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Марк Кэвендиш и Арно Демар релегированы на 12-м этапе Тур де Франс-2024

Арно Демар и Марк Кэвендиш потеряли места в топ-5 на 12-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

32-летний французский спринтер команды Arkéa - B&B Hotels Арно Демар (Arnaud Démare) и 39-летний британский спринтер команды Astana Qazaqstan Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) были релегированы за нарушение прямолинейности в спринте после финиша 12 этапа Тур де Франс-2024.  Арно Демар потерял 3-е место на этапе, Марк Кэвендиш - 5-е.

 

 Арно Демар помешал спринту Ваута ван Арта (Visma Lease a Bike), прижав бельгийского гонщика к барьерам. Ваут ван Арт финишировал вторым, уступив победителю, Биньяму Гирмаю (Intermarche Wanty). Марка Кэвендиша лишили пятого места за то, что во время спринта он несколько раз менял направление, перескакивая слева направо на заключительных сотнях метров, стараясь объехать развозящего Демара Дэниэла Маклея.

 

Вердикт судей после просмотра видеозаписи спринта гласит:  «Отклонение от выбранной линии, мешающее или создающее опасность для другого гонщика или непрямолинейный спринт». Оба гонщика были оштрафованы на 500 швейцарских франков и лишены 13 очков в зачёте зелёной майки.

 

Марк Кэвендиш и Арно Демар релегированы на 12-м этапе Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш и Арно Демар релегированы на 12-м этапе Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш и Арно Демар релегированы на 12-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Арно Демар:

 

«Я просто хочу оставаться настроенным позитивно. Спринт сегодня получился благодаря блестящей работе всей команды, особенно Дэна Маклея. Я начал спринт издалека, как и люблю делать, и верил в победу. Мы на подъёме после того, как сегодня провели вместе спринт. То, что случилось, мотивирует меня ещё больше на следующие этапы, которые могут завершиться спринтом на этом Тур де Франс».

 

Марк Реншоу, спортивный директор команды Astana Qazaqstan сказал, что Марк Кэвендиш считает решение судей несправедливым:

 

«Конечно, мы очень разочарованы, так как считаем, что в этом спринте пятое место Кэвендиша - заслуженное. Комиссия принимала два решения, одно из них затронуло нас. Кэвендиш очень расстроился, как и команда, потому что мы считаем, что он с большим трудом завоевал это место, у него было много причин так спринтовать.

 

Если проанализировать рывки и торможения на этих пятидесяти метрах, увидим, что Маклей развозил Демара. Если смотреть на белую линию, видно, что он шёл справа от неё, на расстоянии 80 сантиметров, параллельно. Когда он закончил свой развоз, то сместился влево. По моим оценкам, это смещение составило 1,5 метров, и он перестал крутить педали.

 

Тьерри Гувену (директор гонки) говорил перед стартом: «Если вы развозящий, и прекращаете свою работу, пожалуйста, продолжайте крутить педали».

 

Поэтому я считаю, что смещение Маклея больше заслуживает наказания, чем движение Кэвендиша. Тем более, я по своему опыту развозящего знаю, что если перестаёшь крутить педали в таком спринте, пойдёт реакция. Кэвендиш отреагировал на то, что он сбавил скорость, и отклонился влево, да ещё у него на колесе сидел Бриан Кокар. Думаю, оба гонщика, и Кэв, и Кокар, решили перескочить влево. То есть, Маклей прекращает педалировать на скорости 70 км/ч, и в этот самый момент Кэв уже принял решение переместиться влево. Это его реакция на действия.

 

Он очень расстроился и разозлился из-за такого решения, потому что считает, что оно было несправедливым, что оно стало ответом на действия Маклея».

 

 

Ваут ван Арт: «Я разочарован, потому что оказался в ловушке между Арно Демаром и барьерами. Мне надо было оглянуться и посмотреть, что происходит. Но в любом случае, мне пришлось заново начинать спринт, и  при этом я всё равно был близко к победе. Если бы мне не пришлось тормозить, у меня был бы хороший шанс».

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Arkea-B B Hotels Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Team Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Массовое падение без последств ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Ну не задалось у парня, с кем не бывает. Сколько таких примеров. 

  • VeloVelo
    Тадей Погачар: “В Пиренеях на ... (19)
    VeloVelo-Фото

    С чего вдруг некоторые форумчане решили, что Винегор скучный, неинтересный, да еще и робот?

    Кто это нахр...н придумал?! 

    Ну болеете вы за своего, ну и болейте, кто вам мешает?!
    Но, нет же, надо обязательно оппонента уколоть, шпильку вставить,

    оскорбив, тем самым болельщиков другой стороны. 

    Мне нравится Винегор. Но, я же не пишу о Погачаре всякую ф...гню!!!



  • VeloVelo
    Развозящий Марка Кэвендиша Мих ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Морков на олимпиаду собирается. Буду за него болеть.
    Надеюсь, успеет залечить свои болячки и "ковидные дела" исправит.

    Согласен, что сход связан с ОИ. Кэв, если что, и сам зацепится при удачном раскладе.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Вот и мой любимый По. Удивительный город!
    Кстати, Не помню, когда в последний раз По отсутствовал на Туре.

  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    DenisRodikov-Фото
    Роглич явно не тянул после падения, были моменты, где отставал. Вероятно, травмы не позволяли ехать быстрее. Вот сегодня команда явно была не причём. На самом деле, даже здорово себя проявили - сразу все остановились помогать Рогличу, явно сплочённые вокруг него
  • Серафим
    Тадей Погачар: “В Пиренеях на ... (19)
    Серафим-Фото
    Крым, курага... конечно. У нас в Карелии и Мурманской области было посуровее. Но это пораньше, середина 70-х. У нас не все и курагу-то видели.
  • motte
    Примож Роглич попал в завал за ... (3)
    motte-Фото

    У Приможа Роглича нет переломов, но его продолжение гонки остается сомнительным... мы примем решение утром, сказал его босс Ральф Денк.



    «Как только я пересек финишную черту, мои ребята сказали мне, что Примож разбился и потерял время, так что я был в шоке. Это были действительно дерьмовые новости, плохие новости. Я очень разочарован за него, мне очень жаль, что он разбился и потерял время, потому что он выглядел все лучше и лучше на этом Туре» сказал ТАДЕЙ.

  • kwwk
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    kwwk-Фото
    Это не выполнимо, осталось условно два спринтерских этапа.
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    nightbuster33-Фото

    Гирмаю, для истории, необходимо выиграть еще 4-ре финиша на этой гонке.Хотя бы превысить результат Кэва:2009г.-6.

  • JetRevel
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (45)
    JetRevel-Фото
    Ну вообщем из-за отсутствия партнёров и понимания как правило и роняют лидеров команды,тут всё сразу.

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