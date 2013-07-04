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Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Дубль Биньяма Гирмая на Тур де Франс-2024

 

 

24-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty Биньям Гирмай (Biniam Girmay) одержал вторую в карьере победу на этапе Тур де Франс и стал первым гонщиком в этом выпуске французского Гранд-тура, сделавшим дубль.

 

Дубль Биньяма Гирмая на Тур де Франс-2024

 

На 8-м этапе, который завершился общим спринтом в небольшой подъём, Биньям Гирмай не оставил соперникам шанса, опередив Яспера Филипсена (Alpecin Deceuininck) и Арно Де Ли (Lotto Dstny). Перед финишной чертой на подъёме, согласно данным NTT Data, Биньям Гирмай набрал скорость 50,9 км/ч. Когда дорога стала ровнее, Арно де Ли смог ускориться, доведя свою скорость до 52,2 км/ч, но обойти Гирмая он уже не сумел.

 

На 8-м этапе отличился и норвежский гонщик Йонас Абрахамсен (Uno X), который провёл в отрыве почти весь этап, и первым прошёл все категорийные подъёмы, защищая гороховую майку. Согласно данным организаторов, в общей сложности Йонас Абрахамсен провёл в отрывах 38% всего времени гонки - 12 часов 9 минут и 30 секунд.

 

Биньям Гирмай: «Победа на одном этапе уже невероятна, а выиграть второй этап, да ещё в зелёной майке, тем более. Финиш в Турине был очень плоским, я понимал, что другие ребята смогут выжать на нём больше ватт, чем я, поэтому тогда я не был уверен в своих силах. Сегодня же финиш был для меня идеальным. Я был совершенно в себе уверен.

 

Думаю, так как Тур де Франс - одна из тяжёлейших гонок мира, то когда ты побеждаешь на этапе и понимаешь, что ты среди лучших, то это тебя подстёгивает ещё сильнее. Поэтому, когда я поднял руки, празднуя победу в Турине, всё напряжение спало. Зелёная майка? Я уже выиграл два этапа и носил эту майку, так что считаю мой Тур де Франс уже успешным. Я не волнуюсь, что будет дальше. В любом случае, постараюсь приложить все силы, чтобы выиграть очковую классификацию».

 

 

Ход 8 этапа Тур де Франс-2024

 

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

 

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

Биньям Гирмай — победитель 8 этапа Тур де Франс-2024

 

 

С самого старта атаковали гонщики команды EF Education EaysPost и обладатель гороховой майки лучшего горного гонщика Йонас Абрахамсен (Uno X). В итоге в первый отрыв вместе с Абрахамсеном уехали Штефан Биссигер и Нельсон Паулесс (EF Education EasyPost).  На первом подъёме атаковали Бен Хили и Альберто Беттиоль. Но пелотон их не отпустил, а Тадей Погачар (UAE) держался в голове пелотона.  

 

Абрахамсен первым прошёл все категорийные вершины 8 этапа, собрал 7 максимальных очков. Первые три часа гонки норвежский гонщик проехал со средней скоростью 44,4 км/ч.  

 

За 153 км до финиша, за 2 км до вершины подъёма 4-й категории у трио лидеров было 1:20 преимущества над пелотоном. За 1,6 км до вершины Йонас Абрахамсен остался впереди в одиночку, а Нельсон Паулесс и Штефан Биссигер решили ждать пелотон, из которого начались новые атаки. Но за 142,3 км до финиша пелотон добрал Паулесса и Биссегера, а впереди остались лишь Йонас Абрахамсен в 1:45  и Жордан Жега (Jordan Jegat (TotalEnergies), который был в 20 секундах от горного короля. Но Жордан Жега так и не смог переложиться к Йонасу Абрахамсену и за 135 км до финиша вернулся в пелотон.

 

Норвежский гонщик, горный король Тур де Франс-2024, остался в одиночном отрыве, набрав 5 с половиной минут преимущества за 125 км до финиша. За 100 км до финиша преимущество Йонаса Абрахамсена составило уже 6 минут. За 44 км до финиша у Абрахамсена, который со старта Тур де Франс-2024 провёл в отрывах в общей сложности треть дистанции в отрывах, сократилось до 3 минут.

 

В горной классификации Йонас Абрахамсен лидирует также с 1 этапа и может остаться владельцем гороховой майки, по меньшей мере, до 10 этапа. В последний раз так долго удерживать майку лучшего горного гонщика на первых десяти этапах удалось в 1984 году бельгийскому велогонщику Людо Пеетерсу (Ludo Peeters).

 

За 40 км до финиша пелотон возглавила команда Alpecin Deceuninck. Дождь, который переодически мешал гонщикам, за 30 км до финиша вновь напомнил о себе. Пелотон возглавили команды Lotto Dstny, EF Education EasyPost. Скорость выросла. Из пелотона начали выпадать гонщики. За 16,5 км до финиша Абрахамсен всё ещё лидировал с преимуществом в 20 секунд, но его отрыв дня закончился через два километра.

 

 Этап завершился общим спринтом, в котором победу одержал 24-летний эритрейский гонщик команды Intermarché - Wanty Биньям Гирмай (Biniam Girmay). Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) в третий раз на этом Тур де Франс финишировал вторым.Тройку лучших на 8-м этапе замкнул чемпион Бельгии Арно Де Ли (Lotto Dstny).

 

Изменения в классификациях после 8 этапа Тур де Франс-2024

 

Изменений в классификациях не произошло. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) продолжает лидировать в общем зачёте, он надел 27-ю жёлтую майку в карьере, сравнявшись по количеству маек лидера Тура с Йонасом Вингегором.

 

Биньям Гирмай (Intermarche Wanty) укрепил свою позицию в очковой классификации, взяв 17 очков на промежуточном спринте и 50 очков за победу на этапе. Он лидирует в этой классификации с преимуществом в 88 очков на Яспером Филипсеном (Alpecin-Deceuninck).

 

Йонас Абрахамсен (Uno X) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации.

 

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche-Wanty Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:05 | Регистрация: 4.07.2013

    Давай, Биньям, Удачи! good

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Взрослеет, согласен. Лишь бы здоровья хватило на это взросление.

    Годы идут, их никуда не сбросишь, ничем не запьёшь и ничем не закусишь.

    (авторство моё, лицензия: бесплатно для личных и коммерческих целей bye ) 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Damianо, прошу прощения, если где-то был резок или невнимателен. Если вам это интересно, то я ценю ваши достижения в спорте и не только в спорте. И то, что вы поднимались на такие Вершины, как Мортироло, Альп-дю-Эз, Дзонколан, это Дорого стоит. Моё Уважение вам за это.

    35 лет! Это очень много. Это целая Жизнь...

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (16)
    VeloVelo-Фото
    Не понимаю, что с ним происходит.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Спринтеры своё возьмут.
    Эти торчки, последний из которых далеко до финиша, они, уж как-нибудь, доедут (команды довезут).

  • VeloVelo
    Биньям Гирмай — победитель 8 э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Давай, Биньям, Удачи! good

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (19)
    VeloVelo-Фото

    У Квиков был супер поезд.
    Просто сажали в купе тех, кого Патрик назначал и довозили стабильно.
    Гавирия, Вивиани и не только.

  • shekn
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    shekn-Фото
    Хороший этап , трудовой . Думаю , что отрыву доехать всё-таки доехать не дадут . Хотя может группа решит поэкономиться . Тоже жду чего-нибудь от Пидкока или Джона
  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (19)
    Джамайка-Фото

    и еще. Отар прям превзошел себя, что-то вроде "имея такой поезд как у Альпесинов, который ничуть НЕ УСТУПАЕТ Кавендишевскому в Коламбии СТЫДНО проигрывать....

    во первых такого развоза как у Кэва - Реншоу последним колесом, не было ни у кого. во-2х, Кэв - по настоящему выдающийся если не гениальный спринтер, мало что скорость, чутье, маневренность и пр, пр. Ему равных нет, сравнивать и стыдить "простого" гонщика что не равен Кэву - ??? В 3-х проигрывать  вообще не стыдно, . 

     

    потом, победы окрыляют, у спринтеров идут сериями. У Гирмая после одной победы, зеленой майки, энергия, уверенность удвоились, чутье обострилось, вырасди крылья..

    у Яспера после срии проколов сами знаете как оно бывает

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото

    Всё таки Абрахамсан наверно не норвежец. С точки зрения гонки уйти в одиночный отрыв дня и заработать 7-очков для гороховой майки это глупость.

    Но ... он заработал 2000 баксов как супер комбатив дня , 800 за промежуток, плюс гарантировал себе по 300 баксов в день примерно до 14-этапа.

    Ничего личного это только бизнес.

    Ну и новерное какието спонсорские договоренности плюс ...

    Гороховою майку он конечно потеряет, но я подозреваю что он будет боротся и дальше за супер комбатив гонки.

     



    Что касается финиша, в превью этапа я надеялся на Кева, но команда под конец опять посыпалась и у меня создалось впечатление что рельеф последних км стал для них неожиданностью. Что касается Кева то этот финиш ему не подходил, в идеале конечно этап номер 10 ,но там все спринтеры скажут = сегодня мой день=.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    МВДП и/или Пидкок как указанно в превью - ну что же весьма солидная ставка, т.е. ставки, но я поСтавлю на Кюнга. У Штефана были проблемы на 5-м этапе разделки, так что думаю он будет очень стараться, а ещё хотелось чтобы швейцарец взял в компаньйоны ветерана Дегенкольба. По факту же перед днём отдыха все кто экономил(ся) ранее будут рвать на этом этапе и выкладываться на все 99,99%

    Цитата: vova-55
    Адский этапчик!

    Да, по карте очень даже недурно натыкали. Конечно гравийка это не брусчатка, но должно смотреться интересно...надеюсь колхоза не будет совсем. Немного правда удручает что последние 50км. почти равнина (без бугров и хлёстких пупырей), поэтому вся надежда на эти 7 секций "белых дорог".
     

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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