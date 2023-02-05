Биньям Гирмай — победитель 1 этапа Вуэльты Валенсии-2023

Биньям Гирмай одержал 10-ю победу в карьере, выиграв 1-й этап Вуэльты Валенсии-2023

22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarche - Circus – Wanty Биньям Гирмай (Biniam Girmay) одержал десятую победу в карьере, выиграв 1-й этап Вуэльты Валенсии-2023.

Ранний отрыв дня на 189-километровом этапе с прохождением двух подъёмов 2-й каегории был нейтрализован усилиями команд Intermarche - Circus – Wanty и Jumbo-Visma у подножия первого из категорийных подъёмов за 70 км до финиша. Команда Bahrain Victorious задавала темп на втором подъёме и просеяла пелотон, но Гирмай полагался на помощь опытных товарищей по команде Руя Кошты, Лойка Влигена и Георга Циммермана, которые гасили атаки и довезли эритрейского гонщика в первой группе до финала.

За 300 м до финиша Биньям Гирмай открыл спринт и с запасом обошёл 21-летнего нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma Олава Кооя (Olav Kooij) и 27-летнего испанского гонщика команды Movistar Ивана Гарсию Кортину.

Photo © PhotoNews/ Intermarche - Circus – Wanty Team

Биньям Гирмай: «После подиумов на прошлой неделе я счастлив принести товарищам по команде победу. Ребята очень сильны. Сегодня мы сделали всё идеально, особенно в финале, когда ситуацию было трудно контролировать. На Майорке я был близко от победы на узких и извилистых дорогах. Сегодня же этап завершался настоящим спринтом по прямой. Из-за яркого солнца я не увидел, сколько оставалось до финишной черты, поэтому начал спринт очень рано, наверное, метров за 300. Получился очень долгий спринт, но в итоге я первым пересёк финиш. Очень счастлив».

Олав Коой: «Я слишком рано открылся ветру. Они начали спринт раньше меня, получился небольшой просвет, который я не заметил. Но я доволен вторым местом, потому что это моя первая гонка сезона».