победа была бы невозможна. Я очень горжусь нашей национальной сборной.

Сегодня я пережил весь спектр эмоций, как на американских горках. Гонка получилась сумасшедшей, безумной. А потом был последний километр, и когда я увидел на финише товарищей по сборной и Уршку, чуть не заплакал.

В детстве даже мечтать не смел о том, чтобы выиграть эту майку. Я мечтал стартовать на Тур де Франс и на чемпионате мира, но не выиграть.

Несколько прошлых сезонов для меня часто это была просто очередная гонка. Я никогда к ней не готовился. Но в этом году представилась прекрасная возможность, и я смог хорошо подготовиться. Сегодня выложился по полной.

Это больше, чем просто исполнившаяся мечта. С нетерпением жду, когда буду участвовать в гонках в радужной майке. Надеюсь, она будет выглядеть круто, и я смогу в ней порадоваться».