Том Пидкок не вышел на старт Тура Страны Басков-2024 после падения

Неудачи команды INEOS Grenadiers на 1-м этапе Тура Страны Басков-2024

24-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Том Пидкок не смог стартовать на Туре Страны Басков-2024 после того, как упал во время разведки дистанции разделки 1 этапа. Том Пидкок объяснил, что его сбил порыв ветра, и он сильно ударился бедром на одном из поворотов.

В соцсетях появилось видео, как парамедик на руках вынес британского гонщика из командного автобуса, после чего его увезли в машине скорой помощи. Команда INEOS Grenadiers сообщила, что обследование не выявило переломов, но дополнительные сведения о состоянии гонщика сообщат позднее.

Том Пидкок: «Ветер снёс меня на одном из поворотов. Я сильно ударился бедром, теперь не могу нагружать на него никакой вес. Так что, сейчас отправляюсь домой. Мне сделали несколько снимков, ничего не обнаружили, но мы будем наблюдать следующие несколько дней, потому что ощущения у меня не слишком приятные».

Под вопросом остаётся возможность старта Тома Пидкока на Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, которые изначально входили в его календарь гонок.

Во время 1 этапа не повезло и гонщику команды INEOS Grenadiers Итану Хейтеру, который на промежуточной отсечке проигрывал Приможу Рогличу всего 1 секунду. Но во время его прохождения второй части дистанции пошёл сильный дождь с градом, что не позволило 25-летнему британскому гонщику выступить в полную силу. Он финишировал 9-м, проиграв победителю, Приможу Рогличу (Bora-hansgrohe) 19 секунд.