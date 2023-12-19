Том Пидкок проедет 10 гонок в велокроссе и пропустит Чемпионат мира

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- Дата:
- Сегодня, 01:17
Календарь гонок Тома Пидкока в велокроссе сезона 2023/24
По сообщению велокоманды INEOS Grenadiers, сезон велокросса 2023/24 Тома Пидкока ограничится десятью гонками. Как и в прошлом сезоне, 24-летний британский велогонщик не будет принимать участия в Чемпионате мира по велокроссу, а сам сезон начнёт гораздо позже, не в конце ноября, а с 16 декабря с X2O Trofee Herentals.
Пидкок закончит сезон велокросса 21 января на этапе Кубка мира в Бенидорме. В прошлом сезоне велокросса Том Пидкок проехал 14 гонок, одержал две победы, семь раз финишировал в топ-3.
«Большое трио» - Ван дер Пул, Ван Арт и Пидкок смогут соперничать, по меньшей мере, в четырёх гонках по велокроссу - 23 декабря на этапе Кубка мира в Антверпене, 26 декабря на этапе Кубка мира в Гавере, 30 декабря на этапе Кубка мира в Хюлсте и 4 января на гонке X2O Trofee Koksijde.
На шоссе в следующем сезоне приоритетом Тома Пидкока будут Тур де Франс и Олимпийские игры, где британский гонщик планирует бороться за медали и в групповой гонке на шоссе, и в маунтинбайке.
Том Пидкок уже вернулся к тренировкам и провёл разведку гравийных участков, которые придётся преодолевать на 9-м этапе Тур де Франс-2024.
Photo @Laurens De Plus
Календарь гонок по велокроссу Тома Пидкока:
16 декабря - X2O Trofee Herentals
17 декабря - UCI World Cup Namur
23 декабря – UCI World Cup Antwerp
26 декабря– UCI World Cup Gavere
28 декабря – Superprestige Diegem
30 декабря – UCI World Cup Hulst
4 января – X2O Trofee Koksijde
6 января - Hexia Cyclocross Gullegem
7 января – UCI World Cup Zonhoven
21 января – UCI World Cup Benidorm
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