Том Пидкок стартует на Гент-Вевельгем-2022

Том Пидкок вернётся в гонки на Гент-Вевельгем-2022

Том Пидкок, который был вынужден сойти с Милан-Сан-Ремо-2022 из-за проблем с желудком, вернётся в гонки уже 27 марта, стартуя на Гент-Вевельгем.

Команда Ineos Grenadiers уверена, что со здоровьем у 22-летнего британского гонщика всё в порядке, а проблемы с желудком не связаны с причинами, по которым Пидкок пропустил Страде Бьянке.

О состоянии Тома Пидкока менеджер команды Род Эллингворт рассказал в интервью Cyclingnews.

Род Эллингворт: «Он в порядке, хорошо тренируется. После Милан-Сан-Ремо-2022 восстановился довольно быстро. Тренировки проходят нормально, думаю, он предвкушает классики.

Думаю, хотя мы не можем утверждать наверняка, что у него просто слабый желудок. Мы не уверены на сто процентов, но, кажется, что сейчас с ним всё нормально.

Такие как Том, всегда заняты предстоящими целями, у него на этот год несколько задач, которые он хочет выполнить. Поэтому я уверен, что на этой неделе он уже вернётся. Мы видим, что у многих в пелотоне возникли проблемы».

На Гент – Вевельгем в составе команды Ineos Grenadiers также стартуют Элиа Вивиани, Бен Свифт, Люк Роу, Дилан Ван Баарле, Джонатан Нарваэс и Бен Тёрнер.