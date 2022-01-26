Биньям Гирмай – победитель “Trofeo Alcudia”-2022

Биньям Гирмай принёс команде Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux первую победу в сезоне 2022 года

21-летний эритрейский велогонщик Биньям Гирмай (Biniam Girmay Hailu) принёс велокоманде Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux первую победу в этом сезоне, выиграв спринт на однодневной велогонке категории 1.1. “Trofeo Alcudia”, второй из серии гонок “Mallorca Challenge”.

Бельгийская команда Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux принимала участие в погоне за отрывом дня, преимущество которого достигало пяти минут, помогла Биньяму Гирмаю преодолеть главное препятствие на дистанции – подъём Колл-де-Са-Баталья – 8,7 км со средним градиентом 5%, расположенный за 50 км до финиша. К моменту прохождения подъёма у отрыва осталось чуть более трёх минут преимущества. Последнего из отрыва гонщика Микеля Бискарру (Mikel Bizkarra (Euskatel-Euskadi) пелотон добрал за 25 км до финиша.

Серебряный призёр в групповой гонке среди андеров чемпионата мира-2021, Гирмай обошёл в спринте Райана Гиббонса (UAE Team Emirates) и Джакомо Ниццоло (Israel – Premier Tech).

Биньям Гирмай: «Я ошеломлён этой победой и эйфорией всех членов команды! Очень приятно так начать сезон, удерживать наш фантастический победный дух с прошлой осени.

Я начал год с большой уверенностью, но просто фантастика, что смог опередить лучших спринтеров во второй день гонок. Перед спринтом мне пришлось выживать на длинном подъёме. Было очень тяжело, но благодаря помощи товарищей по команде, которые вывезли меня на позицию, я сумел хорошо начать спринт. Благодарен им, что помогали мне на протяжении всей гонки, мы ехали очень слаженно, держались рядом. Хочу поблагодарить персонал команды. Надеюсь сохранить этот победный импульс на следующих гонках на Майорке».

Айке Висбеек, спортивный директор команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux: «Мы можем гордиться выступлением команды сегодня. Мы взяли на себя ответственность, потому что у нас было два сильных гонщика на разные сценарии развития событий – Биньям Гирмай и Александр Кристофф. Мы были готовы и к спринту из небольшой группы, и к спринту из пелотона.

Благодаря победе Биньяма вся тяжёлая работа команды, проведённая этой зимой, была сразу вознаграждена. Выступление подтвердило хорошее впечатление, которое сложилось у нас о работе команде во время тренировочного сбора. Такая победа в начале сезона даёт огромную уверенность всей команде».

Райан Гиббонс (UAE Team Emirates): «Изначально мы планировали работать на Акермана, но финальный поворот за 700 метров оказался острее и уже, чем мы предполагали, и ситуация изменилась. Когда мы подъезжали к последнему повороту, немного потеряли позиции, и он оказался заперт, а передо мной была открытая дорога, поэтому я попытался спасти положение. Но я поехал слишком быстро и слишком издалека, однако рад, что занял второе место. Вчера команда феноменально заняла первое и второе места, мы уверены перед стартом следующих трёх гонок на Майорке».