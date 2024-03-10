Том Пидкок: "Когда атаковал Погачар, почувствовал себя как в группетто"

Том Пидкок - 4-й на Страде Бьянке-2024

Победитель Страде Бьянке прошло года Том Пидкок (INEOS Grenadiers) финишировал 4-м через 3 минуты 50 секунд после победителя. На финальных 20 км 24-летний британский велогонщик атаковал из третьей группы преследователей, но переложиться к Томсу Скуйиньшу (Lidl Trek) и Максиму Ван Гильсу (Lotto Dstny) и побороться за подиум ему не удалось.

В пресс-релизе команды и в интервью Cyclingnews Том Пидкок рассказал после финиша о своих ощущениях:

«Ещё до атаки Тадея гонка шла на максимальной скорости. Она атаковал, и, если честно, показалось, что мы остались в группетто. Все просто смотрели друг на друга, были спокойны и подавлены.

Я слишком долго ждал, слишком долго. Если бы лучше разыграл этот сценарий, финишировал бы вторым. Я просто ждал, позволил другим атаковать, атак было много. А сам я, к сожалению, поехал слишком поздно.

Мы вели гонку так, будто ехали по старому маршруту. Всё было бы хорошо, но когда добавили 40 км, появляется 30 выдохшихся гонщиков. Если бы дистанция была прежней, мой результат всё равно остался бы таким же. Даже не знаю, что ещё сказать.

Я ел без остановки. Честно говоря, сегодня мне вообще уже не хочется есть. Когда даёшь полный газ на первых 80 километрах так, будто это уже финал, а потом приходится продолжать в том же темпе ехать до финиша, это довольно тяжело».