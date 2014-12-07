Том Пидкок дебютирует на профессиональном Париж-Рубэ

Том Пидкок включён в состав INEOS Grenadiers на Париж-Рубэ-2024

Велокоманда INEOS Grenadiers неожиданно добавила Тома Пидкока в состав на Париж-Рубэ-2024. 24-летний британский велогонщик сошёл перед стартом Тура Страны Басков-2024, упав во время разведки трассы 1-го этапа. Том Пидкок рассказал, что вполне восстановился после падения, дополнительные сканирования не обнаружили серьёзных травм.

Том Пидкок: «Вообще-то, неделя оказалась довольно хорошей. После неожиданного падения перед разделкой и разведкой этапа получился небольшой хаос. Потом я не стартовал. Я восстановился. Сделал несколько дополнительных сканов. Был уверен, что у меня ничего серьёзного. Немного болит, но это не проблема».

Том Пидкок впервые в карьере поедет профессиональную версию Париж-Рубэ. Но в 2017 году он выиграл юниорскую версию классики, а в 2019 - андеровскую.

В составе INEOS Grenadiers на Париж-Рубэ также Джошуа Тарлинг, Бен Тёрнер, Эндрю Огаст, Бен Свифт, Коннор Свифт, Элиа Вивиани.

Помимо Тома Пидкока впервые поедут Париж-Рубэ 18-летний Эндрю Огаст (Andrew August) и 36-летний Бен Свифт.