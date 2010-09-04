VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Эндрю 'ЭйДжей' Огаст начнёт карьеру профессионального велогонщика в INEOS Grenadiers

18-летний Эндрю Огаст подписал трёхлетний контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

 

 

18-летний американский велогонщик Эндрю ‘ЭйДжей’ Огаст (Andrew ‘AJ’ August) начнёт карьеру профессионального велогонщика в британской команде INEOS Grenadiers, с которой подписал трёхлетний контракт до конца 2026 года.

 

Эндрю 'ЭйДжей' Огаст начнёт карьеру профессионального велогонщика в INEOS Grenadiers

 

 

Уроженец города Рочестер (штат Нью-Йорк) впечатлил результатами, выступая в юниорах на шоссе и в велокроссе.  Эндрю Огаст  познакомился с  INEOS Grenadiers ещё в начале этого года, когда побывал в тренировочном лагере команды.

 

В сезоне 2023 года он стал чемпионом США в разделке среди юниоров, а на Чемпионате мира в Глазго вошёл в топ-10 в этой дисциплине. Эндрю Огаст выиграл гонки “Grand Prix West  Bohemia” и “Ain Bugey Valromey Tour”,  на последней также одержал победы на двух этапах с горными финишами на Ле План д’Отонн (Les Plans d'Hotonnes) и Коль-дю-Гранд-Коломбье (Col du Grand Colombier). Он также стал призёром “Course de la Paix Juniors” и Redlands Bicycle Classic.  

 

Эндрю Огаст пошёл по стопам своего соотечественника Магнуса Шеффилда (Magnus Sheffield), с  которым хорошо знаком. Они вместе выступали в команде Hot Tubes. Именно у 21-летнего Магнуса Шеффилда, который выступает в команде INEOS Grenadiers второй сезон, Эндрю Огаст спросил совета.

 

Эндрю Огаст: «Магнус сыграл ключевую роль, я обратился к нему за советом. Но вне зависимости от того, что он уже выступает здесь, эта команда для меня остаётся идеальной. У меня была возможность в январе приехать в тренировочный лагерь команды и смог сразу заметить, насколько профессионально там всё организовано. Конечно, я сделал большой прыжок из юниоров сразу в профессионалы, но подход команды даёт мне уверенность, что я поступил правильно.

 

Не могу сказать, что есть какая-то конкретная гонка, которую хочу выиграть. Но когда придёт время, хотел бы, наверное, принять участие в недельной гонке Мирового тура, чтобы проверить, что у меня получится.  

 

Я всегда был хорошим горняком, мне нравилось бороться за генеральную классифкацию в гонках, которые к этому моменту проехал.  Те же амбиции будут у меня и на профессиональном уровне, но, конечно, мне понадобится время, чтобы стать таким гонщиком. Я не боюсь открывать новое и бросать себе вызов в других сферах».

 

Среди увлечений Эндрю Огаста горные лыжи, Формула-1 и гольф.

 

Род Эллингворт, глава команды INEOS Grenadiers: «ЭйДжей очень впечатлил нас за то время, которое мы с ним провели. Мы очень рады, что он согласился стать «Гренадером».

 

В этом сезоне мы следили за его прогрессом и результатами, он наглядно продемонстрировал свой талант. Мы верим, что совместными усилиями поможем полностью раскрыть его потенциал. Он талантливый молодой человек, видно, что у него на плечах очень умная голова. ЭйДжей присоединится к невероятно интересной группе молодых гонщиков команды INEOS Grenadiers, что служит хорошим предзнаменованием в процессе достижения наших высоких целей».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эндрю ‘ЭйДжей’ Огаст Andrew ‘AJ’ August INEOS Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 15:21 | Регистрация: 4.09.2010

    ну в вело "очень умная голова" то такое.. с деревянной головой условного вальверды можно до пятого десятка гонять и не задавать себе лишних вопросов 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор получил награду ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Поспорил бы: если брать многодневки, не только ГТ, пожалуй да, Йонас вполне и почти №1, если в целом, спортсмены-классики будут, т.е. были даже по хлеще, а ведь ещё и матёрые спринтеры гонялись)
    Да и в самом деле, не понимаю, почему на церемонии вело-оскара, не сделают отдельные премии типа: "лучший спринтер", "лучший горняк", ну а потом само собой более ценные награды "лучший классик" и ЛУЧШИЙ в overall'е
  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

    [url=https://postimg.cc/sBJgT6c4][/url

    ]

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото
    Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    Тур под Ремко

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    MVDP-Фото

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    s75-Фото

    Аарон Гейт переходит в Бургос, и вместе с ним тот длинноволосый новозеландский спринтер, который навыигрывал гонок ближе к концу сезона. Их "Болтон" возвращается на континентальный уровень.

  • s75
    Оскар Родригес подписал трёхле ... (5)
    s75-Фото
    Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 октября

Andrea Peron (Team Novo Nordisk)

Warren Barguil (Team Arkea - Samsic)

Victor Campenaerts (Lotto - Dstny)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2023 (115)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)