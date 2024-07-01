Биньям Гирмай — победитель 3-го этапа Тур де Франс-2024

Первая победа на этапе Тур де Франс в карьере Биньяма Гирмая и команды Intermarché-Wanty

24-летний Биньям Гирмай (Biniam Girmay) вошёл в историю французского Гранд-тура как первый эритрейский велогонщик, выигравший этап Тур де Франс, а также он вписал в историю Большой Петли и свою команду Intermarché - Wanty, для которой эта победа на этапе также стала первой за всё время участий. Теперь в списке достижений Биньяма Гирмая победы на этапах двух Гранд-туров, этап на Джиро д’Италия он выиграл в 2022 году.

3-й этап, самый протяжённый в маршруте Тур де Франс-2024, завершился спринтом, однако, спринтом после массового падения гонщиков, отрезавшего часть участников.

Биньям Гирмай вышел с колеса Мадса Педерсена (Lidl-Trek) за 200 м до финиша и обошёл Фернандо Гавирию (Movistar) и Арно Де Ли (Lotto Dstny).

Биньям Гирмай: "Это исторический день, я так счастлив за себя и за свою команду Intermarché-Wanty, а также за свою страну и свой континент. С самого детства участие в Тур де Франс было для почти несбыточной мечтой.

Невероятно выиграть этап Тур де Франс, особенно при такой острой борьбе в спринте. Я хотел бы поблагодарить свою команду, в частности Жана-Франсуа Бурла, который мечтал о победе на Туре, мою семью, всех моих соотечественников и всех тех, кто меня поддерживал. Мы можем гордиться этой победой. Мы показали, что можем участвовать в больших гонках и побеждать. Наше время пришло. Сегодня мы показали, что у команды Intermarché-Wanty лучший спринтерский состав в пелотоне.

Мы планировали готовить финальный спринт для Гербена Тейссена, а я был свободным «электроном». Я сидел за поездом, а затем проскользнул вперёд, чтобы разыграть свою карту. Наконец, я закрыл глаза и отдал все силы для победы. Не могу подобрать слов, чтобы передать, как я рад".

Фернандо Гавирия: "У меня была нога, чтобы выиграть. Мы попробовали. Команда старалась. Жаль, что не получилось взять победу. Никогда не знаешь, как много этапов останется спринтерам впереди. Все спринты разные, поэтому сложно. Сегодня можешь быть вторым, а завтра, хотя у тебя даже будет лучше идти нога, финишируешь 20-м. Очень сложно понять, как будет разворачиваться этап. Но мы надеемся пробовать ещё. Для начала завтра надо вписаться в лимит времени".

Арно Де Ли: "Это был мой первый общий спринт на Туре - особенный. Команда великолепно отработала, отлично меня развезла. Я финишировал третьим. Доволен своим выступлением. До конца Тура ещё далеко, сегодняшний результат - хороший знак".