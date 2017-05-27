Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

Ваут ван Арт сошёл с Дварс доор Фландерен-2024 после падения

Массовое падение велогонщиков на гонке Дварс доор Фландерен-2024 произошло за 68 км до финиша в голове группы преследования отрыва, где находились все фавориты.

Один из главных претендентов в борьбе за победу - Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) оказался в числе серьёзно пострадавших и сошёл с гонки. Также пострадали и сошли Яспер Стёйвен (Lidl-Trek), Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty), Микеле Гадзоли (Astana Qazaqstan).

Ваута ван Арта увезли с гонки на машине скорой помощи.

Photo screen (c) Eurosport