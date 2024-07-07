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Хит-трик Биньяма Гирмая на Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 12 этапа Тур де Франс-2024

 

 

Биньям Гирмай отпраздновал победу на 12-м этапе Тур де Франс-2024. 24-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty сделал хет-трик, опередив в общем спринте Ваута ван Арта (Visma Lease a Bike) и Арно Демара (Arkea). Однако Демар был релегирован за нарушение прямолинейности в спринте, и в топ-3 поднялся Паскаль Акерман (Israel Premier Tech).

 

Майк Тёниссен (Mike Teunissen) обеспечил своему капитану Биньяму Гирмаю идеальный развоз, и Биньям Гирмай вновь опередил соперников на линии финиша, укрепив свою позицию лидера очковой классификации.

 

Хит-трик Биньяма Гирмая на Тур де Франс-2024

Хит-трик Биньяма Гирмая на Тур де Франс-2024

Хит-трик Биньяма Гирмая на Тур де Франс-2024

 

Хит-трик Биньяма Гирмая на Тур де Франс-2024

Хит-трик Биньяма Гирмая на Тур де Франс-2024

 

 

Биньям Гирмай: «Хочу поблагодарить товарищей по команде и всю команду, потому что без них я бы не смог показать, что я самый быстрый. С самого старта этого Тур де Франс я знал, что могу выиграть. Я доказал это теперь, одержав победу в трёх спринтах. Если я выхожу на хорошую позицию, я способен отфинишировать.

 

Сегодня нам было выгодно, если бы отрыв доехал до финиша. Но когда стало ясно, что всё идёт к общему спринту, я по радио передал команде, что хорошо себя чувствую, что буду бороться за победу.

 

Зелёная майка дала мне крылья. Я чувствую, что могу набирать очень высокую скорость. Всё дело в голове. За последние годы у меня были взлёты и спады, но в этом году я поменял свой настрой, и это сработало.

 

Я изменил свою философию. Когда сегодня в финале произошли падения, я очень испугался. За 500 м до финиша я нашёл колесо Майка, он вывез меня с 15-й на третью позицию, а остальное я доделал сам. Сегодня не чувствовал никакого ветра. А финиш в лёгкий тягун мне идеально подходит. Я так счастлив, эта зелёная майка придаёт мне невероятную уверенность, хочу довезти её до Ниццы».

 

 

Ход 12 этапа Тур де Франс-2024

 

 

Этап прошёл по традиционному сценарию спринтерского, с отрывом, который пелотон не отпустил далеко, без эшелонов, с общим спринтом в финале, в котором Биньям Гирмай вновь, в третий раз на этом Тур де Франс-2024 отпраздновал победу.

 

Биньям Гирмай — победитель 12 этапа Тур де Франс-2024

 

 

В отрыв дня уехали почти сразу после старта Йонас Абрахамсен (UnoX), Валентан Мадуа и Кентан Паше (Groupama-FdJ) и Антони Тюржи (TotalEnergies). Абрахамсен, Мадуа и Паше провели в отрывах большую часть этого выпуска Тур де Франс. У Йонаса Абрахамсена в ногах к 12 этапу было 764 км в отрывах, у Валентана Мадуа - 497 км, у Кентана Паше - 457 км, у Антони Тюржи - 375 км.

 

За 42 км до финиша отрыв был нейтрализован пелотоном.

 

Однако, к сожалению, этап не ограничился этим списком событий. Во время этапа были и сходы гонщиков - Фабио Якобсена (dsm-firmenich PostNl) и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious),  и два массовых падения- через 20 км после старта и за 12,5 км до финиша. В финале гонку покинули л ещё трёх гонщиков, которые после первого завала не смогли вернуться в пелотон, доехали до финиша, но не вписались в лимит времени.

 

  Драматичное падение одного из фаворитов Тур де Франс - Приможа Роглича, который потерял 2 с половиной минуты, не завершило череду инцидентов этапа. После финиша было объявлено о релегации двух спринтеров - Арно Демара и Марка Кэвендиша.

 

 

Сходы и падения на 12-м этапе Тур де Франс-2024

 

Биньям Гирмай — победитель 12 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 12 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 12 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 12 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 12 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 12 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 12 этапа Тур де Франс-2024

 

 

На старт этапа не вышел развозящий Марка Кэвендиша - Михаэль Мёркёв (Astana Qazaqstan), которому диагностировали ковид.

 

Команда Astana Qazaqstan также лишилась и Евгения Фёдорова, который попал в массовый завал в начале этапа, через 20 км после старта. Он вернулся в гонку, но не вписался в лимит времени, приехав на финиш через 28 минут 40 секунд после победителя.

 

Вместе с Фёдоровым не вписались в лимит и два гонщика команды Alpecin Deceuninck Сёрен Краг Андерсен и Йонас Рикарт, также не избежавшие падения в начале этапа.

 

С гонки через 20 км после старта сошёл спринтер команды dsm-firmenich PostNl Фабио Якобсен.

 

Затем за 140 км до финиша был вынужден прекратить борьбу Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), который также сошёл с гонки.

 

Второе массовое падение произошло за 12,5 км до финиша. Больше всех в нём пострадали Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), который наехал на бетонный разделитель дороги, а также Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe), налетевший на упавшего Луценко.

 

Изменения в классификациях после 12 этапа Тур де Франс-2024

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) продолжил лидировать в общем зачёте. Основные перестановки были связаны с падением Приможа Роглича, который спустился с 4-го на 6-е место, а Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) и Карлос Родригес (INEOS Grenadiers) улучшили свои позиции на одну строчку.

 

Йонас Абрахамсен (Uno X) , отправившийся в отрыв в гороховой майке, которую надел, так как занимает второе место в горной классификации, уступая только Тадею Погачару, собрал все три горных премии на подъёмах 4 категории и сравнялся по количеству горных очков со словенским гонщиком.

 

Биньям Гирмай (Intermarche Wanty), выиграв этап, укрепил свою позицию лидера очковой классификации, где лидирует с преимуществом в 107 очков над Яспером Филипсеном (Alpecin Deceninck).

 

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche-Wanty Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Массовое падение без последств ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Ну не задалось у парня, с кем не бывает. Сколько таких примеров. 

  • VeloVelo
    Тадей Погачар: “В Пиренеях на ... (19)
    VeloVelo-Фото

    С чего вдруг некоторые форумчане решили, что Винегор скучный, неинтересный, да еще и робот?

    Кто это нахр...н придумал?! 

    Ну болеете вы за своего, ну и болейте, кто вам мешает?!
    Но, нет же, надо обязательно оппонента уколоть, шпильку вставить,

    оскорбив, тем самым болельщиков другой стороны. 

    Мне нравится Винегор. Но, я же не пишу о Погачаре всякую ф...гню!!!



  • VeloVelo
    Развозящий Марка Кэвендиша Мих ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Морков на олимпиаду собирается. Буду за него болеть.
    Надеюсь, успеет залечить свои болячки и "ковидные дела" исправит.

    Согласен, что сход связан с ОИ. Кэв, если что, и сам зацепится при удачном раскладе.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Вот и мой любимый По. Удивительный город!
    Кстати, Не помню, когда в последний раз По отсутствовал на Туре.

  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    DenisRodikov-Фото
    Роглич явно не тянул после падения, были моменты, где отставал. Вероятно, травмы не позволяли ехать быстрее. Вот сегодня команда явно была не причём. На самом деле, даже здорово себя проявили - сразу все остановились помогать Рогличу, явно сплочённые вокруг него
  • Серафим
    Тадей Погачар: “В Пиренеях на ... (19)
    Серафим-Фото
    Крым, курага... конечно. У нас в Карелии и Мурманской области было посуровее. Но это пораньше, середина 70-х. У нас не все и курагу-то видели.
  • motte
    Примож Роглич попал в завал за ... (3)
    motte-Фото

    У Приможа Роглича нет переломов, но его продолжение гонки остается сомнительным... мы примем решение утром, сказал его босс Ральф Денк.



    «Как только я пересек финишную черту, мои ребята сказали мне, что Примож разбился и потерял время, так что я был в шоке. Это были действительно дерьмовые новости, плохие новости. Я очень разочарован за него, мне очень жаль, что он разбился и потерял время, потому что он выглядел все лучше и лучше на этом Туре» сказал ТАДЕЙ.

  • kwwk
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    kwwk-Фото
    Это не выполнимо, осталось условно два спринтерских этапа.
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    nightbuster33-Фото

    Гирмаю, для истории, необходимо выиграть еще 4-ре финиша на этой гонке.Хотя бы превысить результат Кэва:2009г.-6.

  • JetRevel
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    JetRevel-Фото
    Ну вообщем из-за отсутствия партнёров и понимания как правило и роняют лидеров команды,тут всё сразу.

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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