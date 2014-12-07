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Том Пидкок дебютирует на профессиональном Париж-Рубэ

Том Пидкок включён в состав INEOS Grenadiers на Париж-Рубэ-2024

 

Том Пидкок дебютирует на профессиональном Париж-Рубэ

 

 

 

Велокоманда INEOS Grenadiers неожиданно добавила Тома Пидкока в состав на Париж-Рубэ-2024. 24-летний британский велогонщик сошёл перед стартом Тура Страны Басков-2024, упав во время разведки трассы 1-го этапа. Том Пидкок рассказал, что вполне восстановился после падения, дополнительные сканирования не обнаружили серьёзных травм.

 

Том Пидкок: «Вообще-то, неделя оказалась довольно хорошей. После неожиданного падения перед разделкой и разведкой этапа получился небольшой хаос. Потом я не стартовал. Я восстановился. Сделал несколько дополнительных сканов. Был уверен, что у меня ничего серьёзного. Немного болит, но это не проблема».

 

Том Пидкок впервые в карьере поедет профессиональную версию Париж-Рубэ. Но в 2017 году он выиграл юниорскую версию классики, а в 2019 - андеровскую.

 

В составе INEOS Grenadiers на Париж-Рубэ также Джошуа Тарлинг, Бен Тёрнер, Эндрю Огаст, Бен Свифт, Коннор Свифт, Элиа Вивиани.  

 

Помимо Тома Пидкока впервые поедут Париж-Рубэ 18-летний Эндрю Огаст (Andrew August) и 36-летний Бен Свифт.

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers Париж-Рубэ-2024 Paris-Roubaix-2024 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 14:52 | Регистрация: 7.12.2014

    Пидкок выигрывал не только юниорскую, но еще и андеровскую версию Рубэ в 2019 году.

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Комментарии

  • Серафим
    Директор Париж-Рубэ о добавлен ... (7)
    Серафим-Фото

    Ну, насыпали бы метров 300 мягкого песка перед въездом. Зачем изгаляться с шиканой непонятной? 

  • Серафим
    Тур Страны Басков-2024. Этап 5 (8)
    Серафим-Фото
    Трасса совсем не под Кусса. Ехал как помощник, а сейчас осталось просто доехать как-нибудь.
  • Невозмутимый
    Тур Страны Басков-2024. Этап 5 (8)
    Невозмутимый-Фото

    Шота Кусс совсем неготов

  • kabachok
    Директор Париж-Рубэ о добавлен ... (7)
    kabachok-Фото

    а чтобы совсем стало хорошо - нужно разобрать всю булыгу. 

  • Pugachev
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (17)
    Pugachev-Фото

    Я вот болею за всех почти, кто хорошо относится к своему делу... За Астану мне немного обидно - спад у них, не идут дела по разным причинам... Иногда тоже хочестся пошутить, но сейчас у меня к ним сочувствия больше, чем недовольства результатами... Думаю, норма по колкостям в их адрес уже превышена...

  • salomon
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (17)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Глядишь так все топовые гонщики пропустят тур де Франс и Димка Груздев станет победителем в Парижу. Ахахааааааа! )))
    Неудачная ирония и обидная для Астаны
  • Earl57
    Том Пидкок дебютирует на профе ... (1)
    Earl57-Фото

    Пидкок выигрывал не только юниорскую, но еще и андеровскую версию Рубэ в 2019 году.

  • старт-шоссе 82
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото
    Алик хватит про Груздева, дай ему отдохнуть.
  • Yuriy 17
    Директор Париж-Рубэ о добавлен ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Искусственный интеллект сообщает ещё об одном способе радикально снизить риск травмирования в велошоссе. 

    Для этого требуется увеличить количество колёс с двух до четырёх, понизить центр тяжести путём расположения гонщиков полулёжа.

    Получится устойчивый веломобиль типа болидов формулы 1, 3 и т. д. 

    Таким образом, безопасность белковых существ-гонщиков существенно возрастает.

     

    Для исключения оттока болельщиков с трасс гонок, Искусственный интеллект  предлагает в первые три года:

       - Продажу вина по сниженным ценам вдоль трассы. Инвалидам, студентам, пенсионерам, безработным и представителям ЛГБТ - бесплатно. 

       - Расстановку вдоль трассы белковых существ модельной внешности (всех видов полов от A до Z)

  • Pugachev
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (17)
    Pugachev-Фото

    Да уж... Скорейшего возвращения в срой! Тут сам собой сочинился анекдотик (да простят меня за это в такой ситуации): "Поехали Веньи, Прюдомм и Гильен покататься на великах...."

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