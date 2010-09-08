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Команда Visma Lease a Bike: «Неизвестно, когда Ваут ван Арт вернётся на велосипед»

Врач Ваута ван Арта о тяжести его травм после падения на Дварс доор Фландерен-2024

 

 

Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила, что Вауту ван Арту после падения на гонке Дварс доор Фландерен-2024 потребуется минимум нескольких недель восстановления, и сроки его возвращения на велосипед в данный момент неизвестны.

 

Команда Visma Lease a Bike: «Неизвестно, когда Ваут ван Арт вернётся на велосипед»

Photo screen (c) Eurosport

 

В пресс-релизе Visma Lease a Bike говорится: «Сегодня (28 марта) Вауту ван Арту была успешно проведена операция. Обследование выявило у него перелом грудины, ключицы и нескольких рёбер.

 

Пока неизвестно, когда Ваут сможет вернуться на велосипед. Следующие несколько недель будут полностью заняты его восстановлением. Поэтому он пропустит весенние Классики. Его участие в Джиро д’Италия-2024 также остаётся под вопросом. В ближайшие недели, основываясь на процессе его восстановления, мы примем решение.

От имени Ваута благодарим всех за поддержку. Он надеется продолжать восстановление в спокойствии».

 

Крис Вандермирен (Kris Vandermieren), врач Ваута ван Арта, интервью Sporza рассказал о тяжести его травм:

 

«У него сочетание нескольких видов травм, такое мы видели только в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях. И мы знаем только о поверхностных повреждениях. В случае падения на скорости 80 или 90 км/ч могут быть серьёзные внутренние повреждения. Дальнейшее обследование должно показать, есть ли у него такие повреждения.  

 

Перелом грудины заживёт сам, но на это требуется время, даже месяцы. Конечно, дыхание продолжается постоянно, поэтому линия перелома рёбер постоянно двигается, легко она не заживает. Приходится рассчитывать на 3 - 6 недель. Но есть ещё тяжёлое психологическое воздействие, потому что Ван Арт будет дестабилизирован гормонально. «Нейрогормоны», благодаря которым вы себя хорошо чувствуете, тоже получили удар. Это, действительно, катастрофа в самое неподходящее время, на пике карьеры. Это очень тяжело.

 

В случае нового падения сломанные рёбра могут прорезать мембрану лёгкого как лезвие бритвы, что может вызвать коллапс лёгкого и привести к летальному исходу. Во время соревнований рядом всегда есть врач, но не во время тренировок. Поэтому в первое время Ваут ван Арт будет тренироваться в основном на роллерах и стараться избегать падений.

 

Важно следить за его состоянием неделя за неделей. Олимпийские игры? Если он сможет вернуться  к соревнованиям через 2 или 3 месяца, это выполнимо. Но, конечно, не так просто».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike

В тему:

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 4.07.2011

    На тур к винегару, дай то Бог и то под вопросом, ох, : шкипер, Берналь, ремко, лидеры ломались и так не восстановились.

    1. MVDP

      Сегодня, 09:06 | Регистрация: 3.10.2020

      Все перечисленные ломались намного жестче. Тут хотя бы ноги целы, так что шансы на полное восстановление большие.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Печально конечно. Так высот значимых он и не достиг при его таланте. Видимо это карма.

    Вся жизнь это гонка.

    1. MVDP

      Сегодня, 09:07 | Регистрация: 3.10.2020

      Достиг и еще достигнет, какие его годы.

  3. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 13:22 | Регистрация: 8.09.2010

    Из поломавшихся-восстановившихся еще можно Винокурова вспомнить....

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Комментарии

  • Pugachev
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (5)
    Pugachev-Фото

    Из поломавшихся-восстановившихся еще можно Винокурова вспомнить....

  • MVDP
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (5)
    MVDP-Фото
    Достиг и еще достигнет, какие его годы.
  • MVDP
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (5)
    MVDP-Фото
    Все перечисленные ломались намного жестче. Тут хотя бы ноги целы, так что шансы на полное восстановление большие.
  • Astanaforever
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Печально конечно. Так высот значимых он и не достиг при его таланте. Видимо это карма.
  • motte
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (5)
    motte-Фото

    На тур к винегару, дай то Бог и то под вопросом, ох, : шкипер, Берналь, ремко, лидеры ломались и так не восстановились.

  • старт-шоссе 82
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    Цитата: gumanoidd
    настоящие Фавориты предпочитают нерисковать на травмоопасных Монументахireful
    Когда появляется хотя бы призрачный шанс на победу, рискуют все и настоящие и ненастоящие. Победа на монументе это история которую будут вспоминать вместе с твоим именем.
  • salomon
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (18)
    salomon-Фото
    Цитата: Earl57
    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.
    Однако, подготовка к Джиро будет смазана. Да к тому ж ВВА больше рассчитывал на весенние классические монументы, а не на Джиро
  • gumanoidd
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    gumanoidd-Фото

    настоящие Фавориты предпочитают нерисковать на травмоопасных Монументахireful

  • sashaney
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    sashaney-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: M-07
    Очень жаль ван Арта, Фландрия и Рубе мимо, один из главных фаворитов не будет участвовать, их противостояния с ван дер Пулом не увидим, увы.

    Top competitors
    PHILIPSEN Jasper
    PEDERSEN Mads
    VAN DER POEL Mathieu
    MOHORI? Matej
    JORGENSON Matteo
    MERLIER Tim
    KÜNG Stefan
    GROVES Kaden
    MILAN Jonathan
    LAPORTE Christophe
    Это топ на рубэ 2024

    минус Laporte 

  • Невозмутимый
    Ваут ван Арт получил переломы ... (13)
    Невозмутимый-Фото

    Да ну ёмоё. Я за Ван Арта болеть начал, потому что ему что-то не везёт последние пару лет, а он не то что не прерывает чёрную полосу, а только усугубляет её. Очень расстроен

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