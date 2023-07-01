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Биньям Гирмай, Александр Винокуров, Жан-Франсуа Бурла об опасном спринте Яспера Филипсена на 7-м этапе

Жюри Тур де Франс-2023 не увидело нарушений в спринте Яспера Филипсена на 7-м этапе Тур де Франс-2023

 

 

После победы Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) на 7-м этапе Тур де Франс-2023 команды Astana Qazaqstan и Intermarché-Circus-Wanty подали судьям протест, заявив, что 25-летний бельгийский гонщик нарушал прямолинейность в спринте, что могло стать причиной массового падения.

 

Биньям Гирмай, Александр Винокуров, Жан-Франсуа Бурла об опасном спринте Яспера Филипсена на 7-м этапе

Photo (c) Photo News/Intermarché-Circus-Wanty Team

 

 

В интервью Sporza Александр Винокуров сказал: «На кадрах чётко видно, что Филипсен менял направления слева направо. Правила говорят, что спринтовать надо по прямой. Он помешал трём гонщикам - Дилану Груневегена, Йорди Меусу и Биньяму Гирмаю. Если бы Гирмай не затормозил, он влетел бы в барьеры. Разве для релегации необходимо, чтобы кто-то упал? Он мог выиграть с колеса Марка».

 

Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды Intermarché-Circus-Wanty: «Вместе со спортивными директорами мы после этапа несколько раз пересмотрели спринт. Я пошёл к жюри, потому что мы считаем, что Филипсен некорректно спринтовал. Он не придерживался прямой линии, опасно сдвинулся вправо. Вследствие этого Биньяма толкнули к барьерам, к счастью, он избежал падения. Жюри не согласилось с нашим мнением. Жаль, потому что мы убеждены, что безопасность - приоритет для всего пелотона. К счастью, никто не упал. Но если бы Биньям упал, манёвр Яспера Филипсена без сомнения признали бы опасным».

 

Биньям Гирмай, Александр Винокуров, Жан-Франсуа Бурла об опасном спринте Яспера Филипсена на 7-м этапе

Биньям Гирмай, Александр Винокуров, Жан-Франсуа Бурла об опасном спринте Яспера Филипсена на 7-м этапе

Биньям Гирмай, Александр Винокуров, Жан-Франсуа Бурла об опасном спринте Яспера Филипсена на 7-м этапе

 

 

Марк Кэвендиш (Astana Qazaqstan) финишировал 2-м и после этапа сказал, что ему спринт Яспера Филипсена не мешал.

 

Эритрейский гонщик команды Intermarché-Circus-Wanty Биньям Гирмай (Biniam Girmay) оказался прижат к барьерам, когда Яспер Филипсен начал спринт за 150 м до финиша. Гирмай сумел выбраться и финишировал третьим, и после финиша также не стал обвинять Филипсена в нарушении прямолинейности.

 

Биньям Гирмай, Александр Винокуров, Жан-Франсуа Бурла об опасном спринте Яспера Филипсена на 7-м этапе

Photo (c) Intermarché-Circus-Wanty Team

 

 

Биньям Гирмай: «Я доволен, что смог показать, что я приехал на Тур де Франс, чтобы бороться за победу на этапе. Ещё важнее, что я доехал до финишной черты целым и невредимым. В таких опасных спринтах как сегодня все должны уважать правила и спринтовать по прямой. Был опасный момент, когда я ударился ногой о барьеры. Для меня и всех гонщиков позади этот финиш мог закончиться кошмаром.

 

Тем не менее, я доволен первым в карьере подиумом на этапе Тур де Франс. Этот результат показывает, что моя форма растёт. Дион Смит и остальные ребята команды фантастически отработали на финальном километре. Мы становимся сильнее день ото дня. Я уверен в наших силах. Тем более, с более сложными профилями можно спринтовать за победу из небольшой группы, что я предпочитаю».

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche - Circus - Wanty Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    uran-Фото
    Вроде не Арно Демар, чтоб глаза закрывать на такую непрямолинейность. Но и Кэву нужно выиграть чисто, без вопросов.
  • RVL
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    RVL-Фото

    У кэва резкий, но очень короткий рывок...мощи продавить не хватает.

    Нужно сидеть до последнего.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень грязная победа Филипсена, сначала остановил Педерсона, оттеснив его за колесо своего развозящего, потом переместился с левого бортика через всё полотно на правый и там поджал Гирмая. Как этого можно не увидить? Трек тоже должны подать жалобу, хотя это сложно доказать специально или нет... на третьем этапе Филипсен так же грязно выиграл.

  • RVL
    34-летний Сеп Ванмарке закончи ... (2)
    RVL-Фото

    Мне запомнился как атакующий ..когда уже многие закусили удила...

    Яркий боец

  • uran
    34-летний Сеп Ванмарке закончи ... (2)
    uran-Фото
    Скорее аномальный сердечный ритм из-за аномальных путей проведения импульса, которые образовались из-за гипертрофии миокарда.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    VeloVelo-Фото
    Вполне. Тем более, что Филипсен сидел на колесе у развозящего своего, а Кэв потратил силы на маневры.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо, поправил ))
  • Гонщик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velodoctor
    По мне Филипсен на голову сильнее кэва, он буквально его за десятки метров обогнал, у британца есть шанс только если первого где-то зажмут. Но в таком спринте, что чуть рано начать,что с колеса Филипсена, шансов нет. Кэв удивительный человек, в таком возрасте обгоняет почти всех топовых спринтеров на главной гонке)
    Ни на какую ни на голову , в коротком спринте Кэв вполне способен его обойти .

  • MVDP
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    MVDP-Фото
    Микаэля Мокрова и Сухого Девенинса.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    VeloVelo-Фото

    Он вообще из таких жоп вылазил, что просто удивительно, как он это сделал в одиночку!

    А вот Юэн, напротив, был впереди, но, отказался биться за позицию и,
    в результате, пришел 45-м.

    ЗЫ: Какой же он пенсик, если уделывает почти всю молодежь ))

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7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
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