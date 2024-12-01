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Примож Роглич попал в завал за 12,5 км до финиша 12 этапа Тур де Франс-2024

Примож Роглич потерял время из-за падения на 12-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Примож Роглич не избежал массового завала, и упал за 12,5 км до финиша на 12-м этапе Тур де Франс-2024. Он финишировал через 2:27 после победителя Биньяма Гирмая (Intermarche Wanty). Несколько товарищей по команде сопровождали Приможа Рогличу до финиша.

 

Роглич потерял две позиции в генеральной классификации, спустившись на 6-е место. Теперь его отставание от лидера, Тадея Погачара (UAE Team Emirates) составляет 4:42.

 

Примож Роглич попал в завал за 12,5 км до финиша 12 этапа Тур де Франс-2024Примож Роглич попал в завал за 12,5 км до финиша 12 этапа Тур де Франс-2024

 

Примож Роглич попал в завал за 12,5 км до финиша 12 этапа Тур де Франс-2024Примож Роглич попал в завал за 12,5 км до финиша 12 этапа Тур де Франс-2024

 

Примож Роглич попал в завал за 12,5 км до финиша 12 этапа Тур де Франс-2024Примож Роглич попал в завал за 12,5 км до финиша 12 этапа Тур де Франс-2024

 

 

Когда в пелотоне усилилось напряжение перед спринтом, в середине пелотона упал, налетев на разделитель на дороге, казахстанский велогонщик Алексей Луценко (Astana Qazaqstan).   34-летний словенский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe стал одним из 12 гонщиков, не избежавшим падения.  

 

 В числе попавших в завал был и чемпион мира Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), который не смог участвовать в развозе спринтера команды Яспера Филипсена.

 

Все гонщики после завала вернулись на велосипеды. Последним вернулся в гонку Алексей Луценко, он финишировал только через 15 минут 42 секунды.

 

Несколько товарищей по команде сопровождали Приможа Рогличу до финиша.Роглич потерял две позиции в генеральной классификации, спустившись на 6-е место. Теперь его отставание от лидера, Тадея Погачара (UAE Team Emirates) составляет 4:42.

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Red Bull - Bora-hansgrohe Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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  1. MVDP

    Сегодня, 19:36 | Регистрация: 3.10.2020

    Федоров, Рикарт и Андерсен не попали в лимит времени.

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 19:50 | Регистрация: 20.05.2021

      Правильно,т.ч в завал(первый)попал Федоров,не Луценко.

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Комментарии

  • maxxxx
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    maxxxx-Фото
    Как я понимаю, там от 1-го до 4-х человек в заявке на обе гонки. Если у страны квота в групповой гонке 4 человека, то кто-то из них едет разделку. Или даже двое - например, Ремко и Ван Арт.
    У Словении были названы Погачар, Могорич, Тратник. Четвертого не помню.
  • kabachok
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    kabachok-Фото
    Так он эту тему ещё на прошлогодней Джире пропихивал. Причём без всякого стеснения, типа "ашотакова?".
  • Колёсник
    Развозящий Марка Кэвендиша Мих ... (3)
    Колёсник-Фото
    А Морковь на олимпиаду не собирается ли? Тогда вполне резонно и удачи ему там.
  • Серафим
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    Серафим-Фото
    Может, в группу ещё заявят? Или там как-то с именными лицензиями связано, я в этом не копенгаген совсем.
  • RVL
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    RVL-Фото
    Ты что то про Алмейду и аюсо говорил припоминаю...
    Бумеранг второй однако))
  • Good Father
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    Good Father-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    Просто нет слов с Роглича. Почему он а не я? Из двухсот велосипедистов именно он первым попал под упавшего? Почему? И так постоянно! А Астану надо снять с гонки, всё равно они кроме как выбивать фаворитов из гонки больше ничего не могут
    Пошел ты
  • микеле оп-оп-оп
    Тадей Погачар: “В Пиренеях на ... (14)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Ну вот и ответ: лично я - выживал. Ибо столько здоровья может быть у одного на миллион, у такого, как Поги. Впрочем, был ещё такой. Отъезжал в Байдары от толпы, чтобы где-то выше набрать водички. Стоял, попивая и ухмыляясь, провожая всех взглядом. Потом доставал и уезжал уже с концами. Не Пантани))
  • maxxxx
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    maxxxx-Фото

    Кроме Кэва, еще и Демара релегировали.

  • Александра
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (39)
    Александра-Фото

    Потрясающе! До начала Тура мне и в голову не приходило, что Гирмай может даже один этап взять.

  • nightbuster33
    Примож Роглич попал в завал за ... (2)
    nightbuster33-Фото
    Правильно,т.ч в завал(первый)попал Федоров,не Луценко.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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