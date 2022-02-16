VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Том Пидкок: «Возвращаться на шоссе с велокросса легче, чем наоборот»

Том Пидкок о начале сезона на шоссе и целях на Волту Алгарве-2022

 

 

  Том Пидкок (Tom Pidcock) начал сезон на шоссе, меньше месяца назад став чемпионом мира в велокроссе. В ближайшей программе 22-летнего британского гонщика команды Ineos Grenadiers участие в весенних классиках, за исключением Париж-Рубэ, и старт на  Джиро д’Италия.

   Перед стартом на Волте Алгарве-2022, первой гонке Тома Пидкока в этом сезоне на шоссе, он неделю тренировался сначала в одиночку, потом с товарищами по команде Герантом Томасом и Диланом Ван Барле. Сейчас на Волте Алгарве-2022  после 2-го этапа Том Пидкок идёт 9-м в общем зачёте, уступая лидеру Давиду Годю (Groupama-FDJ) 17 секунд.

   Переход с велокросса на шоссе британскому универсалу даётся легче, чем возвращение в велокросс после сезона на шоссе, о чём Том Пидкок рассказал журналистам перед стартом Волты Алгарве-2022.

 

Photo (c) Ineos Grenadiers Team

 

 

  Cyclingnews цитирует слова Тома Пидкока: «Конечно, труднее переключаться на велокросс. Здесь единственное, что необходимо – выносливость, но она придёт. У меня уже хорошая база после зимнего тренировочного лагеря, так что проблем быть не должно.

 

  Я в порядке. У меня был короткий перерыв, а на этой неделе в Алгарве хорошо потренировался. Наш лидер на Волте Алгарве-2022 – Дани Мартинес, а у меня свободная роль, чтобы понять, в какой форме сейчас нахожусь. Тренировался перед гонкой я довольно интенсивно, но, учитывая перерыв и то, что ещё не выступал на шоссе, будет интересно посмотреть, какой у меня уровень.

 

  Я не готовился к индивидуальной гонке на время, так что нет смысла на ней форсировать. Разделка будет длинной, поэтому долго придётся проехать в посадке, но я пройду через это. Не фокусируюсь на  разделке, но на 2-м и 5-м этапах смогу себя проверить.  

  Думаю, я в хорошей форме, теперь главное найти ногу на шоссе. Первая цель – Страде Бьянке-2022».

 

  В насыщенном графике Тома Пидкока в этом году найдётся время и для участия в чемпионате мира по маунтинбайку, который пройдёт с 24 по 28 августа во французском Ле-Же (Les Gets), участие в чемпионате мира по велоспорту на шоссе в австралийском Вуллонгонге, который пройдёт с 18 по 25 сентября.

 

  Контракт Тома Пидкока с велокомандой Ineos Grenadiers завершается в конце этого года. В интервью VeloNews британский велогонщик подтвердил, что им интересуются другие команды, и что контракт с Ineos Grenadiers пока не продлён: «Конечно, я хочу остаться в спорте дольше, чем на этот год, поэтому переговоры о контракте продолжаются. Мной интересуются, но это всё, что я могу сказать».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

16 - 20 февраля 2022

Volta ao Algarve em Bicicleta

16 - 20 февраля 2022

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

18 - 20 февраля 2022

Tour des Alpes Maritimes et du Var

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    velodoctor-Фото

    Якобсен вчера Ремко в ответ помогал на подъезде, во главе поезда работал. Мне кажется, и Кэв, и голландец всеми силами пытаются показать, что именно они должны ехать тур, как Марк вел себя на туре Омана, после падения не просто вернулся в пелотон, а демонстративно выехал перед всей группой. Пока у британца шансов почти нет в этой борьбе, но я надеюсь, что на Джиро Кэв окажется лучшим спринтером и их обоих повезут во Францию.

  • Ice
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Мувик Серано помешал Лопесу прижав на повороте взять этап . Ну Кови просто зверь.

    Сегодня пересмотрел этап, пространство перед Лопесом было все время. Где и кто его прижал, так и не увидел)))

  • oblivion
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    oblivion-Фото
    Цитата: Earl57
    Сколько разговору было про фирменную атаку Ремко. И где она? Кто помешал на этот раз?
    Насчет атаки не знаю, но на финише мог побороться. Там ему МакНалти немного помешал. Не думаю, что бы выиграл, но все же. А вообще, больше всего жалко Игиту с Фоссом. Мало того что упали, да еще время много потеряли
  • Ернат
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (7)
    Ернат-Фото

    Лопесу реально забрать генерал 

  • Ернат
    Давид Годю – победитель 2 эта ... (1)
    Ернат-Фото

    Батистела хорош, но стартовал конечно рано ) опыта еще маловато наверное

  • patar
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    patar-Фото

    А мне вот интересно что он (Ремко} кому пока3ывал когда финиш пересекал, опять чем-то недоволен... опять обидел кто?

  • дрокер
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    дрокер-Фото
    Ремко разделку ждет, не хочет светиться раньше
  • Ice
    Фабио Якобсен – победитель 1 э ... (1)
    Ice-Фото

    Якобсен толкается? Неужели не знает, к чему это может привести?

  • Earl57
    Волта Алгарве-2022. Этап 2 (10)
    Earl57-Фото

    Сколько разговору было про фирменную атаку Ремко. И где она? Кто помешал на этот раз?

  • Mikael
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (5)
    Mikael-Фото
    Думаю, что это был сарказм от фана казахстанцев. Когда у них было много денег мы уже видели, скоро посмотрим когда их не будет.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 февраля

Jos van Emden (Jumbo - Visma)

Antonio Angulo Sampedro (Euskaltel - Euskadi)

Milan Vader (Jumbo - Visma)

Gage Hecht (Human Powered Health)

19 февраля

Rudiger Selig (Lotto Soudal)

Jan Maas (Team BikeExchange - Jayco)

David Martin Romero (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2022 (97)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)