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Итоги велосезона 2023 года: кого назвать лучшим велогонщиком года?

Итоги велосезона 2023 года: триумфы, несбывшиеся надежды, ожидаемые успехи

 

 

Велогонщики и команды активно строят планы на следующий 2024 год, но на пороге нового велосезона предлагаем оглянуться и вспомнить яркие моменты прошлого года. Неожиданные триумфы соседствовали с вполне ожидаемыми успехами и неоправдавшимися надеждами, невероятные слухи об изменениях в командах Мирового тура сменились такими же невероятными трансферами, благодаря которым любители велоспорта уже предвкушают интересный сезон.

 

 

Главные действующие лица Мирового тура

 

Итоги велосезона 2023 года: кого назвать лучшим велогонщиком года? 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

 

По количеству побед в сезоне в гонках Мирового тура (из топ-10 Мирового индивидуального рейтинга UCI) - Ремко Эвенепул (11 побед в гонках Мирового тура + титул Чемпиона мира в индивидуальной гонке на время), Примож Роглич (11 побед, в том числе победа на Джиро д’Италия + подиум Вуэльты Испании), Йонас Вингегор (11 побед, в том числе победа на Тур де Франс+ подиум Вуэльты Испании), Тадей Погачар (10 побед, в том числе победы на Монументах Туре Фландрии и Ломбардии + подиум Тур де Франс), Яспер Филипсен (8 побед, в том числе 4 этапа Тур де Франс), Мадс Педерсен (4 победы, в том числе на этапах Джиро д'Италия и Тур де Франс), Матье ван дер Пул  (2 победы в Монументах - Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ + победа в групповой гонке Чемпионата мира).

 

 

Дуэли и проверка сил главных действующих лиц пелотона началась с первых гонок. Тадей Погачар и Йонас Вингегор на Париж-Ницца, где выиграл Погачар. Ремко Эвенепул и Примож Роглич на Вуэльте Каталонии, где выиграл Роглич.

 

Но из ожидаемых противостояний на Гранд-туре воплотилось только одно - третий год подряд соперниками в борьбе за жёлтую майку остались Йонас Вингегор и Тадей Погачар.

 

На Джиро д’Италия в итоге за высшую ступень подиума боролись Примож Роглич и Герант Томас  (INEOS Grenadiers). На Вуэльте Испании команда Jumbo-Visma с Сеппом Куссом, Йонасом Вингегором и Приможем Рогличем не оставила шансов никому из соперников, забрав весь подиум.

 

 

Несбывшиеся надежды

 

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) в очередной раз не смог подняться на высшую ступень подиума Тура Фландрии и Париж-Рубэ, не выиграл этап на Тур де Франс (2-й на 2-м и 15-м этапах, 3-й а 8-м и 16-м), стал серебряным призёром Чемпионата мира, но упустил решающую атаку Матье ван дер Пула, финишировал 2-м на в групповой гонке на Чемпионате Европы и 3-м в разделке на Чемпионате Европы.

 

Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step), предвкушавший борьбу за подиум Джиро д’Италия, сошёл с итальянского Гранд-тура после 9-го этапа из-за ковида. На Вуэльте Испании борьбу за подиум перечеркнул неудачный день на этапе до Турмале. Однако, радужная майка чемпиона мира в индивидуальной гонке на время, вторая в карьере победа на Льеж-Бастонь-Льеж, третья в карьере победа на Классике Сан-Себастьяна, а также два выигранных этапа Джиро д’Италия в какой-то степени уравновешивают несбывшиеся надежды.

 

Из-за перелома запястья Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на Льеж-Бастонь-Льеж не реализовалась его дуэль с Ремко Эвенепулом, а также остался вопрос, как повлияла травма руки и вынужденный перерыв в тренировках на форму словенского гонщика на Тур де Франс.

 

Марк Кэвендиш (Astana Qazaqstan) ставил целью 35-ю в карьере победу на этапе Тур де Франс, но сошёл с гонки после падения на 8-м этапе.

 

Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) финишировал 2-м на Милан-Сан-Ремо, на Джиро д’Италия не смог надеть розовую майку после разделки 1-го этапа, где проиграл Ремко Эвенепулу, а затем сошёл из-за болезни после 7 этапа. На Чемпионате мира в Глазго не смог выиграть третью в карьере золотую медаль в разделке, уступив Ремко Эвенепулу 12 секунд.

 

Эган Берналь (INEOS Grenadiers) не смог вернуться к своей лучшей форме.

 

Тео Геоган Харт (INEOS Grenadiers),  набиравший форму, был готов бороться за вторую в карьере розовую майку победителя Джиро д’Италия, но упал на 11-м этапе, получил серьёзную травму, вычеркнувшую остальной сезон.

 

Падение Энрика Маса (Movistar) и Ричарда Карапаса  (EF Education EasyPost) и их сход  в первый же день Тур де Франс-2023 уменьшил количество соперников у двух главных претендентов.

 

Выступление команды Soudal Quick Step на весенних классиках, не добившейся успехов в гонках, где доминировала прежде, незаметный сезон Жулиана Алафилиппа, одержавшего только две победы - в классике Faun-Ardèche и на этапе Критериума Дофине.

 

Неожиданные триумфы

 

Photo (c) Jumbo-Visma Team

Итоги велосезона 2023 года: триумфы, несбывшиеся надежды, ожидаемые успехи

Photo Credit: LaPresse

Итоги велосезона 2023 года: триумфы, несбывшиеся надежды, ожидаемые успехи

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

Одним из главных триумфов сезона стало выступление команды Jumbo-Visma, гонщики которой выиграли все три Гранд-тура. А самым неожиданным стало выступление на Вуэльте Испании 29-летнего американского гонщика команды Jumbo-Visma Сеппа Кусса, проехавшего три Гранд-тура в сезоне и одержавшего победу на Вуэльте Испании-2023.

 

Второе место Геранта Томаса (INEOS Grenadiers) на Джиро д’Италия-2023 также можно отнести к неожиданным триумфам, хотя 37-летний британский гонщик и потерял розовую майку на 20-м этапе, но уступил Приможу Рогличу всего 14 секунд.

 

Выступление Адама Йейтса (UAE Team Emirates), ставшего призёром Тур де Франс, призёром Критериума Дофине, победителем Тура Романдии, победителем Гран-при Монреаля.

 

Ожидаемые успехи

 

Итоги велосезона 2023 года: триумфы, несбывшиеся надежды, ожидаемые успехи

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) продолжил заполнять список достижений крупными победами - вписал себя в списки победителей Монументов Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, одержал яркую победу в Глазго, в групповой гонке Чемпионата мира. После двух побед на Туре Фландрии уступил первое место Тадею Погачару, но сам поднялся на вторую ступень.

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) начал собирать победы с самого старта сезона, добавил к своему списку достижений победу на Монументе Туре Фландрии, впервые в карьере выиграл гонку Париж-Ницца, впервые приблизился к подиуму Милан-Сан-Ремо,финишировав 4-м, второй год подряд занял 2-е место на Тур де Франс, в групповой гонке Чемпионата мира впервые взял бронзовую медаль, в третий раз выиграл классику Ломбардия.

 

Ремко Эвенепул, хотя и не достиг цели в генеральной классификации Гранд-туров, но одержал другие крупные победы  - пять этапов Гранд-туров, майка чемпиона мира в разделке, победы в классиках.

 

Йонас Вингегор второй год подряд выиграл Тур де Франс.

 

Когда удача улыбалась

 

 

Гранд-туры, Монументы, чемпионат мира - самые главные гонки сезона, вписывающие имена победителей золотыми буквами в историю велоспорта. И инциденты на этих гонках также становятся частью истории, врезаясь в память участников и болельщиков.

 

Такими событиями стали прокол Приможа Роглича во время разделки 20-го этапа и счастливое завершение.

 

Падение Матье ван дер Пула за 16,5 км до финиша в групповой гонке Чемпионата мира и проблема с велотуфлей не помешали нидерландскому гонщику завоевать золотую медаль в Глазго.

 

Конечно, наш обзор не охватил все интересные моменты сезона, но, надеемся, что он помог вспомнить самые яркие из них. Всего несколько дней отделяет нас от нового велосезона на шоссе, который, будем верить,  откроет новые имена, подарит незабываемые впечатления всем любителям велоспорта.

А пока предлагаем проголосовать в прикреплённом опросе за велогонщика, которого считаете лучшим в 2023 году и делиться в комментариях, какие события считаете самыми значимыми в прошедшем сезоне, победы каких гонщиков удивили и запомнились.

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Ремко Эвенепул Примож Роглич Йонас Вингегор Тадей Погачар

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Кого считаете самым лучшим велогонщиком 2023 года?


  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:33 | Регистрация: 30.06.2017

    Лучший это наш Димка. Хоть как едет, но всегда попадает в состав, подписывая с ним контракт. Это о чем говорит? О том , что его ценят и он лучший. )))) А если без юмора, то явно заслуживает лучшего Матье Ван Дер Пул. Выиграть ПР, МСР и ЧМ дорого стоит.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    Mike790

    Сегодня, 07:20 | Регистрация: 23.04.2017

    MVDP

  3. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 07:24 | Регистрация: 5.09.2020

    Тот случай, когда выбрать лучшего - непростая задача, и вступают в силу личные симпатии/антипатии. Всем перечисленным чего-то не хватило, и при этом многие достойны! Поэтому, наверное, воздержусь.

    Из того, что не понравилось - поведение Филипсена в первой половине сезона и его постоянное прощение судьями, и двуличие/лицемерие Вингегора на Вуэльте. Остальные взлёты и провалы носили более спортивный характер.

  4. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 10:09 | Регистрация: 22.05.2015

    Лучший классик - Ван дер Пул, Лучший многодневщик - Роглич. Забыли что Матье дважды чемпион-шоссе+кросс?

  5. василий

    Сегодня, 10:49 | Регистрация: 15.09.2019

    Ремко красавец

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:56 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: cmap_nep
    Лучший классик - Ван дер Пул,Лучший многодневщик - Роглич.Забыли что Матье дважды чемпион-шоссе+кросс?

    Полностью согласен.

  7. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 11:03 | Регистрация: 22.05.2013

    Для меня Погачар лучший с большим отрывом,он боролся и на классиках и на туре,и на ЧМ. На втором месте Матье, да без побед на туре, но почти все главные гонки он выиграл. На третьем Винегор.

  8. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 11:06 | Регистрация: 27.05.2017

    Для меня лучший это максимально разноплановый. Поэтому, конечно, Погачар. На высшем уровне ехать классики, общий зачёт ГТ, разделки могут единицы из пелотона. Ближайшие соперники Ремко и Ван Арт в 2023 были менее удачливы.

    No war!
  9. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 11:40 | Регистрация: 8.07.2013

    Выбрать кого-то одного это скорее дело симпатий

    = десять претендентов-десять разных ответов =

    Вот если-бы кто-то из бывшего союза достиг вело-олимпа, тогда ответ был-бы очевиден.

    Наверно поэтому и существует мировой рейтинг и система начисления очков UCI.

    Мой выбор Вингегорд Погачар Роглич Ремко MVDP и Кусс.

    Разочарование года - однозначно Ван Арт, гонщиков сошедших с гонок в результате падений я бы вынес в отдельный список, для меня большим сожалением был сход Тео на Джиро.

    Отдельно поясню почему Кусс, ведь у него только Вуэльта. А разве этого мало? Первое, победа на любом из гранд-туров оценивается выше чем победа на ЧМ или ОИ. Второе, этот гонщик внёс вклад в победу на всех трёх гранд-турах больше чем кто либо из пелотона и это трудно переоценить.

    Номинация открытие года - Бен Хилли и Феликс Галл.

  10. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 12:00 | Регистрация: 7.12.2014

    Офф. Пишут что накануне Деннису было предъявлено обвинение в причинении смерти жены в результате опасного вождения. Он был арестован и отпущен под залог. Женщина скончалась после автокатастрофы. 

  11. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 14:22 | Регистрация: 12.05.2023

    Как по мне однозначно один из лучших сезонов Приможа в плане формы,очень жаль,что НЕ ДАЛИ сделать ему дубль.Тадей много потянул и не потянул,Винни за счет "профсоюзов",Ремко не мог и не смог.Не хватило дуэли ярких спринтеров,все по немногу.Инеос - гарнир,Алафиллип,Кэв и КО,пора в технички.

    Пы.СЫ.Сильно не ругайте)

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • JetRevel
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (11)
    JetRevel-Фото

    Как по мне однозначно один из лучших сезонов Приможа в плане формы,очень жаль,что НЕ ДАЛИ сделать ему дубль.Тадей много потянул и не потянул,Винни за счет "профсоюзов",Ремко не мог и не смог.Не хватило дуэли ярких спринтеров,все по немногу.Инеос - гарнир,Алафиллип,Кэв и КО,пора в технички.

    Пы.СЫ.Сильно не ругайте)

  • Earl57
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (11)
    Earl57-Фото

    Офф. Пишут что накануне Деннису было предъявлено обвинение в причинении смерти жены в результате опасного вождения. Он был арестован и отпущен под залог. Женщина скончалась после автокатастрофы. 

  • старт-шоссе 82
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Выбрать кого-то одного это скорее дело симпатий

    = десять претендентов-десять разных ответов =

    Вот если-бы кто-то из бывшего союза достиг вело-олимпа, тогда ответ был-бы очевиден.

    Наверно поэтому и существует мировой рейтинг и система начисления очков UCI.

    Мой выбор Вингегорд Погачар Роглич Ремко MVDP и Кусс.

    Разочарование года - однозначно Ван Арт, гонщиков сошедших с гонок в результате падений я бы вынес в отдельный список, для меня большим сожалением был сход Тео на Джиро.

    Отдельно поясню почему Кусс, ведь у него только Вуэльта. А разве этого мало? Первое, победа на любом из гранд-туров оценивается выше чем победа на ЧМ или ОИ. Второе, этот гонщик внёс вклад в победу на всех трёх гранд-турах больше чем кто либо из пелотона и это трудно переоценить.

    Номинация открытие года - Бен Хилли и Феликс Галл.

  • uran
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (11)
    uran-Фото
    Для меня лучший это максимально разноплановый. Поэтому, конечно, Погачар. На высшем уровне ехать классики, общий зачёт ГТ, разделки могут единицы из пелотона. Ближайшие соперники Ремко и Ван Арт в 2023 были менее удачливы.
  • velodoctor
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (11)
    velodoctor-Фото

    Для меня Погачар лучший с большим отрывом,он боролся и на классиках и на туре,и на ЧМ. На втором месте Матье, да без побед на туре, но почти все главные гонки он выиграл. На третьем Винегор.

  • motte
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: cmap_nep
    Лучший классик - Ван дер Пул,Лучший многодневщик - Роглич.Забыли что Матье дважды чемпион-шоссе+кросс?

    Полностью согласен.

  • василий
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (11)
    василий-Фото
    Ремко красавец
  • cmap_nep
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (11)
    cmap_nep-Фото
    Лучший классик - Ван дер Пул, Лучший многодневщик - Роглич. Забыли что Матье дважды чемпион-шоссе+кросс?
  • cmap_nep
    Примож Роглич: “В Jumbo достиг ... (4)
    cmap_nep-Фото
    С Борой Тур - да ни в жисть...
  • MVDP
    Матье ван дер Пул — победитель ... (3)
    MVDP-Фото
    Голландцы стали серьезно поджимать бельгийцев, уже и на подиуме тем места не остаётся.

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Pablo Castrillo Zapater (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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