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Биньям Гирмай о дебюте на Джиро д’Италия-2022

Биньям Гирмай: «Цель прежняя – победа на этапе Джиро д'Италия-2022»

 

 

 

  22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньям Гирмай (Biniam Girmay) за девять этапов дебютной Джиро д’Италия пять раз финишировал в топ-5. Его целью остаётся победа на этапе и борьба за цикламеновую майку в очковой классификации, где Гирмай идёт вторым, уступая лидеру, Арно Демару (Groupama-FDJ) 27 очков.

 

Биньям Гирмай о дебюте на Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Биньям Гирмай: «За девять дней гонки моего первого Гранд-тура я пять раз финишировал в топ-5, но важнее, что я многому научился. Устал, но это было неизбежно. Однако я решительном настроен доехать до Вероны, потому что финиш на Гранд-туре будет ещё одним важным шагом в моём развитии.

 

  Сегодня наслаждался днём отдыха со всей командой. Атмосфера отличная и во  время гонки и после. Обычно после обеда мы ещё на час задерживаемся за столом, общаемся. Товарищи по команде помогают мне готовить спринт, но когда я в группетто, то тоже помогаю, вожу бачки из технички. Наша сплочённость помогает мне раскрывать себя на велосипеде.

 

  Моя  цель после старта в Венгрии не изменилась – победа на  этапе. Поеду гонку этап за этапом, посмотрим, смогу ли остаться среди претендентов на «малья чикламина», потому что я впервые участвую в гонке, которая идёт больше недели».

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Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    velodoctor-Фото
    В телеграме писал, что на этой Джиро больше не будет работать.
  • Ice
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Pinkerton
    Согласен с вышесказанным.

    Я не понимаю претензий к комментаторам за неправильное произношение фамилий, ну произнес он неправильно фамилию, ну все же поняли про кого была речь.

    А ошибки с распознаванием гонщиков случаются у всех, даже у самых лучших.

    Есть такое понятие как профессионализм. Если б я так косячил в своей работе, то остался бы без нее)

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (16)
    velodoctor-Фото

    Посмотрите какая чудная гонка вчера была, сколько участков по грунтам, судя по этой нарезке ехали там очень живо. 

    39thTro-Bro Léon

  • Pinkerton
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    Pinkerton-Фото
    Согласен с вышесказанным.

    Я не понимаю претензий к комментаторам за неправильное произношение фамилий, ну произнес он неправильно фамилию, ну все же поняли про кого была речь.

    А ошибки с распознаванием гонщиков случаются у всех, даже у самых лучших.
  • Адриен
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    Адриен-Фото

    Честно говоря, эти жалобы на того или иного комментатора уже поднадоели... Странный народ некоторые болельщики велоспорта. ДЛЯ ЧЕГО ВАМ КОММЕНТАТОР ?! Если бы вы были, не дай Бог, незрячими или речь шла о радиорепортажах - другое дело. Но всё же происходит на ваших собственных глазах ! Кто из спортсменов в спортивном плане чего стоит - всем известно. Это не футбол или хоккей, когда ситуация меняется ежесекундно. Но даже и в них наличие комментатора - так, на любителя... Казалось бы - не нравится Кондрашов или еще кто - ПЕРЕКЛЮЧИ аудиодорожку, выключи звук, включи музыку, смотри под неё, на экране всё показывают, имена и фамилии, команды, время ... Нет, занимаются мазохизмом, слушают и мучаются, а потом жалуются в комментариях... И вообще, помните как там у Уайльда - " Please do not shoot the pianist. He is doing his best...". Как-то надо быть снисходительней к людям, тем более, что они стараются.

  • lazhu
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    lazhu-Фото
    Шон Келли 100%
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    MVDP-Фото
    Сделаю ставку, что этап не будет скучным
  • BlAr
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    BlAr-Фото
    А Отар больше не комментирует? Давно не смотрел Евроспорт.
  • vadi
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (9)
    vadi-Фото
    Раньше в евроспорте никогда не позволяли себе ставить на комментирование гранд-туров этого постоянно давящегося, задыхающегося и за немало лет так и не выяснившего как произносятся фамилии гонщиков, комментатора Кондрашова
  • motte
    Хуан Педро Лопес защитил розов ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Sezar
    "Их видно издалека..." во времени.
    Например Тадей.
     
    Я не говорю, что Хуанпе - будущая суперзвезда, но маячок поставлен.

    Сказал Сергей, что он есть птенчик контадора, и он красив в седле, особенно танцуя. Я загляделся.Ох, как же всё таки не хватает альберто-:(

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