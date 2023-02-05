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Биньям Гирмай — победитель 1 этапа Вуэльты Валенсии-2023

Биньям Гирмай одержал 10-ю победу в карьере, выиграв 1-й этап Вуэльты Валенсии-2023

 

 

  22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarche - Circus – Wanty Биньям Гирмай (Biniam Girmay) одержал десятую победу в карьере, выиграв 1-й этап Вуэльты Валенсии-2023.

 

  Ранний отрыв дня на 189-километровом этапе с прохождением двух подъёмов 2-й каегории был нейтрализован усилиями команд Intermarche - Circus – Wanty  и Jumbo-Visma у подножия первого из категорийных подъёмов за 70 км до финиша. Команда Bahrain Victorious задавала темп на втором подъёме и просеяла пелотон, но Гирмай полагался на помощь опытных товарищей по команде Руя Кошты, Лойка Влигена и Георга Циммермана, которые гасили атаки и довезли эритрейского гонщика в первой группе до финала.

 

  За 300 м до финиша Биньям Гирмай открыл спринт и с запасом обошёл 21-летнего нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma Олава Кооя (Olav Kooij) и 27-летнего испанского гонщика команды Movistar Ивана Гарсию Кортину.

 

 

Биньям Гирмай — победитель 1 этапа Вуэльты Валенсии-2023

 

Photo © PhotoNews/ Intermarche - Circus – Wanty Team

 

  Биньям Гирмай: «После подиумов на прошлой неделе я счастлив принести товарищам по команде победу. Ребята очень сильны. Сегодня мы сделали всё идеально, особенно в финале, когда ситуацию было трудно контролировать. На Майорке я был близко от победы на узких и извилистых дорогах. Сегодня же этап завершался настоящим спринтом по прямой. Из-за яркого солнца я не увидел, сколько оставалось до финишной черты, поэтому начал спринт очень рано, наверное, метров за 300. Получился очень долгий спринт, но в итоге я первым пересёк финиш. Очень счастлив».

 

  Олав Коой: «Я слишком рано открылся ветру. Они начали спринт раньше меня, получился небольшой просвет, который я не заметил. Но я доволен вторым местом, потому что это моя первая гонка сезона».

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Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche - Circus - Wanty Вуэльта Валенсии-2023 Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Генерал решится на 5 этапе,последние 5 км. более 10%. С возможностью победы ранее известного гонщика.

  • patar
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    patar-Фото
    Прежде чем ставить Кэвендиша главным спринтером на тур. хотелось бы посмотреть на его форму/результаты в этом году. У астаны всегда есть Луценко, которого они очень хотят (хотели?) на генерал. Да и Бол не ноунейм какой-то и имеет этапы гранд-туров в активе. Я бы не стал гарантировать марку лидерство на туре, скорее поставил бы, что нет.
  • Astanaforever
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: velodoctor
    Норвежец непростой парень, возможно до уровня Хагена или Кристоффа через год-два дорастёт. 
    Бол парень тоже не промах, Астана отличного спринтера подписала. 
    Так получается что у Астаны Бол лучшее подписание за этот сезон. И Сырица парень тоже не пальцем деланный. Такой же махина 190 см как и Бол 194 см Вот они вдвоем и Федоров в придачу 193 см,будут таранить финиш на туре Кэву. И ещё маленький Гидич есть. Короче Астана стала чисто спринтерская команда. Вот уж чудеса творятся.. Никто и предсказать не мог это ещё год назад.
  • Андрей А
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 1 (2)
    Андрей А-Фото
    стали кушать хорошо, как квики в прежние годы
  • velodoctor
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    velodoctor-Фото

    Норвежец непростой парень, возможно до уровня Хагена или Кристоффа через год-два дорастёт. 

    Бол парень тоже не промах, Астана отличного спринтера подписала. 

  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 1 (2)
    Astanaforever-Фото
    Эти циркачи уже каждый день победы клепают как квики в прежние годы.
  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2023. Маршрут (1)
    дрокер-Фото

    Саня, с началом сезона! С Богом!

  • Earl57
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    Earl57-Фото
    Бол еще и второй в генерале. Завтрашний этап решающий в генерале. Там сам финиш под уклон, но за 9 км до него подъем 3 км со средним градиентом 12%.
  • patar
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    patar-Фото
    Может лучше будет, хороший у кэва финишер?
  • Esperus2006
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    Esperus2006-Фото
    Хороший у Кэва развозящий, второй раз в тройке, давно у Астаны поезда не было, интересно, смогут ли построить

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