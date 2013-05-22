VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’Италия-2022 после инцидента на награждении

Биньям Гирмай сошёл с Джиро д'Италия-2022 из-за травмы глаза

 

 

 

  Биньям Гирмай (Biniam Girmay) не стартует на 11-м этапе Джиро д’Италия-2022. На 10-м этапе 22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, обойдя в спринте Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix). Также Биньям Гирмай вплотную приблизился к цикламеновой майке лучшего в очковой классификации и уступал лидеру, Арно Демару (Groupama-FDJ) всего 3 очка.

 

  Но пробка от бутылки шампанского испортила эритрейскому гонщику дебютную Джиро д’Италия, повредив ему левый глаз во время церемонии награждения.

 

  После консультаций с врачами и спортивными директорами, учитывая, что травма требует полного покоя и отдыха, команда Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux решила, что Биньяму Гирмаю необходимо досрочно завершить гонку.

 

  Целью команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux перед стартом Джиро д’Италия-2022 была борьба за победы на этапах, что команда уже выполнила, а также попадание в топ-10 генеральной классификации.

 

Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’Италия-2022 после инцидента на награждении

 

Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’Италия-2022 после инцидента на награждении

 

Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’Италия-2022 после инцидента на награждении

 

  Пит Данельс (Piet Daneels), врач команды: «После инцидента на подиуме осмотр показал, что у Биньяма Гирмая кровоизлияние в переднюю камеру глаза. Состояние улучшается, мы продолжим следить за ним. Чтобы не допустить распространения кровоизлияния и повышения внутриглазного давления, при таких травмах рекомендуется избегать физической активности. Главное для нас, чтобы он полностью восстановился после травмы. Поэтому вместе с гонщиком и спортивными директорами мы решили, что Биньям не выйдет на старт 11 этапа Джиро д’Италия-2022».

 

  Валерио Пива, спортивный директор команды: «С первого же дня Биньям Гирмай показал, что мы были правы, веря в его шансы победить на этапе. Его товарищи по команде  боролись каждый день, добиваясь как можно более высокого результата, было очень приятно наблюдать, как все они счастливы за него. После его победы все были в состоянии эйфории, а новость об инциденте стала  холодным душем. Но Биньям присоединилсяк команде и мы отпраздновали победу вместе.

 

  Конечно, жаль терять такого гонщика как Биньям, но его здоровье – наш приоритет, нельзя было игнорировать совет врачей. Однако я  остаюсь оптимистом, потому что вся команда с самого старта гонки производит великолепное впечатление. Рейн Таарамяэ, например, на Этне доказал, что мы можем бороться за победу на подобном этапе, как и в прошлом году. Я также увидел, насколько сильнее стали несколько гонщиков команды за первую неделю. На каждом из последующих этапов мы будем использовать возможности.

 

  Мы продолжаем фокусироваться на генеральной классификации с Доменико Поццовиво. Его нынешняя форма и опыт дают шанс финишировать с лучшими. Ян Хирт – наш второй гонщик, который может войти в топ-15 общего зачёта, в прошлом он лучше выступал на  третьей неделе».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Mike88

    Сегодня, 13:52 | Регистрация: 12.03.2022

    Очень жаль ??. Вот же воля случая.

  2. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Сегодня, 14:06 | Регистрация: 29.05.2013

    Нелепая, немного смешная история. 

    Но отношение руководства к гонщику и человеку не как к расходному материалу достойно уважения. Очень адекватное решение. Снимаю шляпу. 

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 14:44 | Регистрация: 22.05.2013

    Обидно за борьбу в пунктовой классификации, а так травма не серьезная, гонщик очень молодой, будет ещё Джир у него много. Теперь увидим его на туре?

  4. SportSpirit

    Сегодня, 14:48 | Регистрация: 4.05.2019

    Глядя на фото празднования, когда команда до позднего вечера ждала возвращения Бини из госпиталя, вспомнила свой коммент начала апреля. 

     

    Цитата: SportSpirit

    Причем выстреливают у Inremarche  все: неизвестные новички, среднестатистические гонщики, многопытные ветераны. Что для меня говорит в первую очередь о хорошей атмосфере в команде.

     

     

    У них даже Поццовиво воскрес. Не поверила бы, если б сказали в начале сезона. 

     

     

  5. Mike88

    Сегодня, 16:19 | Регистрация: 12.03.2022

    Да, видимо атмосфера в команде очень хорошая. Бенни мог бы ещё побороться и за этап, и за майку. Пусть скорее выздоравливает.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Mike88
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (5)
    Mike88-Фото

    Да, видимо атмосфера в команде очень хорошая. Бенни мог бы ещё побороться и за этап, и за майку. Пусть скорее выздоравливает.

  • SportSpirit
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Глядя на фото празднования, когда команда до позднего вечера ждала возвращения Бини из госпиталя, вспомнила свой коммент начала апреля. 

     

    Цитата: SportSpirit

    Причем выстреливают у Inremarche  все: неизвестные новички, среднестатистические гонщики, многопытные ветераны. Что для меня говорит в первую очередь о хорошей атмосфере в команде.

     

     

    У них даже Поццовиво воскрес. Не поверила бы, если б сказали в начале сезона. 

     

     

  • velodoctor
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (5)
    velodoctor-Фото

    Обидно за борьбу в пунктовой классификации, а так травма не серьезная, гонщик очень молодой, будет ещё Джир у него много. Теперь увидим его на туре?

  • микеле оп-оп-оп
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (5)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Нелепая, немного смешная история. 

    Но отношение руководства к гонщику и человеку не как к расходному материалу достойно уважения. Очень адекватное решение. Снимаю шляпу. 

  • ЛехаСилос
    Биньям Гирмай повредил глаз по ... (14)
    ЛехаСилос-Фото

    Поржал )))

  • Mike88
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (5)
    Mike88-Фото

    Очень жаль ??. Вот же воля случая.

  • Salamandra
    Биньям Гирмай повредил глаз по ... (14)
    Salamandra-Фото

    Боже, как жалко! Я только сегодня радовалась за него, потому что смотрела этап в записи :(.

     

  • BlAr
    Биньям Гирмай повредил глаз по ... (14)
    BlAr-Фото

    Ладно, хоть расовых шуточек не последовало... Среди белых тоже встречаются редкостные deбилы. А тут скорее всё же несчастный случай, а не расп****йство!

    Не буду врать, что болел за него. Но сход сильных спортсменов всегда вредит зрелищности, поэтому - жаль! И, конечно, полного выздоровления Гирмаю!

  • EL-Fenomeno
    Биньям Гирмай повредил глаз по ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Прошла официальная информация, что Гирмай сегодня не стартует. 

    Первая Джиро, первая в историю победа и перввй сход, но чтобы из-за такого..Вот это поворот да !!!

    Сход из-за травмы, но НЕ на этапе, и даже НЕ перед этапом, а на ПОДИУМЕ. Шампанское Асторию запретить при награждении, вернуть красивых итальянских подиумных девушек (как в прошлые годы на ГТ).

    22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньям Гирмай (Biniam Girmay) за девять этапов дебютной Джиро д’Италия пять раз финишировал в топ-5. Его целью остаётся победа на этапе и борьба за цикламеновую майку в очковой классификации
     

    Молодец, что таки добился своего good И к Арно Д. приблизился по очкам. Как же жаль, что сходит из-за вот такого инцидента, это просто неворятно, так сказать и смех, и грех. Арно наверно вздохнул теперь с облегчением, на одного серьёзного конкурента в борьбе за цикламеновую майку стало меньше. С учётом травмированного Юэна и Кэва, который с трудом переваливает через высокие горы, соперником у француза остается разве тольоко МВДП и может (с натягом) Гавирия+Ниццоло.

  • Виктор Сироткин
    Биньям Гирмай повредил глаз по ... (14)
    Виктор Сироткин-Фото

    сколько там ещё целых эритрейцев осталось? После кувырка в кусты Natnael Tesfatsion в воскресенье и подбитого глаза Biniam Girmay во вторник, каков шанс Merhawi Kudus закончить Джиро-2022 без происшествий?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 мая

Niki Terpstra (Team TotalEnergies)

Chris Hamilton (Team DSM)

Remy Rochas (Cofidis)

19 мая

Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan Team)

Alessandro De Marchi (Israel - Premier Tech)

20 мая

Chris Froome (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2022 (100)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)