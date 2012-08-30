Фабиан Канчеллара о Туре Фландрии-2024, Матье ван дер Пуле и Вауте ван Арте

Фабиан Канчеллара о сценариях развития Тура Фландрии-2024 после падения Ваута ван Арта и Яспера Стёйвена

Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, продолжает следить за классиками, которые сделали его Легендой велоспорта.

В колонке на Cyclingnews он анализирует, как скажется на тактике действующего чемпиона мира, двукратного победителя Тура Фландрии Матье ван дер Пула отсутствие на Туре Фландрии-2024 Ваута ван Арта, травмировавшегося на Дварс доор Фландерен, и какой будет динамика классики.

Фабиан Канчеллара: «Все наши размышления о Туре Фландрии-2024 перевернула прошлая неделя. После Е3 и Гент-Вевельгем все представляли, как сложится Фландрия. Было ясно, что Матье ван дер Пул - фаворит, но ожидали, что Ваут ван Арт тоже будет в числе участников, и увидели, что у Lidl-Trek достаточно сил сделать гонку очень интересной.

Тур Фландрии после этого массового падения на Дварс доор Фландерен внезапно стал выглядеть совсем по-другому. Ваут выбыл, что стало главной новостью, но Lidl-Trek тоже сильно пострадали. Яспер Стёйвен, который так хорошо выступил на Харельбеке, вычеркнут из Тура Фландрии, как и Алекс Кирш. Мадс Педерсен тоже падал.

Мы не знаем, насколько сильно физически повлияло на Мадса это падение. Но потеря Стёйвена тактически меняет всю его гонку. После Гент-Вевельгем-2024, где Стёйвен и Джонатан Милан вместе с Педерсеном были в лидирующей группе из семи гонщиков, я поставил команду Lidl-Trek в один ряд с Ван дер Пулом как фаворитов на Тур Фландрии.

Они могли быть уверены, что используют численное превосходство, чтобы оказать давление на Ван дер Пула. Но теперь, когда они потеряли нескольких ключевых людей, всё стало немного иначе. Конечно, Lidl-Trek всё ещё могут найти способ выиграть в воскресенье, но то, что они поедут не тем полным составом, несомненно, изменит их гонку.

Похожая ситуация у Visma Lease a Bike. Потеря Ван Арта полностью меняет их подход к гонке. А из-за болезней и травм они уже потеряли из состава на классики нескольких ключевых ребят. Кристоф Лапорт и Ян Тратник тоже пропускают Тур Фландрии. Дилан ван Барле болел, что оставляет лучшими вариантами команды Маттео Йоргенсона и Тиша Беноота.

Конечно, не так они планировали Тур Фландрии в начале года. Но на Дварс доор Фландерен они отлично импровизировали после падения Ваута. Йоргенсон и Бенот атаковали сразу после случившегося. Они поразительным образом отреагировали на неудачу. Йоргенсон, безусловно, получил большую уверенность после победы. Но в то же время он понимает, что Фландрия — это Фландрия, совершенно не похожая на Варегем, Омлоп или Харельбеке.

Стоит отметить, что команда Alpecin-Deceuninck тоже сделала поздние изменения в составе. Они не взяли Яспера Филипсена, что для меня стало сюрпризом, потому что у него был потенциал стать если не солидером, то, по меньшей мере, вторым вариантом. Вместо этого они всё внимание сосредоточили на Ван дер Пуле.

Хаос

В любом случае, в воскресенье будет интересная динамика. Всю зиму считалось, что на Туре Фландрии состоится дуэль Ван дер Пула и Ван Арта. Теперь мы видим нечто иное.

Во-первых, после того, что случилось с Ван Артом и Lidl-Trek, на Alpecin-Deceuninck будет ещё больше ответственности по контролю хода гонки.

В этом смысле Тур Фландрии полностью изменился. На мой взгляд, появился потенциал для большого хаоса, особенно если рано уедет большой отрыв. В наши дни такое происходит всё чаще. Большие отрывы значительно влияют на гонку, будет интересно посмотреть, кто возьмёт под контроль преследование.

В итоге можем получить гонку на упреждение, когда сильные, но не обязательно фавориты Тура Фландрии, такие, как Ойер Ласкано, Штефан Кюнг, Альберто Беттиоль или, возможно, даже Маттео Трентин, могут попробовать атаковать раньше обычного, чтобы опередить Ван дер Пула. Матье просто настолько силён, что может сам поехать за ними. На двух последних гонках он, конечно, показал, что не боится атаковать раньше, но это всё равно важный тактический выбор. Психологически будет очень и очень большая игра.

Ситуация Матье перед этим Туром Фландрии похожа на мою в 2011 году, когда я выступал в Leopard. Я был фаворитом, на моей команде лежала ответственность. Когда гонка началась, я постепенно терял своих товарищей по команде, и поэтому сказал себе, что лучшая защита - просто атаковать. Я уехал довольно рано, потом поехал с Сильваном Шаванелем, затем нас догнали на Мюре, а мы снова атаковали, но на этот раз с Ником Нюйенсом. Остальное - история. Нюейнс выиграл гонку. Может быть, нечто подобное получится в это воскресенье.

Другие команды будут думать, как справиться с Ван дер Пулом. Они будут взвешивать, атаковать ли им при первом прохождении Кваремонта, или во второй раз, и так далее. Но в то же время все знают, что у самого Матье есть потенциал рано открыть гонку. Может, он даже поедет с Коппенберга. Гонка обещает быть интригующей.

Ван Арт

Я сильно огорчился, увидев, как Ваут ван Арт упал на Дварс доор Фландерен. Очень ему сочувствую в этой ситуации. Я знаю, каково это - упасть и потерять важную цель. Испытал это даже дважды в 2012 году, сначала на Туре Фландрии, затем на Олимпийских играх.

Честно говоря, мне было очень тяжело преодолеть случившееся. Меня оно долго тяготило особенно потому, что ошибся я сам. На Туре Фландрии в зоне питания ко мне подкатился бачок, а я подумал, что перепрыгну через него. Но вместо этого упал и сломал ключицу. Легче принять попадание в массовый завал, сложнее смириться с тем падением, которое происходит по твоей собственной вине.

Но такая ситуация даёт шанс подвести итоги и всё обдумать. Возможно, даже узнать о себе что-то новое. Думаю, так случилось и с Ван дер Пулом, когда он упал на маунтинбайке во время Олимпийский игр в Токио в 2021 году. Оценивая из сегодняшнего дня, этот момент был важным в его карьере.

Возможно, для Ваута наступил момент перевернуть страницу, пойти в новом направлении, по-другому взглянуть на вещи. Он уже падал на Харельбеке, а теперь это. Конечно, это на него повлияет. Повлияло бы на любого. Он потратил столько времени, тренируясь на Тейде, использовал другой подход, и всё пошло прахом из-за глупого падения.

Ваут будет ощущать давление вернуться сильным, выиграть что-то крупное в этом сезоне. Но главное, о чём надо помнить, что он — человек. Сейчас ему необходимо твёрдо стоять на земле и использовать всё время для восстановления. Ему не стоит торопиться возвращаться просто потому, что скоро Джиро д’Италия. Ситуация тяжёлая, но он может использовать её и это время в позитивном плане.

Дебют команды Tudor

Для меня этот Тур Фландрии особенный, потому что команда Tudor Pro Cycling впервые поедет эту гонку. Пока наши весенние классики проходили очень позитивно. Ребята многому научились, теперь мы завершаем кампанию на самой крупной из них.

Рассуждать о тактике в команде - не моя роль, это для наших спортивных директоров Барта Лейсена и Марселя Зиберга. Я просто желаю ребятам удачи, советую им насладиться красотой гонки, потому что она совершенно особенная. Она будет абсолютно не похожа на другие гонки, в которых они участвовали до сих пор.

Гонка сама протяжённостью 280 км, добавьте к этому нейтральные километры. Но Тур Фландрии не просто длиннее остальных бельгийских гонок. Она намного крупнее. Толпы зрителей огромны, атмосфера невероятна. Ребята никогда такого не испытывали.

Как и у других команд, за последние несколько недель у нас тоже были падения, болезни, усталость. Мы имели дело с той же реальностью, что и остальные, но наша мотивация остаётся на высоте, мы всегда ставим человека в центр всего, что делаем. Мы сохранили этот настрой на Тур Фландрии. Эта гонка нам нужна, чтобы учиться, так же, как вся весна.

У нас есть опытный Маттео Трентин, который этой весной отлично выступает. Он поднимает уровень тем, как едет эти гонки, как руководит. В воскресенье ребята продолжат делать свою работу, как делали до сих пор. Если у них всё получится, думаю, у нас есть шанс добиться всей командой отличного результата».