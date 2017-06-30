Тур Фландрии-2024. Превью

31 марта пройдёт 108-й выпуск Тура Фландрии (Ronde van Vlaanderen), классики, входящей в список пяти Монументов велоспорта Тура Фландрии. Кульминация недели фламандских классик, классика, которую называют «Лучшая во Фландрии» (Vlaanderens Mooiste), каждый год добавляет в историю велоспорта легендарную страницу.

Организаторы гонки, «Flanders Classics» ввели в маршрут «петли» и сделали финишным город Ауденарде (Oudenaarde). Количество брусчатых отрезков и брусчатых подъёмов «хеллингенов» на почти трёхсоткилометровой дистанции варьируется, не уменьшая сложности гонки.

Маршрут Тура Фландрии-2024

Тур Фландрии-2024. Маршрут и участники

Тур Фландрии-2024. Маршрут и участники

Тур Фландрии-2024. Маршрут и участники

В этом году протяжённость Тура Фландрии составит 270,8 км. В "меню" 7 секций брусчатки и 17 хеллингенов с тройным прохождением Ауде-Кваремонта (Oude Kwaremont) - 2,2 км с 4%, максимальным градиентом 11,6%, два из которых в связке с Патербергом (400 м с 12,9%, максимальным градиентом 20,3%).

В первый раз Ауде Кваремонт участники преодолеют за 134,1 км до финиша. Но по-настоящему гонка начнётся, когда пелотон в первый раз начнёт проходить связку Ауде Кваремонт-Патерберг за 54,3 км до финиша.

Это будут 10-й и 11-й хеллингены дня, после которых за 44,6 км до финиша последуют Коппенберг (Koppenberg) - 600 м с 11,1%, максимальным 20,8% (12-й хеллинген), Стеенбекдрис (Steenbeekdries) - 820 м с 7,6% максимальным 12,8%, 14-й хеллинген - Таайенберг (Taaienberg) - 800 м с 7,1%, максимальный 18%.

15-й - Ауде Круисберг (Oude Kruisberg/Hotond) за 26,5 км до финиша - 1875 м со средним градиентом 5%, максимальным 9%, после брусчатого участка дорога поднимается на вершину холма Хотонд. Общая протяжённость этого двойного подъёма - 2,5 км со средним градиентом 5%.

16-й и 17-й - финальная связка Ауде Кваремонта и Патерберга за 16,7 км до финиша.

Участники и претенденты Тура Фландрии-2024

Победитель прошлого года Тадей Погачар не будет защищать титул. Главным претендентом не только на победу, но и на титул трёхратного победителя Тура Фландрии является действующий чемпион мира Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck).

Предшествующая Туру Фландрии Дварс доор Фландерен-2024 нанесла сильный удар по пелотону, выбив из борьбы одного из главных фаворитов - Ваута ван Арта (Visma Lease a Bike), который ставил Тур Фландрии одной из главных целей сезона.

Пострадал также один из ключевых претендентов, призёр прошлого года Мадс Педерсен (Lidl-Trek), который хотя и стартует на Туре Фландрии, но признаёт, что не рассчитывает бороться за победу после падения.

В числе претендентов победители прошлых лет Каспер Асгрен (Soudal Quick Step), победитель Тура Фландрии-2021, и Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), выигравший Монумент в 2019.

Среди соперников Матье ван дер Пула победитель Дварс доор Фландерен-2024 Маттео Йоргенсон, а также Дилан ван Барле (Visma Lease a Bike), Штефан Кюнг и Валентан Мадуа (Groupama-FDJ), Томс Скуйиньш и Джонатан Милан (Lidl-Trek), Тим Велленс (UAE Team Emirates), Ив Лампарт, Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Джошуа Тарлинг (INEOS Grenadiers), Ойер Ласкано (Movistar), Александр Кристофф (Uno-X Mobility), Дилан Тёнс (Israel Premier Tech) и другие.