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Том Пидкок: "Когда атаковал Погачар, почувствовал себя как в группетто"

Том Пидкок - 4-й на Страде Бьянке-2024

 

 

Победитель Страде Бьянке прошло года Том Пидкок (INEOS Grenadiers) финишировал 4-м через 3 минуты 50 секунд после победителя. На финальных 20 км 24-летний британский велогонщик атаковал из третьей группы преследователей, но переложиться к Томсу Скуйиньшу (Lidl Trek) и Максиму Ван Гильсу (Lotto Dstny) и побороться за подиум ему не удалось.  

 

Том Пидкок: "Когда атаковал Погачар, почувствовал себя как в группетто"

 

 

В пресс-релизе команды и в интервью Cyclingnews Том Пидкок рассказал после финиша о своих ощущениях:

 

«Ещё до атаки Тадея гонка шла на максимальной скорости. Она атаковал, и, если честно, показалось, что мы остались в группетто. Все просто смотрели друг на друга, были спокойны и подавлены.

 

Я слишком долго ждал, слишком долго. Если бы лучше разыграл этот сценарий, финишировал бы вторым. Я просто ждал, позволил другим атаковать, атак было много. А сам я, к сожалению,  поехал слишком поздно.

 

Мы вели гонку так, будто ехали по старому маршруту. Всё было бы хорошо, но когда добавили 40 км, появляется 30 выдохшихся гонщиков. Если бы дистанция была прежней, мой результат  всё равно остался бы таким же. Даже не знаю, что ещё сказать.

 

Я ел без остановки. Честно говоря, сегодня мне вообще уже не хочется есть. Когда даёшь полный газ на первых 80 километрах так, будто это уже финал, а потом приходится продолжать в том же темпе ехать до финиша, это довольно тяжело».

 

 

Результаты Страде Бьянке-2024

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers Страде Бьянке-2024 Strade Bianche-2024 классика Мирового тура

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Комментарии

  • RVL
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    RVL-Фото
    DNF



    Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility
  • василий
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    василий-Фото
    Погги поехал за 80 км до финиша и никто даже не попытался за ним поехать на гонке такого уровня

    Квики вообще забили на классики только команда Ремко и спринтеров
  • uran
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    uran-Фото
    2 часа соло это круть. Ремко так не отъезжает.
  • si40w
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    si40w-Фото
    Если снять шапочки из фольги и опустить теории о "волшебных батарейках", то к такой форме 2 марта много вопросов в контексте претензий на Тур де Франс
  • VeloVelo
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    VeloVelo-Фото

    Лучший из Квиков:

    40. Kasper Asgreen (Den) Soudal Quick-Step.   +0:11:49
     

  • старт-шоссе 82
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    Гонка не понравилась , Погачар похоронил интригу (какую никакую).

    Пелотон повели себя вяло и трусливо даже Скуинш догнал их после падения за каких-то 2-3 минуты. Может всему виной погода? Конечно со стороны всегда легче судить, но впечатление так себе.

    Когда Погачар атаковал никто даже не попробовал сесть ему на колесо или организовать атаку, вместо этого за 4 км отпустили на минуту, безобразие.

    Дайте жалобную книгу.

  • shoooster
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shoooster-Фото
    Цитата: vitali
    Не нравится, особенно с времён Армстронга, когда сильных много, и они примерно равны, а один даже этих сильных раздевает и раздевает....Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко - не верю.
    А там не было "примерно равных" ему
  • vitali
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    vitali-Фото
    Не нравится, особенно с времён Армстронга, когда сильных много, и они примерно равны, а один даже этих сильных раздевает и раздевает.... Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко - не верю.
  • shoooster
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shoooster-Фото
    Вот за это и любят Погги!
  • shain
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shain-Фото

    Самая тухлая Страде Бьянке с основания и самый тухлый пелотон.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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