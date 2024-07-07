Хит-трик Биньяма Гирмая на Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 12 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай отпраздновал победу на 12-м этапе Тур де Франс-2024. 24-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty сделал хет-трик, опередив в общем спринте Ваута ван Арта (Visma Lease a Bike) и Арно Демара (Arkea). Однако Демар был релегирован за нарушение прямолинейности в спринте, и в топ-3 поднялся Паскаль Акерман (Israel Premier Tech).

Майк Тёниссен (Mike Teunissen) обеспечил своему капитану Биньяму Гирмаю идеальный развоз, и Биньям Гирмай вновь опередил соперников на линии финиша, укрепив свою позицию лидера очковой классификации.

Биньям Гирмай: «Хочу поблагодарить товарищей по команде и всю команду, потому что без них я бы не смог показать, что я самый быстрый. С самого старта этого Тур де Франс я знал, что могу выиграть. Я доказал это теперь, одержав победу в трёх спринтах. Если я выхожу на хорошую позицию, я способен отфинишировать.

Сегодня нам было выгодно, если бы отрыв доехал до финиша. Но когда стало ясно, что всё идёт к общему спринту, я по радио передал команде, что хорошо себя чувствую, что буду бороться за победу.

Зелёная майка дала мне крылья. Я чувствую, что могу набирать очень высокую скорость. Всё дело в голове. За последние годы у меня были взлёты и спады, но в этом году я поменял свой настрой, и это сработало.

Я изменил свою философию. Когда сегодня в финале произошли падения, я очень испугался. За 500 м до финиша я нашёл колесо Майка, он вывез меня с 15-й на третью позицию, а остальное я доделал сам. Сегодня не чувствовал никакого ветра. А финиш в лёгкий тягун мне идеально подходит. Я так счастлив, эта зелёная майка придаёт мне невероятную уверенность, хочу довезти её до Ниццы».

Ход 12 этапа Тур де Франс-2024

Этап прошёл по традиционному сценарию спринтерского, с отрывом, который пелотон не отпустил далеко, без эшелонов, с общим спринтом в финале, в котором Биньям Гирмай вновь, в третий раз на этом Тур де Франс-2024 отпраздновал победу.

В отрыв дня уехали почти сразу после старта Йонас Абрахамсен (UnoX), Валентан Мадуа и Кентан Паше (Groupama-FdJ) и Антони Тюржи (TotalEnergies). Абрахамсен, Мадуа и Паше провели в отрывах большую часть этого выпуска Тур де Франс. У Йонаса Абрахамсена в ногах к 12 этапу было 764 км в отрывах, у Валентана Мадуа - 497 км, у Кентана Паше - 457 км, у Антони Тюржи - 375 км.

За 42 км до финиша отрыв был нейтрализован пелотоном.

Однако, к сожалению, этап не ограничился этим списком событий. Во время этапа были и сходы гонщиков - Фабио Якобсена (dsm-firmenich PostNl) и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), и два массовых падения- через 20 км после старта и за 12,5 км до финиша. В финале гонку покинули л ещё трёх гонщиков, которые после первого завала не смогли вернуться в пелотон, доехали до финиша, но не вписались в лимит времени.

Драматичное падение одного из фаворитов Тур де Франс - Приможа Роглича, который потерял 2 с половиной минуты, не завершило череду инцидентов этапа. После финиша было объявлено о релегации двух спринтеров - Арно Демара и Марка Кэвендиша.

Сходы и падения на 12-м этапе Тур де Франс-2024

На старт этапа не вышел развозящий Марка Кэвендиша - Михаэль Мёркёв (Astana Qazaqstan), которому диагностировали ковид.

Команда Astana Qazaqstan также лишилась и Евгения Фёдорова, который попал в массовый завал в начале этапа, через 20 км после старта. Он вернулся в гонку, но не вписался в лимит времени, приехав на финиш через 28 минут 40 секунд после победителя.

Вместе с Фёдоровым не вписались в лимит и два гонщика команды Alpecin Deceuninck Сёрен Краг Андерсен и Йонас Рикарт, также не избежавшие падения в начале этапа.

С гонки через 20 км после старта сошёл спринтер команды dsm-firmenich PostNl Фабио Якобсен.

Затем за 140 км до финиша был вынужден прекратить борьбу Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), который также сошёл с гонки.

Второе массовое падение произошло за 12,5 км до финиша. Больше всех в нём пострадали Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), который наехал на бетонный разделитель дороги, а также Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe), налетевший на упавшего Луценко.

Изменения в классификациях после 12 этапа Тур де Франс-2024

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) продолжил лидировать в общем зачёте. Основные перестановки были связаны с падением Приможа Роглича, который спустился с 4-го на 6-е место, а Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) и Карлос Родригес (INEOS Grenadiers) улучшили свои позиции на одну строчку.

Йонас Абрахамсен (Uno X) , отправившийся в отрыв в гороховой майке, которую надел, так как занимает второе место в горной классификации, уступая только Тадею Погачару, собрал все три горных премии на подъёмах 4 категории и сравнялся по количеству горных очков со словенским гонщиком.

Биньям Гирмай (Intermarche Wanty), выиграв этап, укрепил свою позицию лидера очковой классификации, где лидирует с преимуществом в 107 очков над Яспером Филипсеном (Alpecin Deceninck).

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.