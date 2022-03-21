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Том Пидкок стартует на Гент-Вевельгем-2022

Том Пидкок вернётся в гонки на Гент-Вевельгем-2022

 

 

Том Пидкок стартует на Гент-Вевельгем-2022  Том Пидкок, который был вынужден сойти с Милан-Сан-Ремо-2022 из-за проблем с желудком, вернётся в гонки уже 27 марта, стартуя на Гент-Вевельгем.

 

  Команда Ineos Grenadiers уверена, что со здоровьем у 22-летнего британского гонщика всё в порядке, а проблемы с желудком не связаны с причинами, по которым Пидкок пропустил Страде Бьянке.

  О состоянии Тома Пидкока менеджер команды Род Эллингворт рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

  Род Эллингворт: «Он в порядке, хорошо тренируется. После Милан-Сан-Ремо-2022 восстановился довольно быстро. Тренировки проходят нормально, думаю, он предвкушает классики.

 

  Думаю, хотя мы не можем утверждать наверняка, что у него просто слабый желудок. Мы не уверены на сто процентов, но, кажется, что сейчас с ним всё нормально.

 

  Такие как Том, всегда заняты предстоящими целями, у него на этот год несколько задач, которые он хочет выполнить. Поэтому я  уверен, что на этой неделе он уже вернётся. Мы видим, что у многих в пелотоне возникли проблемы».

 

  На Гент – Вевельгем в составе команды Ineos Grenadiers также стартуют Элиа Вивиани, Бен Свифт, Люк Роу, Дилан Ван Баарле, Джонатан Нарваэс и Бен Тёрнер.

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Теги к статье: Гент-Вевельгем Том Пидкок

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