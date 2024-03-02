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Том Пидкок об изменениях в маршруте Страде Бьянке-2024

Том Пидкок: «Не думаю, что эпичная гонка обязательно должна быть протяжённой»

 

 

Том Пидкок стартует на Страде Бьянке-2024 под номером 1, как победитель прошлого года. 24-летний британский велогонщик INEOS Grenadiers хорошо подготовился к гонке, но  без восторга воспринял изменения в маршруте, которые, по его мнению,  поменяют динамику гонки.  Об этом Том Пидкок сказал в пресс-релизе команды и во время презентации команд.

 

 

Том Пидкок: «Не думаю, что эпичная гонка обязательно должна быть протяжённой»

 

Photo Credits: LaPresse

 

Том Пидкок: «Были изменения так необходимы? Нет. Но, знаете, люди всегда комментировали, что эта классика недостаточно протяжённая. Мне не кажется, что эпичность гонки определяется её протяжённостью. Но, посмотрим. В то же время так менять маршрут - это смело. Больше поймём об этом решении после завтрашней гонки.

 

Изменения в маршруте сильно повлияют на динамику гонки. Она определённо станет сложнее, 40 км после Ле-Тольфе  - это очень большое расстояние до финиша.  

 

Я с нетерпением жду старта, как и в прошлом году. У меня была хорошая подготовка, долгий тренировочный блок, в начале года проехал несколько гонок, где постепенно набирал форму.

 

Интересно стартовать в качестве прошлогоднего победителя, но никакого дополнительного прессинга не ощущаю. Конечно, за мной будут внимательнее следить, но это не изменит того, как я поеду гонку».

   

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Теги к статье: Страде Бьянке-2024 Strade Bianche-2024 классика Мирового тура Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers

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