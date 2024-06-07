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Яспер Филипсен нацелен на борьбу за зелёную майку Тур де Франс-2024

Яспер Филипсен о Тур де Франс-2024, Матье ван дер Пуле и возможной смене команды

 

 

Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) в прошлом году завоевал зелёную майку лучшего в очковой классификации Тур де Франс и нацелен повторить успех. Вместе с действующим чемпионом мира Матье ван дер Пулом и Яспером Филипсеном команда Alpecin-Deceuninck создала эффективный тандем. Благодаря слаженной работе этого тандема 26-летний бельгийский велогонщик стал победителем Милан-Сан-Ремо-2024, а Матье ван дер Пул второй год подряд выиграл Париж-Рубэ, в то время как Яспер Филипсен второй год подряд поднялся на вторую ступень подиума этого Монумента.

 

Однако бельгийский гонщик не спешит объявлять о продлении контракта с Alpecin-Deceuninck. В интервью Wielerrevue он подчеркнул важную роль Матье ван дер Пула в достижении успехов и о том, что собирается бороться за зелёную майку на Тур де Франс-2024.  

 

Яспер Филипсен нацелен на борьбу за зелёную майку Тур де Франс-2024

 

 

Яспер Филипсен: «Конечно, Матье очень важен для меня. За последние годы мы благодаря нашему сотрудничеству добились больших успехов. Я также считаю, что у нас прекрасная слаженность. К тому же мы отлично ладим друг с другом и во время гонки, и вне соревнований.

 

Матье предан команде, поэтому, если я уйду, то потеряю важного товарища по команде. Он хотел бы, чтобы я остался. Но также он понимает, что этот выбор каждый гонщик делает сам. Он совершенно не давит на меня, чтобы я остался.

 

Лично я считаю, что зелёная майка - наивысшее достижение спринтера. Поэтому она является единственной и самой главной целью, хотя я также знаю, что для достижения этой цели всё должно пройти хорошо. Нельзя потерять очки или где-нибудь оказаться релегированным. Конечно, надо постоянно оставаться сфокусированным, хотя это влияет, особенно, если расслабляешься после победы. Невозможно долго наслаждаться успехом на Туре, потому что на следующий день надо снова бороться за очки. Концентрацию надо удерживать до тех пор, пока цель не будет достигнута».

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Тур де Франс-2024

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Комментарии

  • василий
    Предварительные составы команд ... (3)
    василий-Фото

    Кеву может помешать в основном Филепсен многих хороших спринтеров не будет

  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (3)
    nightbuster33-Фото

    К команде Астаны могут присоеденится из списочного состава:Техада,Баллерини,Лопез,Груздев или Мулюбырхан.Лишь бы все были в добром здравии. Настораживает только, одновременное включение двух дебютантов. Для Кэва  только 8 этапов,быть или не быть. Не было бы Кэва,состав команды было бы совершенно другим.

  • kwwk
    Предварительные составы команд ... (3)
    kwwk-Фото

    У эмиратов кто-то из горняков явно лишний, надо хотя бы двух, а лучше трех бойцов, таскающих пианино пелотон.

  • svan
    Жуан Алмейда — победитель 8 эт ... (2)
    svan-Фото

    Алмейда не смог скрыть своей досады за 2-е место в итоге. Видимо он надеялся привезти Ейтсу секунд 40 в разделке.

  • qwinter
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (6)
    qwinter-Фото
    Цитата: lazhu
    Ерунда. Будет цирк, как на какой-нибудь, прости, Господи, олимпиаде. Когда оказывается, что гонку выиграл вон тот nobody, ехавший в минутном отрыве, которого никто не видел.
    Так это и хорошо. Смотрите вокруг, на то вы и спортсмены. А то совсем плюшевыми стали.
  • error
    Тур де Франс-2024: Цифры и чис ... (3)
    error-Фото

    Если не Вингегор в Висме..а я не думаю он что будет готов 100%.. то может Йоргенсен.. если сумеет восстанавливаться. Тут главное быстро определиться... а то можно изо всех сил командой возить Винегора а он не потянет. Кусс весь сезон ни о чем.

    Ремко будет гонять за этапами.

    Родригес, который Карлос думаю еще сыроват.

    А у Роглича и Погги все четко + прекрасные команды. 

  • SVS
    Тур де Франс-2024: Цифры и чис ... (3)
    SVS-Фото

    Маршрут не очень подходит для Погги. Проблемно будет на последней неделе силы сберечь, к Вуэльте подготовиться :).

  • Cyrill
    Тур де Франс-2024: Цифры и чис ... (3)
    Cyrill-Фото
    Поги, Рогла и кто-то из помощников Поги (а может Джи Томас, чем через не шутит). Как-то так?
  • lazhu
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (6)
    lazhu-Фото
    Ерунда. Будет цирк, как на какой-нибудь, прости, Господи, олимпиаде. Когда оказывается, что гонку выиграл вон тот nobody, ехавший в минутном отрыве, которого никто не видел.
  • rude_rider
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (5)
    rude_rider-Фото

    Маас николай совсем какой то сырой..наследник контадора

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