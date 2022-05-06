Биньям Гирмай: "Последствий после травмы глаза не будет"

Биньям Гирмай вернётся к тренировкам после травмы глаза в ближайшие 10 дней



Велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux сообщила новости о состоянии Биньяма Гирмая (Biniam Girmay), который был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2022 из-за инцидента после победы на 10-м этапе. Во время награждения пробка от неудачно открытого шампанского попала в глаз Биньяма Гирмая.

После инцидента прошла неделя, ожидается, что 22-летний эритрейский велогонщик вернётся к тренировкам в течение следующих десяти дней.

Photo (c) PhotoNews/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

Биньям Гирмай: «Чувствую себя лучше, но пока не могу выезжать на велосипеде. К счастью, никаких последствий травмы не будет, что меня очень радует. Хочу поблагодарить врачей и мою команду за полезные советы и поддержку.

Надеюсь, скоро смогу вернуться к тренировкам и после отдыха дома, в Асмаре, буду выступать по запланированной изначально программе гонок. Я слежу за Джиро д’Италия, надеюсь, мои товарищи по команде достигнут ещё больших успехов!»

Директор команды Айке Висбек подтвердил, что Биньям Гирмай не поедет Тур де Франс, его участие во французском Гранд-туре не входило в планы Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.