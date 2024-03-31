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Команда Lidl-Trek надеется на участие Мадса Педерсена в Туре Фландрии-2024

Мадс Педерсен: "Сделаю всё возможное, чтобы вернуться к воскресенью!"

 

Команда Lidl-Trek надеется на участие Мадса Педерсена в Туре Фландрии-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

Команда Lidl-Trek получила тяжёлый удар на велогонке Дварс доор Фландерен-2024. В завал за 67 км до финиша попали лидеры команды Мадс Педерсен, Яспер Стёйвен, а также Алекс Кирш.

 

 31-летний бельгийский велогонщик, победитель Милан-Сан-Ремо-2021 Яспер Стёйвен получил перелом ключицы, в день гонки, 27 марта, ему была проведена операция. У 31-летнего гонщика из Люксембурга Алекса Кирша диагностирован перелом четвёртой пястной кости правой руки, и ему также уже провели операцию в той же бельгийской больнице, где был прооперирован Яспер Стёйвен.

 

Команда Lidl-Trek надеется на участие Мадса Педерсена в Туре Фландрии-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

В соцсетях Яспер Стёйвен написал: «Два года мучений на классиках, борьбы вернуться на этот уровень. Многочисленные тренировочные лагеря и жертвы. Наконец, в 2024 мне удалось не просто доехать до финала, но, возможно, выйти на свой лучший уровень за всю карьеру. Огромный удар, что моя весна закончилась в мгновение ока. И это также первый перелом ключицы в моей карьере. Всё когда-то случается впервые. Искренне надеюсь, что в ближайших гонках команда Lidl-Trek сможет продолжить показывать те прекрасные результаты, с которых мы начали. Спасибо за все сообщения с поддержкой! Я надеюсь быстро восстановиться после успешной операции в Херенталсе. Отдельное спасибо семье Клас за помощь и быструю работу! Постараюсь, чтобы моё восстановление прошло наиболее оптимальным образом!»

 

Мадс Педерсен избежал переломов, но у него многочисленные ушибы и ссадины. Он не принял участие в разведке маршрута Тура Фландрии, который гонщики Lidl-Trek провели 28 марта. Но команда Lidl-Trek не теряет надежды, что недавний победитель Гент-Вевельгем успеет восстановиться к воскресенью, к старту Тура Фландрии-2024.

 

Мадс Педерсен: «Синяки и ссадины в меню на ближайшие дни, но я сделаю всё возможное, чтобы вернуться к воскресенью! Моим упавшим товарищам по команде Ясперу Стёйвену и Алексу Киршу желаю скорейшего выздоровления!»

 

Грегори Раст (Gregory Rast), спортивный директор Lidl-Trek, в интервью GCN и Het Nieuwsblad рассказал, что 29 марта Мадс Педерсен попробует проехать тренировку, а затем команда решит, сможет ли он стартовать 31 марта.

 

Мадс Педерсен — двукратный призёр Тура Фландрии, где занимал 2-е место в 2018 году и финишировал 3-м в прошлом году.

 

Грегори Раст: «Нам нужно немного времени, ему тоже необходимо время. Потом посмотрим. Когда падаешь на скорости 70-75 км/ч, потом некомфортно крутить педали. Он попробует проехать завтра. Конечно, у него много ссадин и ушибов. Это понятно».

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Lidl Trek Тур Фландрии

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Комментарии

  • Pugachev
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (5)
    Pugachev-Фото

    Из поломавшихся-восстановившихся еще можно Винокурова вспомнить....

  • MVDP
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (5)
    MVDP-Фото
    Достиг и еще достигнет, какие его годы.
  • MVDP
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (5)
    MVDP-Фото
    Все перечисленные ломались намного жестче. Тут хотя бы ноги целы, так что шансы на полное восстановление большие.
  • Astanaforever
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Печально конечно. Так высот значимых он и не достиг при его таланте. Видимо это карма.
  • motte
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (5)
    motte-Фото

    На тур к винегару, дай то Бог и то под вопросом, ох, : шкипер, Берналь, ремко, лидеры ломались и так не восстановились.

  • старт-шоссе 82
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    Цитата: gumanoidd
    настоящие Фавориты предпочитают нерисковать на травмоопасных Монументахireful
    Когда появляется хотя бы призрачный шанс на победу, рискуют все и настоящие и ненастоящие. Победа на монументе это история которую будут вспоминать вместе с твоим именем.
  • salomon
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (18)
    salomon-Фото
    Цитата: Earl57
    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.
    Однако, подготовка к Джиро будет смазана. Да к тому ж ВВА больше рассчитывал на весенние классические монументы, а не на Джиро
  • gumanoidd
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    gumanoidd-Фото

    настоящие Фавориты предпочитают нерисковать на травмоопасных Монументахireful

  • sashaney
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    sashaney-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: M-07
    Очень жаль ван Арта, Фландрия и Рубе мимо, один из главных фаворитов не будет участвовать, их противостояния с ван дер Пулом не увидим, увы.

    Top competitors
    PHILIPSEN Jasper
    PEDERSEN Mads
    VAN DER POEL Mathieu
    MOHORI? Matej
    JORGENSON Matteo
    MERLIER Tim
    KÜNG Stefan
    GROVES Kaden
    MILAN Jonathan
    LAPORTE Christophe
    Это топ на рубэ 2024

    минус Laporte 

  • Невозмутимый
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    Невозмутимый-Фото

    Да ну ёмоё. Я за Ван Арта болеть начал, потому что ему что-то не везёт последние пару лет, а он не то что не прерывает чёрную полосу, а только усугубляет её. Очень расстроен

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