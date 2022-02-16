Том Пидкок: «Возвращаться на шоссе с велокросса легче, чем наоборот»

Том Пидкок о начале сезона на шоссе и целях на Волту Алгарве-2022

Том Пидкок (Tom Pidcock) начал сезон на шоссе, меньше месяца назад став чемпионом мира в велокроссе. В ближайшей программе 22-летнего британского гонщика команды Ineos Grenadiers участие в весенних классиках, за исключением Париж-Рубэ, и старт на Джиро д’Италия.

Перед стартом на Волте Алгарве-2022, первой гонке Тома Пидкока в этом сезоне на шоссе, он неделю тренировался сначала в одиночку, потом с товарищами по команде Герантом Томасом и Диланом Ван Барле. Сейчас на Волте Алгарве-2022 после 2-го этапа Том Пидкок идёт 9-м в общем зачёте, уступая лидеру Давиду Годю (Groupama-FDJ) 17 секунд.

Переход с велокросса на шоссе британскому универсалу даётся легче, чем возвращение в велокросс после сезона на шоссе, о чём Том Пидкок рассказал журналистам перед стартом Волты Алгарве-2022.

Photo (c) Ineos Grenadiers Team

Cyclingnews цитирует слова Тома Пидкока: «Конечно, труднее переключаться на велокросс. Здесь единственное, что необходимо – выносливость, но она придёт. У меня уже хорошая база после зимнего тренировочного лагеря, так что проблем быть не должно.

Я в порядке. У меня был короткий перерыв, а на этой неделе в Алгарве хорошо потренировался. Наш лидер на Волте Алгарве-2022 – Дани Мартинес, а у меня свободная роль, чтобы понять, в какой форме сейчас нахожусь. Тренировался перед гонкой я довольно интенсивно, но, учитывая перерыв и то, что ещё не выступал на шоссе, будет интересно посмотреть, какой у меня уровень.

Я не готовился к индивидуальной гонке на время, так что нет смысла на ней форсировать. Разделка будет длинной, поэтому долго придётся проехать в посадке, но я пройду через это. Не фокусируюсь на разделке, но на 2-м и 5-м этапах смогу себя проверить.

Думаю, я в хорошей форме, теперь главное найти ногу на шоссе. Первая цель – Страде Бьянке-2022».

В насыщенном графике Тома Пидкока в этом году найдётся время и для участия в чемпионате мира по маунтинбайку, который пройдёт с 24 по 28 августа во французском Ле-Же (Les Gets), участие в чемпионате мира по велоспорту на шоссе в австралийском Вуллонгонге, который пройдёт с 18 по 25 сентября.

Контракт Тома Пидкока с велокомандой Ineos Grenadiers завершается в конце этого года. В интервью VeloNews британский велогонщик подтвердил, что им интересуются другие команды, и что контракт с Ineos Grenadiers пока не продлён: «Конечно, я хочу остаться в спорте дольше, чем на этот год, поэтому переговоры о контракте продолжаются. Мной интересуются, но это всё, что я могу сказать».