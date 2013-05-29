Развозящий Марка Кэвендиша Михаэль Мёркёв сошёл с Тур де Франс-2024 перед 12-м этапом

Михаэль Мёркёв не вышел на старт 12 этапа Тур де Франс-2024

Михаэль Мёркёв (Michael Mørkøv), один из развозящих Марка Кэвендиша, не вышел на старт 12 этапа Тур де Франс-2024. Велокоманда Astana Qazaqstan сообщила, что у 39-летнего датского велогонщика выявлен ковид, и, несмотря на то, что Михаэль Мёркёв хорошо себя чувствует, команда во избежание рисков для здоровья гонщика сняла его с гонки.

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazastan Team

В заявлении велокоманды Astana-Qazaqstan, опубликованном утром, перед стартом 12 этапа, говорится:

"Вчера вечером и сегодня утром Микаэль Мёркёв получил положительный результат теста на COVID-19. Несмотря на то, что гонщик чувствует себя хорошо и у него нет значительных симптомов, медицинский персонал команды Astana Qazaqstan Team принял решение снять гонщика с “Тур де Франс”, в первую очередь, чтобы защитить его здоровье от долгосрочных последствий, которые вирус мог бы вызвать в будущем".

39-летний британский спринтер Марк Кэвендиш одержал рекордную 35-ю победу на этапах французского Гранд-тура, выиграв 5-й этап Тур де Франс-2024.