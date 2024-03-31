Команда Lidl-Trek надеется на участие Мадса Педерсена в Туре Фландрии-2024

Мадс Педерсен: "Сделаю всё возможное, чтобы вернуться к воскресенью!"

Photo screen (c) Eurosport

Команда Lidl-Trek получила тяжёлый удар на велогонке Дварс доор Фландерен-2024. В завал за 67 км до финиша попали лидеры команды Мадс Педерсен, Яспер Стёйвен, а также Алекс Кирш.

31-летний бельгийский велогонщик, победитель Милан-Сан-Ремо-2021 Яспер Стёйвен получил перелом ключицы, в день гонки, 27 марта, ему была проведена операция. У 31-летнего гонщика из Люксембурга Алекса Кирша диагностирован перелом четвёртой пястной кости правой руки, и ему также уже провели операцию в той же бельгийской больнице, где был прооперирован Яспер Стёйвен.

Photo screen (c) Eurosport

В соцсетях Яспер Стёйвен написал: «Два года мучений на классиках, борьбы вернуться на этот уровень. Многочисленные тренировочные лагеря и жертвы. Наконец, в 2024 мне удалось не просто доехать до финала, но, возможно, выйти на свой лучший уровень за всю карьеру. Огромный удар, что моя весна закончилась в мгновение ока. И это также первый перелом ключицы в моей карьере. Всё когда-то случается впервые. Искренне надеюсь, что в ближайших гонках команда Lidl-Trek сможет продолжить показывать те прекрасные результаты, с которых мы начали. Спасибо за все сообщения с поддержкой! Я надеюсь быстро восстановиться после успешной операции в Херенталсе. Отдельное спасибо семье Клас за помощь и быструю работу! Постараюсь, чтобы моё восстановление прошло наиболее оптимальным образом!»

Мадс Педерсен избежал переломов, но у него многочисленные ушибы и ссадины. Он не принял участие в разведке маршрута Тура Фландрии, который гонщики Lidl-Trek провели 28 марта. Но команда Lidl-Trek не теряет надежды, что недавний победитель Гент-Вевельгем успеет восстановиться к воскресенью, к старту Тура Фландрии-2024.

Мадс Педерсен: «Синяки и ссадины в меню на ближайшие дни, но я сделаю всё возможное, чтобы вернуться к воскресенью! Моим упавшим товарищам по команде Ясперу Стёйвену и Алексу Киршу желаю скорейшего выздоровления!»

Грегори Раст (Gregory Rast), спортивный директор Lidl-Trek, в интервью GCN и Het Nieuwsblad рассказал, что 29 марта Мадс Педерсен попробует проехать тренировку, а затем команда решит, сможет ли он стартовать 31 марта.

Мадс Педерсен — двукратный призёр Тура Фландрии, где занимал 2-е место в 2018 году и финишировал 3-м в прошлом году.

Грегори Раст: «Нам нужно немного времени, ему тоже необходимо время. Потом посмотрим. Когда падаешь на скорости 70-75 км/ч, потом некомфортно крутить педали. Он попробует проехать завтра. Конечно, у него много ссадин и ушибов. Это понятно».