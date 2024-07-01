VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

Первая победа на этапе Тур де Франс в карьере Биньяма Гирмая и команды Intermarché-Wanty

 

 

24-летний Биньям Гирмай (Biniam Girmay) вошёл в историю французского Гранд-тура как первый эритрейский велогонщик, выигравший этап Тур де Франс, а также он вписал в историю Большой Петли и свою команду Intermarché - Wanty, для которой эта победа на этапе также стала первой за всё время участий.  Теперь в списке достижений Биньяма Гирмая победы на этапах двух Гранд-туров, этап на Джиро д’Италия он выиграл в 2022 году.

 

Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

 

Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

 

Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

 

Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

 

Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

 

Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

 

Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

 

Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

 

 

3-й этап, самый протяжённый в маршруте Тур де Франс-2024, завершился спринтом, однако, спринтом после массового падения гонщиков, отрезавшего часть участников.

 

Биньям Гирмай вышел с колеса Мадса Педерсена (Lidl-Trek) за 200 м до финиша и обошёл Фернандо Гавирию (Movistar) и Арно Де Ли (Lotto Dstny).

 

Биньям Гирмай: "Это исторический день, я так счастлив за себя и за свою команду Intermarché-Wanty, а также за свою страну и свой континент. С самого детства участие в Тур де Франс было для  почти несбыточной мечтой. 

 

Невероятно выиграть этап Тур де Франс, особенно при такой острой борьбе в спринте. Я хотел бы поблагодарить свою команду, в частности Жана-Франсуа Бурла, который мечтал о победе на  Туре, мою семью, всех моих соотечественников и всех тех, кто меня поддерживал. Мы можем гордиться этой победой. Мы показали, что можем участвовать в больших гонках и побеждать. Наше время пришло. Сегодня мы показали, что у команды Intermarché-Wanty лучший спринтерский состав в пелотоне.

 

Мы планировали готовить финальный спринт для Гербена Тейссена, а я был свободным «электроном». Я сидел за поездом, а затем проскользнул вперёд, чтобы разыграть свою карту. Наконец, я закрыл глаза и отдал все силы для победы. Не могу подобрать слов, чтобы передать, как я рад".

 

Фернандо Гавирия: "У меня была нога, чтобы выиграть. Мы попробовали. Команда старалась. Жаль, что не получилось взять победу. Никогда не знаешь, как много этапов останется спринтерам впереди. Все спринты разные, поэтому сложно. Сегодня можешь быть вторым, а завтра, хотя у тебя даже будет лучше идти нога, финишируешь 20-м. Очень сложно понять, как будет разворачиваться этап. Но мы надеемся пробовать ещё. Для начала завтра надо вписаться в лимит времени".

 

Арно Де Ли: "Это был мой первый общий спринт на Туре - особенный. Команда великолепно отработала, отлично меня развезла. Я финишировал третьим. Доволен своим выступлением. До конца Тура ещё далеко, сегодняшний результат - хороший знак".

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche-Wanty Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (27)
    Виктор Сироткин-Фото
    Гирмай как самый худой спринтер просочился между толпой и ограждением.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Неужели никто не помнит финиш Белькова во Флоренции?

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото

    Ну, про Виранка если вы сомневаетесь, то почитайте, посмотрите, а потом уж напишите еще раз.

    А то получается как всегда — "не смотрел, не читал, но осуждаю" )

    P.S. Я тоже Виранка не застал "вживую".

    PP.SS. К Роману Бардэ отношусь с Уважением.

  • VeloVelo
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (18)
    VeloVelo-Фото
    Здоровья вашему Папе и Вам!

    У меня только один вопрос, если позволите, это важно для меня. Вы уверены, что это был ковид?
  • VeloVelo
    Йонас Вингегор: “Считаю своей ... (2)
    VeloVelo-Фото

    А мне, в принципе, нравится Йонас, как человек, как личность.

    Считаю, что неправы те, кто записал его в "роботы".


    Есть такие люди, которые готовы на всё, лишь бы дискредитировать оппонента.
    Они готовы записать кого угодно хоть в "роботы", хоть куда угодно еще, если человек угрожает "любимчику". Это фанаты, они всегда были и всегда будут. 

    Им плевать на реальность, им важно лишь то, во что они хотят верить.
    А всех, кто думает по-другому, они считают врагами.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (9)
    VeloVelo-Фото

    А что там может быть с погодой?

    Хотя, да, вы правы, прошу прощения, сегодня был жуткий шторм, много погибших, очень много пострадавших на севере Италии. А также во Франции и в Швейцарии.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Всем хорошего дня Завтра.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Гирмая. Таки сделал он это.
    Но, еще больше за Карапаса. Теперь у него есть все три Майки.


    Да что там, У Эквадора теперь есть "Тримайкато"! Кто бы мог подумать!
    И это всё Ричард! Браво!



    А Кэв, конечно, хотелось бы его 35, но, Очень Большие Сомнения (ОБС) на этот счёт.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Юра, прелести у женщин.
    Или вы склонны придерживаться иных взглядов?

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Настоящий горный этап уже под №4 на этом Туре - это радеут, только бы колхоза не было.

    А так ещё хочется чтобы на Галибье, даже если первым там будет отрыв, среди генеральщиков не остались только Погги да Винни. Роглич просто обязан быть с ними, Эвенпул, по идеии тоже, Карапаз с напрягом, но может тоже усидит (желтая майка как тот Ред Бул - окрылят ведь); кто ещё...возможно Родригес, Йейтс(ы). Ну и спуск с Галибье вангую будут зрелещным, особенно когда перед этим на вершине генеральщики доберут отрыв.

    P.S.

    Как там сегодня с погодой на 2500+ ? Надеюсь пелотон доедет до самой вершины Галибье, а не только до Коль дю Лотаре.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 июля

Iuri Gabriel Dantas Leitao (Caja Rural - Seguros RGA)

4 июля

Dries De Bondt (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2024 (6)
Июнь 2024 (147)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)