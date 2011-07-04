Итоги велосезона 2023 года: кого назвать лучшим велогонщиком года? 

Итоги велосезона 2023 года: триумфы, несбывшиеся надежды, ожидаемые успехи

Велогонщики и команды активно строят планы на следующий 2024 год, но на пороге нового велосезона предлагаем оглянуться и вспомнить яркие моменты прошлого года. Неожиданные триумфы соседствовали с вполне ожидаемыми успехами и неоправдавшимися надеждами, невероятные слухи об изменениях в командах Мирового тура сменились такими же невероятными трансферами, благодаря которым любители велоспорта уже предвкушают интересный сезон.

Главные действующие лица Мирового тура

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

По количеству побед в сезоне в гонках Мирового тура (из топ-10 Мирового индивидуального рейтинга UCI) - Ремко Эвенепул (11 побед в гонках Мирового тура + титул Чемпиона мира в индивидуальной гонке на время), Примож Роглич (11 побед, в том числе победа на Джиро д’Италия + подиум Вуэльты Испании), Йонас Вингегор (11 побед, в том числе победа на Тур де Франс+ подиум Вуэльты Испании), Тадей Погачар (10 побед, в том числе победы на Монументах Туре Фландрии и Ломбардии + подиум Тур де Франс), Яспер Филипсен (8 побед, в том числе 4 этапа Тур де Франс), Мадс Педерсен (4 победы, в том числе на этапах Джиро д'Италия и Тур де Франс), Матье ван дер Пул (2 победы в Монументах - Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ + победа в групповой гонке Чемпионата мира).

Дуэли и проверка сил главных действующих лиц пелотона началась с первых гонок. Тадей Погачар и Йонас Вингегор на Париж-Ницца, где выиграл Погачар. Ремко Эвенепул и Примож Роглич на Вуэльте Каталонии, где выиграл Роглич.

Но из ожидаемых противостояний на Гранд-туре воплотилось только одно - третий год подряд соперниками в борьбе за жёлтую майку остались Йонас Вингегор и Тадей Погачар.

На Джиро д’Италия в итоге за высшую ступень подиума боролись Примож Роглич и Герант Томас (INEOS Grenadiers). На Вуэльте Испании команда Jumbo-Visma с Сеппом Куссом, Йонасом Вингегором и Приможем Рогличем не оставила шансов никому из соперников, забрав весь подиум.

Несбывшиеся надежды

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) в очередной раз не смог подняться на высшую ступень подиума Тура Фландрии и Париж-Рубэ, не выиграл этап на Тур де Франс (2-й на 2-м и 15-м этапах, 3-й а 8-м и 16-м), стал серебряным призёром Чемпионата мира, но упустил решающую атаку Матье ван дер Пула, финишировал 2-м на в групповой гонке на Чемпионате Европы и 3-м в разделке на Чемпионате Европы.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step), предвкушавший борьбу за подиум Джиро д’Италия, сошёл с итальянского Гранд-тура после 9-го этапа из-за ковида. На Вуэльте Испании борьбу за подиум перечеркнул неудачный день на этапе до Турмале. Однако, радужная майка чемпиона мира в индивидуальной гонке на время, вторая в карьере победа на Льеж-Бастонь-Льеж, третья в карьере победа на Классике Сан-Себастьяна, а также два выигранных этапа Джиро д’Италия в какой-то степени уравновешивают несбывшиеся надежды.

Из-за перелома запястья Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на Льеж-Бастонь-Льеж не реализовалась его дуэль с Ремко Эвенепулом, а также остался вопрос, как повлияла травма руки и вынужденный перерыв в тренировках на форму словенского гонщика на Тур де Франс.

Марк Кэвендиш (Astana Qazaqstan) ставил целью 35-ю в карьере победу на этапе Тур де Франс, но сошёл с гонки после падения на 8-м этапе.

Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) финишировал 2-м на Милан-Сан-Ремо, на Джиро д’Италия не смог надеть розовую майку после разделки 1-го этапа, где проиграл Ремко Эвенепулу, а затем сошёл из-за болезни после 7 этапа. На Чемпионате мира в Глазго не смог выиграть третью в карьере золотую медаль в разделке, уступив Ремко Эвенепулу 12 секунд.

Эган Берналь (INEOS Grenadiers) не смог вернуться к своей лучшей форме.

Тео Геоган Харт (INEOS Grenadiers), набиравший форму, был готов бороться за вторую в карьере розовую майку победителя Джиро д’Италия, но упал на 11-м этапе, получил серьёзную травму, вычеркнувшую остальной сезон.

Падение Энрика Маса (Movistar) и Ричарда Карапаса (EF Education EasyPost) и их сход в первый же день Тур де Франс-2023 уменьшил количество соперников у двух главных претендентов.

Выступление команды Soudal Quick Step на весенних классиках, не добившейся успехов в гонках, где доминировала прежде, незаметный сезон Жулиана Алафилиппа, одержавшего только две победы - в классике Faun-Ardèche и на этапе Критериума Дофине.

Неожиданные триумфы

Photo (c) Jumbo-Visma Team

Photo Credit: LaPresse

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

Одним из главных триумфов сезона стало выступление команды Jumbo-Visma, гонщики которой выиграли все три Гранд-тура. А самым неожиданным стало выступление на Вуэльте Испании 29-летнего американского гонщика команды Jumbo-Visma Сеппа Кусса, проехавшего три Гранд-тура в сезоне и одержавшего победу на Вуэльте Испании-2023.

Второе место Геранта Томаса (INEOS Grenadiers) на Джиро д’Италия-2023 также можно отнести к неожиданным триумфам, хотя 37-летний британский гонщик и потерял розовую майку на 20-м этапе, но уступил Приможу Рогличу всего 14 секунд.

Выступление Адама Йейтса (UAE Team Emirates), ставшего призёром Тур де Франс, призёром Критериума Дофине, победителем Тура Романдии, победителем Гран-при Монреаля.

Ожидаемые успехи

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) продолжил заполнять список достижений крупными победами - вписал себя в списки победителей Монументов Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, одержал яркую победу в Глазго, в групповой гонке Чемпионата мира. После двух побед на Туре Фландрии уступил первое место Тадею Погачару, но сам поднялся на вторую ступень.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) начал собирать победы с самого старта сезона, добавил к своему списку достижений победу на Монументе Туре Фландрии, впервые в карьере выиграл гонку Париж-Ницца, впервые приблизился к подиуму Милан-Сан-Ремо,финишировав 4-м, второй год подряд занял 2-е место на Тур де Франс, в групповой гонке Чемпионата мира впервые взял бронзовую медаль, в третий раз выиграл классику Ломбардия.

Ремко Эвенепул, хотя и не достиг цели в генеральной классификации Гранд-туров, но одержал другие крупные победы - пять этапов Гранд-туров, майка чемпиона мира в разделке, победы в классиках.

Йонас Вингегор второй год подряд выиграл Тур де Франс.

Когда удача улыбалась

Гранд-туры, Монументы, чемпионат мира - самые главные гонки сезона, вписывающие имена победителей золотыми буквами в историю велоспорта. И инциденты на этих гонках также становятся частью истории, врезаясь в память участников и болельщиков.

Такими событиями стали прокол Приможа Роглича во время разделки 20-го этапа и счастливое завершение.

Падение Матье ван дер Пула за 16,5 км до финиша в групповой гонке Чемпионата мира и проблема с велотуфлей не помешали нидерландскому гонщику завоевать золотую медаль в Глазго.

Конечно, наш обзор не охватил все интересные моменты сезона, но, надеемся, что он помог вспомнить самые яркие из них. Всего несколько дней отделяет нас от нового велосезона на шоссе, который, будем верить, откроет новые имена, подарит незабываемые впечатления всем любителям велоспорта.

А пока предлагаем проголосовать в прикреплённом опросе за велогонщика, которого считаете лучшим в 2023 году и делиться в комментариях, какие события считаете самыми значимыми в прошедшем сезоне, победы каких гонщиков удивили и запомнились.