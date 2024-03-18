Фабиан Канчеллара анализирует E3 Saxo Classic-2024

Фабиан Канчеллара: “Никто не может быть непобедимым на Туре Фландрии и Париж-Рубэ”

Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, продолжает следить за классиками, которые сделали его Легендой велоспорта.

В колонке на Cyclingnews Фабиан Канчеллара подвёл итог E3 Saxo Classic, где состоялась первая в этом сезоне на шоссе дуэль Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта, закончившаяся в пользу действующего чемпиона мира.

Фабиан Канчеллара: «Прошедшая в пятницу E3 Saxo Classic показала, что мы точно не ошиблись, ожидая этой весной дуэль Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта. Она стала главным сюжетом гонки, в которой в итоге Матье снова вышел победителем, что только усилит давление на Ваута перед Туром Фландрии.

Падение Ван Арта на Патерберге, конечно, полностью поменяло гонку. Понятно, что потом оно стало предметом пристального анализа. Ему, как мастеру велокросса, казалось, что он сумеет легко перестраиваться между гладкой канавкой и брусчаткой, но он упал. Не знаю, была ли это ошибка Ван Арта или невезение, но падение стоило ему очень дорого.

Этот момент интересен, потому что для меня высвечивает ключевое различие между Туром Фландрии и другими гонками в этой части света. По маршруту Фландрии выставляют множество барьеров, а значит, там гораздо больше ясности, где можно ехать, а где нет. Большую часть времени, включая Патерберг, проехать по канавкам на обочине невозможно как раз из-за барьеров. Такой маршрут делает гонку более «стабильной», что я приветствую.

Я стоял на Тигемберге в финале, поэтому мог вблизи увидеть Ван дер Пула и Ван Арта, когда они проезжали финальный подъём дня. В тот момент на лице Ван Арта была видна усталость. И трудно сказать, была она связана с тем, что ему пришлось прикладывать много сил после падения, или потому, что он был не в лучшей форме после недавнего тренировочного лагеря на высоте.

В любом случае, думаю, понятно, что сейчас соперничество с Ван дер Пулом оказывает на Ваута огромное давление. Он ещё не выиграл Тур Фландрии или Париж-Рубэ, и в Бельгии на него возлагают большие надежды. С этим сложно справляться.

Вопрос не в том, сильнее Ван дер Пул или нет. Нельзя упускать из виду ещё и психологический аспект. Когда ты очень уверен в себе, то находишься «в потоке», отчего уверенность только увеличивается, и гонки даются легче. Какая форма и как идёт нога - это одно, но ментальная усталость в таких гонках является не менее значимым фактором. Иногда мы забываем, что психологический аспект может играть важную роль.

С этой точки зрения Матье ван дер Пул, выиграв в Харельбеке, не просто продемонстрировал соперникам по весенним гонкам свою силу, он также показал, насколько опытен и уверен в себе. Когда он атакует, некоторые гонщики могут думать только о борьбе за второе и третье места.

Мы наблюдали, как разные гонщики, включая Ойера Ласкано, в разные моменты гонки пытались предвосхитить атаки Ван дер Пула. Гонка взрывалась атаками, которые иногда были довольно хаотичными. Потом вышел Матье, внёс в этот хаос порядок, атаковав в самый важный момент и решив всю гонку на Патерберге. Благодаря уверенности и опыту он точно знал, где нужно уезжать, в то время как менее опытный Ласкано ещё не обладает таким знанием, что вполне понятно.

Ван дер Пул впечатляет, потому что он чётко представляет, что хочет сделать в гонке. У него есть продуманный план, он знает, где ему атаковать, а где отвечать на ускорения. Мы видели это на Тайенберге, где он ускорился, что стало ключевым моментом. Именно тогда гонка началась, усилия Матьё задали тон всему, что последовало.

Тем не менее, не стоит придавать слишком большого значения просвету, который Матье ван дер Пул создал на Тайенберге относительно Ваута ван Арта, просто потому, что они гонщики разных типов, с разными стилями. Матье поднимается из седла и просто топает - бим, бам, бум, в то время как Ваут любит проходить такие подъёмы сидя, ускоряясь дольше и постепенно.

У меня остаётся вопрос в отношении подготовки Ван Арта. Он приехал после трёхнедельного лагеря на высоте, выглядит худым. Но мне просто интересно, может ли ему не хватать одной или двух гонок, чтобы снова набрать резкость, а заодно и уверенность в себе. Ван дер Пул начал сезон только на Милан-Сан-Ремо в прошлый уик-энд, но сразу набрал скорость. Он продолжил в том же духе на Харельбеке, и я уверен ,что он впечатлит и на Гент-Вевельгем.

У Ван Арта в середине недели ещё будет Дварс дор Фландерен, которая поможет ему подготовиться к Туру Фландрии. Возможно, идея пропустить такую гонку как Тиррено-Адриатико, себя окупит в конце, на Фландрии и Париж-Рубэ. Может, этот новый способ подготовки сработает.

На этих гонках ему необходимо больше товарищей по команде, учитывая, что в пятницу Ваут был не единственным гонщиком Visma Lease a Bike, которому не повезло. Кроме того, мы не знаем, как будет обстоять дело с погодой. Возможно, этот фактор сыграет в его пользу.

И самое главное, надо помнить, что в Классике никто не является непобедимым. Можно найти способ выиграть гонку у сильного соперника, например, предвосхитив его действия, изолировав его, проявив изобретательность. Со мной в прошлом на Классиках такое случалось. Иногда, когда я был суперсилён, меня изолировали. В конце концов, ты не машина, а всего лишь человек».