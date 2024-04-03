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Том Пидкок не вышел на старт Тура Страны Басков-2024 после падения

Неудачи команды INEOS Grenadiers на 1-м этапе Тура Страны Басков-2024

 

 

24-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Том Пидкок не смог стартовать на Туре Страны Басков-2024 после того, как упал во время разведки дистанции разделки 1 этапа.  Том Пидкок объяснил, что его сбил порыв ветра, и он сильно ударился бедром на одном из поворотов.

 

В соцсетях появилось видео, как парамедик на руках вынес британского гонщика из командного автобуса, после чего его увезли в машине скорой помощи. Команда INEOS Grenadiers сообщила, что обследование не выявило переломов, но дополнительные сведения о состоянии гонщика сообщат позднее.

 

Том Пидкок не вышел на старт Тура Страны Басков-2024 после падения

 

Том Пидкок не вышел на старт Тура Страны Басков-2024 после падения

 

 

Том Пидкок: «Ветер снёс меня на одном из поворотов. Я сильно ударился бедром, теперь не могу нагружать на него никакой вес. Так что, сейчас отправляюсь домой. Мне сделали несколько снимков, ничего не обнаружили, но мы будем наблюдать следующие несколько дней, потому что ощущения у меня не слишком приятные».

 

Под вопросом остаётся возможность старта Тома Пидкока на Амстел Голд Рэйс,  Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, которые изначально входили в его календарь гонок.

 

Том Пидкок не вышел на старт Тура Страны Басков-2024 после падения

 

 

Во время 1 этапа не повезло и гонщику команды INEOS Grenadiers Итану Хейтеру, который на промежуточной отсечке проигрывал Приможу Рогличу всего 1 секунду. Но во время его прохождения второй части дистанции пошёл сильный дождь с градом, что не позволило 25-летнему британскому гонщику выступить в полную силу. Он финишировал 9-м, проиграв победителю, Приможу Рогличу (Bora-hansgrohe) 19 секунд.

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers Тур Страны Басков-2024 Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • BlAr
    Матье ван дер Пул — победитель ... (10)
    BlAr-Фото
    Думаю, что было правильно сказано, что Мадс надеялся получить более рабочую группу единомышленников и поймать МВДП. Безусловно, он ошибся, продолжив работать в паре на протяжении долгого времени, когда стало ясно, что задуманное не вышло.
  • BlAr
    Примож Роглич — победитель 1 э ... (1)
    BlAr-Фото

    Судя по видео, секунд 10 потерял Примож. 8 занял маневр, и как минимум пара секунд добавилась при компенсации отставания по скорости из-за медленного выезда.

    На результат этапа это не повлияло, и, скорее всего, на ГК принципиально не повлияет так же. Разрывы будут больше.

     

  • старт-шоссе 82
    Матье ван дер Пул — победитель ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    У МВДП и у Погачара в активе по три монумента, сможет ли кто нибудь из них взять все пять? Ведь для обоих остались самые сложные для них гонки

    для МВДП Ломбардия и Льеж , для Погачара Милан - Сан-Ремо и Париж - Рубэ.

    У кого больше шансов?.......

    Цитата: Pugachev
    Вот с ПЕдерсеном не понял я... Ведь если бы не бессмысленный этот парный отрыв, мог бы существенно выше заехать... В чем был скрытый смысл?
    Все знали что МВДП будет атаковать на Коппенберге, и видимо Педерсон понимал что не сможет удержаться за ним.

  • Невозмутимый
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    Невозмутимый-Фото
    Бензин это поят. А кормили их чистейшим угл?м
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2024. Результаты (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Погода сделала свое дело. Для гонцов конечно это жесткое испытание (как и для фанатов по дороге маршрута), но для болел возле ТВ/ПК самое то))

    Снимаю шляпу ибо МВДП всё так чётко рассчитал, что да, с одной стороны было понятно, что никто его не догонит (интрига - всё), но зато ребята за подиум рубились классно.

    Как на Рубэ...силы останутуся у МВДП) а что говорит прогноз погоды на 7 апреля ?  

    Мэтьюз после гонки был раздавлен, когда узнал что его отправили с 3 на 11 место. Да, резал остро под углом Поллита...вот и его орги Фландрии урезали; жаль(

    Цитата: agpersonal
    Ожидаемо пресно. Все сводилось к вопросу не кто, а когда, интрига дематериализовалась почти за полтинник до финиша. Девченки рубились куда интереснее.

    Если вы эту Фландрию считает "пресной" - увы и ахх (сорвами курдюкова) только и могу ответить.

  • kabachok
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    kabachok-Фото

    А что, было где навозить? На 10 км?
    Ну ты смешной! И да, молодец насчет Тура, заранее соломку подстелил, бгг.

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    RVL-Фото
    Прям бензин? Или хамон да паэлья?
  • M-07
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    M-07-Фото
    Вингегор так-то тут, на 5-м месте
  • motte
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    motte-Фото

    Цитата: kabachok
    Будут вопли про бензин, или на этот раз ограничимся этодругином?

    Про бензин:

    Сегодня встретил одного знакомого из сборной Эстонии 50+, вернулся со сборов в Испании, так он говорит, чем их там кормят, что они так дизелят.

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    RVL-Фото

    Спасибо за разряд)
    Ну хоть в полку биороботов прибыло..)

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