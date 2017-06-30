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Тур Фландрии-2024. Маршрут и участники

Тур Фландрии-2024. Превью

 

 

 

31 марта пройдёт 108-й выпуск Тура Фландрии (Ronde van Vlaanderen), классики, входящей в список пяти Монументов велоспорта  Тура Фландрии. Кульминация недели фламандских классик, классика, которую называют «Лучшая во Фландрии» (Vlaanderens Mooiste), каждый год добавляет в историю велоспорта легендарную страницу.

 

Организаторы гонки, «Flanders Classics» ввели в маршрут «петли» и сделали финишным город Ауденарде (Oudenaarde). Количество брусчатых отрезков и брусчатых подъёмов «хеллингенов» на почти трёхсоткилометровой дистанции варьируется, не уменьшая сложности гонки.

 

Маршрут Тура Фландрии-2024

 

Тур Фландрии-2024. Маршрут и участники

 

Тур Фландрии-2024. Маршрут и участникиТур Фландрии-2024. Маршрут и участники

 

Тур Фландрии-2024. Маршрут и участникиТур Фландрии-2024. Маршрут и участники

 

Тур Фландрии-2024. Маршрут и участники

 

Тур Фландрии-2024. Маршрут и участникиТур Фландрии-2024. Маршрут и участники

 

 

В этом году протяжённость Тура Фландрии составит 270,8 км. В "меню" 7 секций брусчатки и 17 хеллингенов с тройным прохождением Ауде-Кваремонта (Oude Kwaremont) - 2,2 км с 4%, максимальным градиентом 11,6%, два из которых в связке с Патербергом (400 м с 12,9%, максимальным  градиентом 20,3%).

 

В первый раз Ауде Кваремонт участники преодолеют за 134,1 км до финиша. Но по-настоящему гонка начнётся, когда пелотон в первый раз начнёт проходить связку Ауде Кваремонт-Патерберг  за 54,3 км до финиша.

 

Это будут 10-й и 11-й хеллингены дня, после которых за 44,6 км до финиша последуют Коппенберг (Koppenberg) -  600 м с 11,1%, максимальным 20,8% (12-й хеллинген), Стеенбекдрис (Steenbeekdries) - 820 м с 7,6% максимальным 12,8%, 14-й хеллинген - Таайенберг (Taaienberg) - 800 м с 7,1%, максимальный 18%.

 

15-й - Ауде Круисберг (Oude Kruisberg/Hotond) за 26,5 км до финиша - 1875 м со средним градиентом 5%, максимальным 9%, после брусчатого участка дорога поднимается на вершину холма Хотонд. Общая протяжённость этого двойного подъёма - 2,5 км со средним градиентом 5%.

 

16-й и 17-й - финальная связка Ауде Кваремонта и Патерберга за 16,7 км до финиша.

 

Участники и претенденты Тура Фландрии-2024

 

Победитель прошлого года Тадей Погачар не будет защищать титул. Главным претендентом не только на победу, но и на титул трёхратного победителя Тура Фландрии является действующий чемпион мира Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck).

 

Предшествующая Туру Фландрии Дварс доор Фландерен-2024 нанесла сильный удар по пелотону, выбив из борьбы одного из главных фаворитов - Ваута ван Арта (Visma Lease a Bike), который ставил Тур Фландрии одной из главных целей сезона.

 

Пострадал также один из ключевых претендентов, призёр прошлого года Мадс Педерсен (Lidl-Trek), который хотя и стартует на Туре Фландрии, но признаёт, что не рассчитывает бороться за победу после падения.

 

В числе претендентов победители прошлых лет Каспер Асгрен (Soudal Quick Step), победитель Тура Фландрии-2021, и Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), выигравший Монумент в 2019. 

 

Среди соперников Матье ван дер Пула победитель Дварс доор Фландерен-2024 Маттео Йоргенсон, а также Дилан ван Барле (Visma Lease a Bike), Штефан Кюнг и Валентан Мадуа (Groupama-FDJ), Томс Скуйиньш и Джонатан Милан (Lidl-Trek), Тим Велленс (UAE Team Emirates), Ив Лампарт, Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Джошуа Тарлинг (INEOS Grenadiers), Ойер Ласкано (Movistar), Александр Кристофф (Uno-X Mobility), Дилан Тёнс (Israel Premier Tech) и другие.

 

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Теги к статье: Тур Фландрии-2024 Ronde Van Vlaanderen-2024 Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Тур Фландрии-2024?


  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:58 | Регистрация: 30.06.2017

    Проголосовал за Димку, что он не доедет до финиша. Уверен на сто. Даже на двести. Не подведи Димон)))

    Вся жизнь это гонка.
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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • sashaney
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    sashaney-Фото
    Цитата: M-07
    Давно пишу, что надо обязать экипировки всех одевать
    Какую, если не секрет? Кожаную куртку и штаны как на GP?
  • Astanaforever
    Матье ван дер Пул возглавит ко ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Резко сориентировался Пул в отсутствии конкурентов. А почему бы и нет?
  • Astanaforever
    Тур Фландрии-2024. Маршрут и у ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Проголосовал за Димку, что он не доедет до финиша. Уверен на сто. Даже на двести. Не подведи Димон)))
  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: BlAr
    Предложение к администрации сайта - организовать конкурс прогнозистов в каком-либо формате (по каждой гонке в отдельности или (желательно) по сезону в целом), с отображением прогнозов конкретных форумчан (не в целом!) после старта конкретной гонки (когда их уже нельзя поменять). Будет веселее!

    Поддерживаю Бориса в этом плане 

    Можно хотя бы на монументальные классики сделать, и на гранд-туры потом. Этакую Лигу прогнозистов на сайте запилить в отдельную тему (и закрепить).

    Например каждый указывает свою призовую тройку, ну или хотя бы победителя гонки/этапа. Угадал точно - 2 бала (2 звездочки), угадал на подиуме, но ошибся с местом - 1 бал/лайк/звездочка. Не угадал - хорошо что просто сИграл)

  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-2024. Же ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    Взяла свою 250 победу в карьере - ЛЕГЕНДА !
  • Karmatron
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    Karmatron-Фото
    Это Ремко-то не восстановился?..
  • zalex567
    Ваут ван Арт получил переломы ... (14)
    zalex567-Фото
    Жуткая трагедия. Очень больно и обидно за всех гонщиков, тяжело пострадавших в этом завале. Тысячи километров и часов тяжелых тренировок на сборах, лишение возможности общения с семьями, ограничение себя во всём, что может повлиять на спортивную форму. И в один миг всё рушится. Про Ваута вообще больно даже думать. Он мне очень нравится и как гонщик, и как человек.

    Цитата: SVS
    Как описывает Беноот, могли встретиться колёса на противоходе, когда он встал. Даже небольшой наклон велосипеда мог сыграть :(.
    Тиш Беноот так о сказал в интервью. Ваут крикнул ему, чтобы добавил, тот встал с седла. Велосипед при этом сдвигается чуток назад относительно тела гонщика. А Ваут был очень близко и притёрся к заднему колесу. Когда задевают заднее колесо, ты это чувствуешь. Тиш Беноот это сразу понял.

    Только не понятно, зачем вставать с седла, чтобы ускориться, когда скорость под 80, движение вроде бы, как говорят, под пологий уклон и очень плотная группа. Хотя они, профики, и на спуске такое проделывают иногда
  • M-07
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    M-07-Фото
    Давно пишу, что надо обязать экипировки всех одевать
  • Геродот
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    Геродот-Фото

    Так то и упав с бордюра можно шею сломать. Это карма

  • gumanoidd
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    gumanoidd-Фото
    велоспорт очень опасный вид спорта---им в экипировке надо ездить

    скорости как на Мотоцыкле а они голые

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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