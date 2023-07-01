Биньям Гирмай, Александр Винокуров, Жан-Франсуа Бурла об опасном спринте Яспера Филипсена на 7-м этапе

Жюри Тур де Франс-2023 не увидело нарушений в спринте Яспера Филипсена на 7-м этапе Тур де Франс-2023

После победы Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) на 7-м этапе Тур де Франс-2023 команды Astana Qazaqstan и Intermarché-Circus-Wanty подали судьям протест, заявив, что 25-летний бельгийский гонщик нарушал прямолинейность в спринте, что могло стать причиной массового падения.

Photo (c) Photo News/Intermarché-Circus-Wanty Team

В интервью Sporza Александр Винокуров сказал: «На кадрах чётко видно, что Филипсен менял направления слева направо. Правила говорят, что спринтовать надо по прямой. Он помешал трём гонщикам - Дилану Груневегена, Йорди Меусу и Биньяму Гирмаю. Если бы Гирмай не затормозил, он влетел бы в барьеры. Разве для релегации необходимо, чтобы кто-то упал? Он мог выиграть с колеса Марка».

Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды Intermarché-Circus-Wanty: «Вместе со спортивными директорами мы после этапа несколько раз пересмотрели спринт. Я пошёл к жюри, потому что мы считаем, что Филипсен некорректно спринтовал. Он не придерживался прямой линии, опасно сдвинулся вправо. Вследствие этого Биньяма толкнули к барьерам, к счастью, он избежал падения. Жюри не согласилось с нашим мнением. Жаль, потому что мы убеждены, что безопасность - приоритет для всего пелотона. К счастью, никто не упал. Но если бы Биньям упал, манёвр Яспера Филипсена без сомнения признали бы опасным».

Марк Кэвендиш (Astana Qazaqstan) финишировал 2-м и после этапа сказал, что ему спринт Яспера Филипсена не мешал.

Эритрейский гонщик команды Intermarché-Circus-Wanty Биньям Гирмай (Biniam Girmay) оказался прижат к барьерам, когда Яспер Филипсен начал спринт за 150 м до финиша. Гирмай сумел выбраться и финишировал третьим, и после финиша также не стал обвинять Филипсена в нарушении прямолинейности.

Photo (c) Intermarché-Circus-Wanty Team

Биньям Гирмай: «Я доволен, что смог показать, что я приехал на Тур де Франс, чтобы бороться за победу на этапе. Ещё важнее, что я доехал до финишной черты целым и невредимым. В таких опасных спринтах как сегодня все должны уважать правила и спринтовать по прямой. Был опасный момент, когда я ударился ногой о барьеры. Для меня и всех гонщиков позади этот финиш мог закончиться кошмаром.

Тем не менее, я доволен первым в карьере подиумом на этапе Тур де Франс. Этот результат показывает, что моя форма растёт. Дион Смит и остальные ребята команды фантастически отработали на финальном километре. Мы становимся сильнее день ото дня. Я уверен в наших силах. Тем более, с более сложными профилями можно спринтовать за победу из небольшой группы, что я предпочитаю».