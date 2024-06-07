Яспер Филипсен нацелен на борьбу за зелёную майку Тур де Франс-2024

Яспер Филипсен о Тур де Франс-2024, Матье ван дер Пуле и возможной смене команды

Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) в прошлом году завоевал зелёную майку лучшего в очковой классификации Тур де Франс и нацелен повторить успех. Вместе с действующим чемпионом мира Матье ван дер Пулом и Яспером Филипсеном команда Alpecin-Deceuninck создала эффективный тандем. Благодаря слаженной работе этого тандема 26-летний бельгийский велогонщик стал победителем Милан-Сан-Ремо-2024, а Матье ван дер Пул второй год подряд выиграл Париж-Рубэ, в то время как Яспер Филипсен второй год подряд поднялся на вторую ступень подиума этого Монумента.

Однако бельгийский гонщик не спешит объявлять о продлении контракта с Alpecin-Deceuninck. В интервью Wielerrevue он подчеркнул важную роль Матье ван дер Пула в достижении успехов и о том, что собирается бороться за зелёную майку на Тур де Франс-2024.

Яспер Филипсен: «Конечно, Матье очень важен для меня. За последние годы мы благодаря нашему сотрудничеству добились больших успехов. Я также считаю, что у нас прекрасная слаженность. К тому же мы отлично ладим друг с другом и во время гонки, и вне соревнований.

Матье предан команде, поэтому, если я уйду, то потеряю важного товарища по команде. Он хотел бы, чтобы я остался. Но также он понимает, что этот выбор каждый гонщик делает сам. Он совершенно не давит на меня, чтобы я остался.

Лично я считаю, что зелёная майка - наивысшее достижение спринтера. Поэтому она является единственной и самой главной целью, хотя я также знаю, что для достижения этой цели всё должно пройти хорошо. Нельзя потерять очки или где-нибудь оказаться релегированным. Конечно, надо постоянно оставаться сфокусированным, хотя это влияет, особенно, если расслабляешься после победы. Невозможно долго наслаждаться успехом на Туре, потому что на следующий день надо снова бороться за очки. Концентрацию надо удерживать до тех пор, пока цель не будет достигнута».