Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’Италия-2022 после инцидента на награждении

Биньям Гирмай сошёл с Джиро д'Италия-2022 из-за травмы глаза

Биньям Гирмай (Biniam Girmay) не стартует на 11-м этапе Джиро д’Италия-2022. На 10-м этапе 22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, обойдя в спринте Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix). Также Биньям Гирмай вплотную приблизился к цикламеновой майке лучшего в очковой классификации и уступал лидеру, Арно Демару (Groupama-FDJ) всего 3 очка.

Но пробка от бутылки шампанского испортила эритрейскому гонщику дебютную Джиро д’Италия, повредив ему левый глаз во время церемонии награждения.

После консультаций с врачами и спортивными директорами, учитывая, что травма требует полного покоя и отдыха, команда Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux решила, что Биньяму Гирмаю необходимо досрочно завершить гонку.

Целью команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux перед стартом Джиро д’Италия-2022 была борьба за победы на этапах, что команда уже выполнила, а также попадание в топ-10 генеральной классификации.

Пит Данельс (Piet Daneels), врач команды: «После инцидента на подиуме осмотр показал, что у Биньяма Гирмая кровоизлияние в переднюю камеру глаза. Состояние улучшается, мы продолжим следить за ним. Чтобы не допустить распространения кровоизлияния и повышения внутриглазного давления, при таких травмах рекомендуется избегать физической активности. Главное для нас, чтобы он полностью восстановился после травмы. Поэтому вместе с гонщиком и спортивными директорами мы решили, что Биньям не выйдет на старт 11 этапа Джиро д’Италия-2022».

Валерио Пива, спортивный директор команды: «С первого же дня Биньям Гирмай показал, что мы были правы, веря в его шансы победить на этапе. Его товарищи по команде боролись каждый день, добиваясь как можно более высокого результата, было очень приятно наблюдать, как все они счастливы за него. После его победы все были в состоянии эйфории, а новость об инциденте стала холодным душем. Но Биньям присоединилсяк команде и мы отпраздновали победу вместе.

Конечно, жаль терять такого гонщика как Биньям, но его здоровье – наш приоритет, нельзя было игнорировать совет врачей. Однако я остаюсь оптимистом, потому что вся команда с самого старта гонки производит великолепное впечатление. Рейн Таарамяэ, например, на Этне доказал, что мы можем бороться за победу на подобном этапе, как и в прошлом году. Я также увидел, насколько сильнее стали несколько гонщиков команды за первую неделю. На каждом из последующих этапов мы будем использовать возможности.

Мы продолжаем фокусироваться на генеральной классификации с Доменико Поццовиво. Его нынешняя форма и опыт дают шанс финишировать с лучшими. Ян Хирт – наш второй гонщик, который может войти в топ-15 общего зачёта, в прошлом он лучше выступал на третьей неделе».