Примож Роглич попал в завал за 12,5 км до финиша 12 этапа Тур де Франс-2024

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 18:31
Примож Роглич потерял время из-за падения на 12-м этапе Тур де Франс-2024
Примож Роглич не избежал массового завала, и упал за 12,5 км до финиша на 12-м этапе Тур де Франс-2024. Он финишировал через 2:27 после победителя Биньяма Гирмая (Intermarche Wanty). Несколько товарищей по команде сопровождали Приможа Рогличу до финиша.
Роглич потерял две позиции в генеральной классификации, спустившись на 6-е место. Теперь его отставание от лидера, Тадея Погачара (UAE Team Emirates) составляет 4:42.
Когда в пелотоне усилилось напряжение перед спринтом, в середине пелотона упал, налетев на разделитель на дороге, казахстанский велогонщик Алексей Луценко (Astana Qazaqstan). 34-летний словенский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe стал одним из 12 гонщиков, не избежавшим падения.
В числе попавших в завал был и чемпион мира Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), который не смог участвовать в развозе спринтера команды Яспера Филипсена.
Все гонщики после завала вернулись на велосипеды. Последним вернулся в гонку Алексей Луценко, он финишировал только через 15 минут 42 секунды.
Несколько товарищей по команде сопровождали Приможа Рогличу до финиша.Роглич потерял две позиции в генеральной классификации, спустившись на 6-е место. Теперь его отставание от лидера, Тадея Погачара (UAE Team Emirates) составляет 4:42.
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