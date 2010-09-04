Эндрю 'ЭйДжей' Огаст начнёт карьеру профессионального велогонщика в INEOS Grenadiers

18-летний Эндрю Огаст подписал трёхлетний контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

18-летний американский велогонщик Эндрю ‘ЭйДжей’ Огаст (Andrew ‘AJ’ August) начнёт карьеру профессионального велогонщика в британской команде INEOS Grenadiers, с которой подписал трёхлетний контракт до конца 2026 года.

Уроженец города Рочестер (штат Нью-Йорк) впечатлил результатами, выступая в юниорах на шоссе и в велокроссе. Эндрю Огаст познакомился с INEOS Grenadiers ещё в начале этого года, когда побывал в тренировочном лагере команды.

В сезоне 2023 года он стал чемпионом США в разделке среди юниоров, а на Чемпионате мира в Глазго вошёл в топ-10 в этой дисциплине. Эндрю Огаст выиграл гонки “Grand Prix West Bohemia” и “Ain Bugey Valromey Tour”, на последней также одержал победы на двух этапах с горными финишами на Ле План д’Отонн (Les Plans d'Hotonnes) и Коль-дю-Гранд-Коломбье (Col du Grand Colombier). Он также стал призёром “Course de la Paix Juniors” и Redlands Bicycle Classic.

Эндрю Огаст пошёл по стопам своего соотечественника Магнуса Шеффилда (Magnus Sheffield), с которым хорошо знаком. Они вместе выступали в команде Hot Tubes. Именно у 21-летнего Магнуса Шеффилда, который выступает в команде INEOS Grenadiers второй сезон, Эндрю Огаст спросил совета.

Эндрю Огаст: «Магнус сыграл ключевую роль, я обратился к нему за советом. Но вне зависимости от того, что он уже выступает здесь, эта команда для меня остаётся идеальной. У меня была возможность в январе приехать в тренировочный лагерь команды и смог сразу заметить, насколько профессионально там всё организовано. Конечно, я сделал большой прыжок из юниоров сразу в профессионалы, но подход команды даёт мне уверенность, что я поступил правильно.

Не могу сказать, что есть какая-то конкретная гонка, которую хочу выиграть. Но когда придёт время, хотел бы, наверное, принять участие в недельной гонке Мирового тура, чтобы проверить, что у меня получится.

Я всегда был хорошим горняком, мне нравилось бороться за генеральную классифкацию в гонках, которые к этому моменту проехал. Те же амбиции будут у меня и на профессиональном уровне, но, конечно, мне понадобится время, чтобы стать таким гонщиком. Я не боюсь открывать новое и бросать себе вызов в других сферах».

Среди увлечений Эндрю Огаста горные лыжи, Формула-1 и гольф.

Род Эллингворт, глава команды INEOS Grenadiers: «ЭйДжей очень впечатлил нас за то время, которое мы с ним провели. Мы очень рады, что он согласился стать «Гренадером».

В этом сезоне мы следили за его прогрессом и результатами, он наглядно продемонстрировал свой талант. Мы верим, что совместными усилиями поможем полностью раскрыть его потенциал. Он талантливый молодой человек, видно, что у него на плечах очень умная голова. ЭйДжей присоединится к невероятно интересной группе молодых гонщиков команды INEOS Grenadiers, что служит хорошим предзнаменованием в процессе достижения наших высоких целей».