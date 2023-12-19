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Том Пидкок проедет 10 гонок в велокроссе и пропустит Чемпионат мира

Календарь гонок Тома Пидкока в велокроссе сезона 2023/24

 

 

По сообщению велокоманды INEOS Grenadiers, сезон велокросса 2023/24 Тома Пидкока ограничится десятью гонками. Как и  в прошлом сезоне, 24-летний британский велогонщик не будет принимать участия в Чемпионате мира по велокроссу, а сам сезон начнёт гораздо позже, не в конце ноября, а с 16 декабря с X2O Trofee Herentals.

 

Пидкок закончит сезон велокросса 21 января на этапе Кубка мира в Бенидорме. В прошлом сезоне велокросса Том Пидкок проехал 14 гонок, одержал две победы, семь раз финишировал в топ-3.

 

Календарь гонок Тома Пидкока в велокроссе сезона 2023/24

 

«Большое трио» - Ван дер Пул, Ван Арт и Пидкок смогут соперничать, по меньшей  мере, в четырёх гонках по велокроссу - 23 декабря на этапе Кубка мира в Антверпене, 26 декабря на этапе Кубка мира в Гавере, 30 декабря на этапе Кубка мира в Хюлсте и 4 января на гонке X2O Trofee Koksijde.

 

 

На шоссе в следующем сезоне приоритетом Тома Пидкока будут Тур де Франс и Олимпийские игры, где британский гонщик планирует бороться за медали и в групповой гонке на шоссе, и в маунтинбайке.

 

Том Пидкок уже вернулся к тренировкам и провёл разведку гравийных участков, которые придётся преодолевать на 9-м этапе Тур де Франс-2024.

 

Photo @Laurens De Plus

 

 

Календарь гонок по велокроссу Тома Пидкока:

 

  16 декабря - X2O Trofee Herentals

  17 декабря  - UCI World Cup Namur

  23 декабря – UCI World Cup Antwerp

  26 декабря– UCI World Cup Gavere

  28 декабря – Superprestige Diegem

  30 декабря  – UCI World Cup Hulst

  4 января – X2O Trofee Koksijde

  6 января - Hexia Cyclocross Gullegem

  7 января – UCI World Cup Zonhoven

  21 января – UCI World Cup Benidorm

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Теги к статье: Том Пидкок велокросс

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Комментарии

  • VeloVelo
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Ольга, так я и написал:
    такой вот "почти инсайд", по-моему, впервые.
  • VeloVelo
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Эган, Удачи. И Здоровья!

  • Pugachev
    Томас Де Гендт хочет остаться ... (1)
    Pugachev-Фото

    Замечательный велосипедист. Мног сделал для велоспорта и болельщиков. И один в поле воин!

  • s75
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    s75-Фото

    Быть может, смотреть надо выше, чем Сэр Б. У Сэра впереди Великие Дела в другом виде спорта.

    Пресс-релиз с Фоссом - не самое ли подходящее место показать, кто в доме хозяин? Но там о Дейве ни слова.

  • kabachok
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    kabachok-Фото
    А что, разве надо быть топовым гонщиком для того, чтобы владеть внутрикомандной информацией?
  • Earl57
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    Earl57-Фото

    Действующие гонщики Инеоса рассказывали, что увольнение Эллинговорта стало как гром среди ясного неба. Он присутствовал на медосмотре гонщиков и уходить из команды не собирался. А через пару дней внезапно сообщение о его уходе...

    Больше похоже на то, что Эллингворту надоело быть "и.о." и он что-то предпринял для исправления ситуации. Реакция Брейлсворда была мгновенной и беспощадной. Сэр Дейв пленных не берет. Честно и откровенно об этом никто и никогда не расскажет. Каждый будет говорить только то, что ему выгодно. Ну а посторонние люди будут видеть то, что они хотят увидеть...

  • s75
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (11)
    s75-Фото

    ...и текучка эта грозит перерасти в проходной двор. До Школы (с большой буквы) пока далековато. О фарм-клубе даже не заикаются, выстроенной системы за пределами основной команды - нет. Даже Аренсман в пресс-релизе заявлял, что рассматривает новую команду, как остановку на пути к будущим достижениям. Шас подъедет автобус на Эмираты - и поминай, как звали;)

  • Joe
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    Joe-Фото

    Цитата: Earl57
    Инсайд от кого? От американца, которого выпихнули из команды 8 лет назад? Потом два года катался в Катюше. Когда Катюша закрылась, другую команду найти не смог и был вынужден завершить карьеру. Ни одной победы не было, даже самой захудалой. Вот уж эксперт так эксперт.
                      Босуэл вообще-то закончил из-за травмы на Тиррено. Насколько я помню, и Катюша, и Israel CA его звали после восстановления, но он сам решил больше на шоссе не гоняться. А так да, был молодой и перспективный. Сейчас амбассадор Wahoo Systm и гравийщик, наверное, что-то и может комментировать, учитывая круг общения.

  • s75
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    s75-Фото
    Боз вообще ничего нового не сказал. Абсолютно. У команды пока не получается выкарабкаться после всех несчастий - два лидера, вокруг которых строилась команда, выбыли навсегда, несчастье с главным DS, скандалы c конвертиками и их получателями, безумная чехарда в руководстве. И не факт, что вообще получится вернуться. Too much.

    Вот послушать Маттео, Роджера или самого Эллингворта будет действительно интересно.
  • s75
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (12)
    s75-Фото
    Не столько рекламировать, сколько "отмывать" бренд. Спортcвошинг;) Чтобы рекламировать - надо побеждать, пока всё наоборот. В этом году новые владельцы впервые потребовали побед на ГТ, "наверху" терпение заканчивается. А с подписанием Ферран-Прево получился своеобразный ответ на критику со стороны "общественности" за отстутствие в системе клуба женской команды;)

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