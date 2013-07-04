Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Дубль Биньяма Гирмая на Тур де Франс-2024

24-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty Биньям Гирмай (Biniam Girmay) одержал вторую в карьере победу на этапе Тур де Франс и стал первым гонщиком в этом выпуске французского Гранд-тура, сделавшим дубль.

На 8-м этапе, который завершился общим спринтом в небольшой подъём, Биньям Гирмай не оставил соперникам шанса, опередив Яспера Филипсена (Alpecin Deceuininck) и Арно Де Ли (Lotto Dstny). Перед финишной чертой на подъёме, согласно данным NTT Data, Биньям Гирмай набрал скорость 50,9 км/ч. Когда дорога стала ровнее, Арно де Ли смог ускориться, доведя свою скорость до 52,2 км/ч, но обойти Гирмая он уже не сумел.

На 8-м этапе отличился и норвежский гонщик Йонас Абрахамсен (Uno X), который провёл в отрыве почти весь этап, и первым прошёл все категорийные подъёмы, защищая гороховую майку. Согласно данным организаторов, в общей сложности Йонас Абрахамсен провёл в отрывах 38% всего времени гонки - 12 часов 9 минут и 30 секунд.

Биньям Гирмай: «Победа на одном этапе уже невероятна, а выиграть второй этап, да ещё в зелёной майке, тем более. Финиш в Турине был очень плоским, я понимал, что другие ребята смогут выжать на нём больше ватт, чем я, поэтому тогда я не был уверен в своих силах. Сегодня же финиш был для меня идеальным. Я был совершенно в себе уверен.

Думаю, так как Тур де Франс - одна из тяжёлейших гонок мира, то когда ты побеждаешь на этапе и понимаешь, что ты среди лучших, то это тебя подстёгивает ещё сильнее. Поэтому, когда я поднял руки, празднуя победу в Турине, всё напряжение спало. Зелёная майка? Я уже выиграл два этапа и носил эту майку, так что считаю мой Тур де Франс уже успешным. Я не волнуюсь, что будет дальше. В любом случае, постараюсь приложить все силы, чтобы выиграть очковую классификацию».

Ход 8 этапа Тур де Франс-2024

С самого старта атаковали гонщики команды EF Education EaysPost и обладатель гороховой майки лучшего горного гонщика Йонас Абрахамсен (Uno X). В итоге в первый отрыв вместе с Абрахамсеном уехали Штефан Биссигер и Нельсон Паулесс (EF Education EasyPost). На первом подъёме атаковали Бен Хили и Альберто Беттиоль. Но пелотон их не отпустил, а Тадей Погачар (UAE) держался в голове пелотона.

Абрахамсен первым прошёл все категорийные вершины 8 этапа, собрал 7 максимальных очков. Первые три часа гонки норвежский гонщик проехал со средней скоростью 44,4 км/ч.

За 153 км до финиша, за 2 км до вершины подъёма 4-й категории у трио лидеров было 1:20 преимущества над пелотоном. За 1,6 км до вершины Йонас Абрахамсен остался впереди в одиночку, а Нельсон Паулесс и Штефан Биссигер решили ждать пелотон, из которого начались новые атаки. Но за 142,3 км до финиша пелотон добрал Паулесса и Биссегера, а впереди остались лишь Йонас Абрахамсен в 1:45 и Жордан Жега (Jordan Jegat (TotalEnergies), который был в 20 секундах от горного короля. Но Жордан Жега так и не смог переложиться к Йонасу Абрахамсену и за 135 км до финиша вернулся в пелотон.

Норвежский гонщик, горный король Тур де Франс-2024, остался в одиночном отрыве, набрав 5 с половиной минут преимущества за 125 км до финиша. За 100 км до финиша преимущество Йонаса Абрахамсена составило уже 6 минут. За 44 км до финиша у Абрахамсена, который со старта Тур де Франс-2024 провёл в отрывах в общей сложности треть дистанции в отрывах, сократилось до 3 минут.

В горной классификации Йонас Абрахамсен лидирует также с 1 этапа и может остаться владельцем гороховой майки, по меньшей мере, до 10 этапа. В последний раз так долго удерживать майку лучшего горного гонщика на первых десяти этапах удалось в 1984 году бельгийскому велогонщику Людо Пеетерсу (Ludo Peeters).

За 40 км до финиша пелотон возглавила команда Alpecin Deceuninck. Дождь, который переодически мешал гонщикам, за 30 км до финиша вновь напомнил о себе. Пелотон возглавили команды Lotto Dstny, EF Education EasyPost. Скорость выросла. Из пелотона начали выпадать гонщики. За 16,5 км до финиша Абрахамсен всё ещё лидировал с преимуществом в 20 секунд, но его отрыв дня закончился через два километра.

Этап завершился общим спринтом, в котором победу одержал 24-летний эритрейский гонщик команды Intermarché - Wanty Биньям Гирмай (Biniam Girmay). Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) в третий раз на этом Тур де Франс финишировал вторым.Тройку лучших на 8-м этапе замкнул чемпион Бельгии Арно Де Ли (Lotto Dstny).

Изменения в классификациях после 8 этапа Тур де Франс-2024

Изменений в классификациях не произошло. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) продолжает лидировать в общем зачёте, он надел 27-ю жёлтую майку в карьере, сравнявшись по количеству маек лидера Тура с Йонасом Вингегором.

Биньям Гирмай (Intermarche Wanty) укрепил свою позицию в очковой классификации, взяв 17 очков на промежуточном спринте и 50 очков за победу на этапе. Он лидирует в этой классификации с преимуществом в 88 очков на Яспером Филипсеном (Alpecin-Deceuninck).

Йонас Абрахамсен (Uno X) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.