Команда Visma Lease a Bike: «Неизвестно, когда Ваут ван Арт вернётся на велосипед»

Врач Ваута ван Арта о тяжести его травм после падения на Дварс доор Фландерен-2024

Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила, что Вауту ван Арту после падения на гонке Дварс доор Фландерен-2024 потребуется минимум нескольких недель восстановления, и сроки его возвращения на велосипед в данный момент неизвестны.

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В пресс-релизе Visma Lease a Bike говорится: «Сегодня (28 марта) Вауту ван Арту была успешно проведена операция. Обследование выявило у него перелом грудины, ключицы и нескольких рёбер.

Пока неизвестно, когда Ваут сможет вернуться на велосипед. Следующие несколько недель будут полностью заняты его восстановлением. Поэтому он пропустит весенние Классики. Его участие в Джиро д’Италия-2024 также остаётся под вопросом. В ближайшие недели, основываясь на процессе его восстановления, мы примем решение.

От имени Ваута благодарим всех за поддержку. Он надеется продолжать восстановление в спокойствии».

Крис Вандермирен (Kris Vandermieren), врач Ваута ван Арта, интервью Sporza рассказал о тяжести его травм:

«У него сочетание нескольких видов травм, такое мы видели только в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях. И мы знаем только о поверхностных повреждениях. В случае падения на скорости 80 или 90 км/ч могут быть серьёзные внутренние повреждения. Дальнейшее обследование должно показать, есть ли у него такие повреждения.

Перелом грудины заживёт сам, но на это требуется время, даже месяцы. Конечно, дыхание продолжается постоянно, поэтому линия перелома рёбер постоянно двигается, легко она не заживает. Приходится рассчитывать на 3 - 6 недель. Но есть ещё тяжёлое психологическое воздействие, потому что Ван Арт будет дестабилизирован гормонально. «Нейрогормоны», благодаря которым вы себя хорошо чувствуете, тоже получили удар. Это, действительно, катастрофа в самое неподходящее время, на пике карьеры. Это очень тяжело.

В случае нового падения сломанные рёбра могут прорезать мембрану лёгкого как лезвие бритвы, что может вызвать коллапс лёгкого и привести к летальному исходу. Во время соревнований рядом всегда есть врач, но не во время тренировок. Поэтому в первое время Ваут ван Арт будет тренироваться в основном на роллерах и стараться избегать падений.

Важно следить за его состоянием неделя за неделей. Олимпийские игры? Если он сможет вернуться к соревнованиям через 2 или 3 месяца, это выполнимо. Но, конечно, не так просто».