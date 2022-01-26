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Биньям Гирмай – победитель “Trofeo Alcudia”-2022

Биньям Гирмай принёс команде  Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux первую победу в сезоне 2022 года

 

 

  21-летний эритрейский велогонщик Биньям Гирмай (Biniam Girmay Hailu) принёс велокоманде Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux первую победу в этом сезоне, выиграв спринт на однодневной велогонке категории 1.1.  “Trofeo Alcudia”, второй из серии гонок “Mallorca Challenge”.  

  Бельгийская команда Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux принимала участие в погоне за отрывом дня, преимущество которого достигало пяти минут, помогла Биньяму Гирмаю преодолеть главное препятствие на дистанции – подъём Колл-де-Са-Баталья – 8,7 км со средним градиентом 5%, расположенный за 50 км до финиша. К моменту прохождения подъёма у отрыва осталось чуть более трёх минут преимущества. Последнего из отрыва гонщика Микеля Бискарру (Mikel Bizkarra (Euskatel-Euskadi) пелотон добрал за 25 км до финиша.

 

 Серебряный призёр в групповой гонке среди андеров чемпионата мира-2021, Гирмай обошёл в спринте Райана Гиббонса (UAE Team Emirates) и Джакомо Ниццоло (Israel – Premier Tech).

Биньям Гирмай – победитель “Trofeo Alcudia”-2022

Биньям Гирмай – победитель “Trofeo Alcudia”-2022

 

Биньям Гирмай – победитель “Trofeo Alcudia”-2022

 

 

  Биньям Гирмай: «Я ошеломлён этой победой и эйфорией всех членов команды! Очень приятно так начать сезон, удерживать наш фантастический победный дух с прошлой осени.

  Я начал год с большой уверенностью, но просто фантастика, что смог опередить лучших спринтеров во второй день гонок. Перед спринтом мне пришлось выживать на длинном подъёме. Было очень тяжело, но благодаря помощи товарищей по команде, которые вывезли меня на позицию, я сумел хорошо начать спринт. Благодарен им, что помогали мне на протяжении всей гонки, мы ехали очень слаженно, держались рядом. Хочу поблагодарить персонал команды. Надеюсь сохранить этот победный импульс на следующих гонках на Майорке».

 

  Айке Висбеек, спортивный директор команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux: «Мы можем гордиться выступлением команды сегодня. Мы взяли на себя ответственность, потому что у нас было два сильных гонщика на разные сценарии развития событий – Биньям Гирмай и Александр Кристофф. Мы были готовы и к спринту из небольшой группы, и к спринту из пелотона.

  Благодаря победе Биньяма вся тяжёлая работа команды, проведённая этой зимой, была сразу вознаграждена. Выступление подтвердило  хорошее впечатление, которое сложилось у нас о работе команде во время тренировочного сбора. Такая победа в начале сезона даёт огромную уверенность всей команде».

 

  Райан Гиббонс (UAE Team Emirates): «Изначально мы планировали работать на Акермана, но финальный поворот за 700 метров оказался острее и уже, чем мы предполагали, и ситуация изменилась. Когда мы подъезжали к последнему повороту, немного потеряли позиции, и он оказался заперт, а передо мной была открытая дорога, поэтому я попытался спасти положение. Но я поехал слишком быстро и слишком издалека, однако рад, что занял второе место.  Вчера команда феноменально заняла первое и второе места, мы уверены перед стартом следующих трёх гонок на Майорке».

 

 

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Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Trofeo Alcudia

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Комментарии

  • Astanaforever
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Инеосу надо срочно к индейскому шаману сходит, снять проклятие колумбов.
  • nightbuster33
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Если так будет продолжатся,то на больших стартах и выступать будет не кому.Или, кто не падает,тот не пьет шампанского.Или так интенсивно готовятся,что сосредоточенность из-за больших нагрузок рассеявается.

  • RVL
    В состоянии Эгана Берналя набл ... (1)
    RVL-Фото

    Такое ощущение, что команду отрабатывали.

    Несколько человек были на разделочных велах, хотя и не все.

    При таком раскладе, часто влетают. Первые уходят от препятствия...а хвост...уж как повезет

  • Виктор Сироткин
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (18)
    Виктор Сироткин-Фото

    любая домохозяйка за 5 минут придумает десятки вариантов того, как сокомандники, экипаж машины сопрововождения, сам гонщик должны действовать, чтобы обезопасить себя от дорожных происшествий. Просто когда велогонщик работает на результат, у него часто отключается часть внимания, ответственная за восприятие окружающей обстановки.

  • Shalam s Urala
    Брэндон Макналти – победитель ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    а вроде же как велолайв вынес приговор, что с лицом Брендона странно или просто невозможно выигрывать? )

    Кларк молодец. как и вообще австралы зимой (европейской) короли

  • Shalam s Urala
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (18)
    Shalam s Urala-Фото

    очень жаль. без Эгана пейзаж сезона уже не станет полноценным (

    даже если он сам виноват - такое всегда было, есть и будет есть. увы

    ps

    дай бог, во всём плохом есть чтото хорошее. залечит, воспрянет и жахнет на Вуэльте!

     

  • Coffe
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (18)
    Coffe-Фото
    Жаль парнишку.Так хотелось увидеть его на Туре.Дай бог ему здоровья.
  • SportSpirit
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Если серия однодневных, то, конечно, общего зачета нет. Несу дневник)
  • Freejazz
    Команда EF Education-EasyPost ... (3)
    Freejazz-Фото
    У Рафы такая идеология. Или веселенькая смесь красок (какая у них прекрасная женская форма команды canyon была несколько лет назад!), или блеклые перестиранные вещи. В целом - главное оригинальность и узнаваемость.
  • RustamA86
    Команда EF Education-EasyPost ... (3)
    RustamA86-Фото

    Цитата: ANDREW_STROGINO
    Будут заметны. Но форма скорее женская, на мой взгляд... Дело не в цвете.
     
    Больше похоже на форму любителей. 

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