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Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

Ваут ван Арт сошёл с Дварс доор Фландерен-2024 после падения

 

 

 

Массовое падение велогонщиков на гонке Дварс доор Фландерен-2024 произошло за 68 км до финиша в голове группы преследования отрыва, где находились все фавориты.

 

Один из главных претендентов в борьбе за победу - Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) оказался в числе серьёзно пострадавших и сошёл с гонки. Также пострадали и сошли Яспер Стёйвен (Lidl-Trek), Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty), Микеле Гадзоли (Astana Qazaqstan).

 

Ваута ван Арта увезли с гонки на машине скорой помощи.

 

Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

 

Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

Photo screen (c) Eurosport

 

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Теги к статье: Dwars door Vlaanderen-2024 Дварс доор Фландерен-2024 A travers la Flandre гонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 18:30 | Регистрация: 27.05.2017

    У комментатора чуть не вырвалось продолжение OOoo f...

    No war!
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Комментарии

  • SVS
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (27)
    SVS-Фото
    Только обязательно декларирует, что жрут. Как таможенная декларация :), мол, везу в себе столько-то того-то. А если найдут не задекларированное - к ногтю.
  • старт-шоссе 82
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Обидно, похоже там была ложбина на асфальте. Ван Арту здорово неповезло сегодня и вовсе не причём здесь не психика и не ошибка, просто не везение.

    Обиднее всего когда ты готов на все 100 и такое случается на другорядных гонках на каторую можно было и не ехать.

  • Astanaforever
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Да димону все по огороду. Стаж идёт, денежки капают на счет. Он и не запаривается. Кент Вино прикрывает плотно, по дружбански. И чихать он хотел на ваши комментарии. Воть.
  • Гонщик
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.
    Только в каком качестве ? Хорошо если к Туру восстановится и сможет набрать форму .

  • vitali
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    vitali-Фото
    Цитата: motte
    Цитата: Astanaforever
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.

    Что-то, где-то у него переклинило, намедни, он упал, говоря, что сделал глупую ошибку, теперь здесь, это уже закономерность, что-то в мозгах и психике , я так понимаю.
    Обычно (так показывает практика и жизненный лпыт, а также об этом говорит и наука) ошибки совершают на усталости. Может быть у гонщика наступил момент, когда в каждой конкретной гонке он ещё не чувствует физической усталости, но нервная система при этом уже начала сдавать из-за предыдущих огромных нагрузок и отдыха, который недостаточен при таком напряжении. Если сказать проще: физически гонщик готов ехать на своём обычном уровне 230км, но нервная система сможет обеспечить стопроцентную концентрацию в гонке только до 170км, а дальше - как получится. Вот и получаются ляпы на ровном месте
  • M-07
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    M-07-Фото

    Очень жаль ван Арта, Фландрия и Рубе мимо, один из главных фаворитов не будет участвовать, их противостояния с ван дер Пулом не увидим, увы.

  • василий
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    василий-Фото
    Да скорее всего придеться ехать тур не раньше
  • motte
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.

    Что-то, где-то у него переклинило, намедни, он упал, говоря, что сделал глупую ошибку, теперь здесь, это уже закономерность, что-то в мозгах и психике , я так понимаю.

  • Astanaforever
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.
  • Earl57
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (12)
    Earl57-Фото

    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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