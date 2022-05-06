Биньям Гирмай о дебюте на Джиро д’Италия-2022

Биньям Гирмай: «Цель прежняя – победа на этапе Джиро д'Италия-2022»

22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньям Гирмай (Biniam Girmay) за девять этапов дебютной Джиро д’Италия пять раз финишировал в топ-5. Его целью остаётся победа на этапе и борьба за цикламеновую майку в очковой классификации, где Гирмай идёт вторым, уступая лидеру, Арно Демару (Groupama-FDJ) 27 очков.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Биньям Гирмай: «За девять дней гонки моего первого Гранд-тура я пять раз финишировал в топ-5, но важнее, что я многому научился. Устал, но это было неизбежно. Однако я решительном настроен доехать до Вероны, потому что финиш на Гранд-туре будет ещё одним важным шагом в моём развитии.

Сегодня наслаждался днём отдыха со всей командой. Атмосфера отличная и во время гонки и после. Обычно после обеда мы ещё на час задерживаемся за столом, общаемся. Товарищи по команде помогают мне готовить спринт, но когда я в группетто, то тоже помогаю, вожу бачки из технички. Наша сплочённость помогает мне раскрывать себя на велосипеде.

Моя цель после старта в Венгрии не изменилась – победа на этапе. Поеду гонку этап за этапом, посмотрим, смогу ли остаться среди претендентов на «малья чикламина», потому что я впервые участвую в гонке, которая идёт больше недели».