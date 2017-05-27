Массовое падение на Дварс доор Фландерен-2024 выбило из борьбы Ваута ван Арта

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 17:20
Ваут ван Арт сошёл с Дварс доор Фландерен-2024 после падения
Массовое падение велогонщиков на гонке Дварс доор Фландерен-2024 произошло за 68 км до финиша в голове группы преследования отрыва, где находились все фавориты.
Один из главных претендентов в борьбе за победу - Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) оказался в числе серьёзно пострадавших и сошёл с гонки. Также пострадали и сошли Яспер Стёйвен (Lidl-Trek), Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty), Микеле Гадзоли (Astana Qazaqstan).
Ваута ван Арта увезли с гонки на машине скорой помощи.
Photo screen (c) Eurosport
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