Маттео Йоргенсон — победитель Dwars door Vlaanderen-2024

Маттео Йоргенсон, Йонас Абрахамсен и Штефан Кюнг на подиуме Дварс доор Фландерен-2024

24-летний американский велогонщик Маттео Йоргенсон одержал вторую крупную победу в своей карьере, и вторую в составе команды Visma Lease a Bike, выиграв велогонку Мирового тура Дварс доор Фландерен-2024.

Photo screen (c) Eurosport

Гонка, которая является подготовительной к Туру Фландрии, принесла команде Visma Lease a Bike не только радость победы Маттео Йоргенсона, но и горечь от падения и травмы одного из капитанов команды на весенние классики Ваута ван Арта.

Отрыв дня на Дварс доор Фландерен-2024, которая отличается от Тура Фландрии отсутствием легендарных подъёмов и более короткой дистанцией, сформировался лишь через 50 км после старта.

Из 11 гонщиков, отобравшихся в отрыв дня, один - Йонас Абрахамсен (Jonas Abrahamsen /Uno-X Mobility) финишировал на второй ступени подиума, а ещё трое гонщиков ДрисДе Бондт (Dries De Bondt /Decathlon AG2R La Mondiale), Матиас Норсгор (Mathias Norsgaard /Movistar) и Тома Гашиньяр (Thomas Gachignard /TotalEnergies) - в десятке сильнейших.

Отрыв набрал около 2 с половиной минут, когда ход гонки за 68 км до финиша переломил массовый завал в расколовшемся пелотоне, в группе, где находились фавориты гонки. В это время группа отрыва впереди уже начала распадаться.

После массового падения из пелотона атаковали пятеро гонщиков, включая будущего победителя Маттео Йоргенсона, его товарища по команде Тиша Беноота, а также Штефана Кюнга (Groupama-FDJ), Михаэля Вальгрена и Альберто Беттиоля (EF Education EasyPost), к которым переложился Джошуа Тарлинг (INEOS Grenadiers). Через 25 км они добрали гонщиков отрыва дня и сформировали новую лидирующую группу из 11 гонщиков.

Атака Альберто Беттиоля за 22 км до финиша на подъёме Нокереберг была нейтрализована через километр, а затем итальянский гонщик команды EF Education EasyPost выбыл из борьбы за 19 км до финиша, так как не смог крутить педали из-за судорог. Пробовал уехать от соперников и Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), но ему также это не удалось.

Команда Visma Lease a Bike использовала численное преимущество, за 18 км до финиша атаковал Тиш Беноот, а когда разрыв создать не удалось, попробовал уехать Маттео Йоргенсон. Его тоже не отпустили. За 16 км до финиша преимущество группы 11 лидеров составляло 1 минуту 41 секунду. Три преследователя - два гонщика отрыва Каспер Педерсен (Soudal Quick Step) и Матиас Норсгар (Movistar), возглавляемые Джонатаном Миланом (Lidl-Trek) не смогли сократить этот просвет.

Маттео Йоргенсон атаковал за 7 км до финиша в одиночку. Он быстро набрал преимущество, которое в финале в Варегеме составило 29 секунд. Спринт в борьбе за второе место выиграл у 30-летнего французского гонщика команды Groupama-FDJ Штефана Кюнга 28-летний норвежский велогонщик первого отрыва дня Йонас Абрахамсен (Uno-X Mobility).

Photo screen (c) Eurosport

Маттео Йоргенсон: «Невероятно. Этот сезон уже превзошёл мои самые смелые мечты. Присутствие Тиша позволило нам идеально использовать наши силы. Ситуация выводила нас в фавориты, мы были просто обязаны ею воспользоваться. На одном из последних брусчатых секторов Штефан Кюнг атаковал, а Тиш немного отстал. Но я его подождал, потому что без него я бы не выиграл эту гонку. К счастью, нам всё удалось. Я очень рад своей первой победе в однодневной гонке.

Но я думаю сейчас о Вауте. Надеюсь, он быстро восстановится. Я был рядом с ним и видел, как он упал. Сразу понял, что падение плохое. Было трудно переключиться на гонку, но у нас не было выбора. Вся наша стратегия была основана на том, что мы превосходили численностью в финале».

Штефан Кюнг: «Перед тем, как произошёл завал, я продвинулся в голову группы, и сразу услышал за спиной звук падения. Думаю, все сначала были немного шокированы. Потом Маттео Йоргенсон заново открыл гонку на Канариеберге. Команда Visma Lease a Bike идеально разыграла своё численное преимущество. Возможно, я был сильнейшим в группе, но выиграть эту гонку мне было невозможно.

Они очень сильные гонщики, они прекрасно использовали ситуацию. К тому же в финале не было достаточно трудных подъёмов, чтобы создать просвет. Когда двое против одного, а остальные просто смотрят на меня, потому что сами идут на пределе, сложно что-то предпринять. Приятно подняться на подиум. Это позитивный результат перед воскресеньем.

Если всё будет хорошо, мы сможем разыграть три карты - с Лоуренсом (Пити), Валентаном (Мадуа) и мной. Последние два года на Туре Фландрии я включался в борьбу, в этом году у меня та же цель. Я готов, с нетерпением жду воскресенья. Брусчатые подъёмы подходят мне больше. К тому же чувствую, что с каждым днём моя форма всё лучше. Сегодня чувствовал себя лучше всего по сравнению с другими гонками, и всё ещё не потерял свежесть».

Тор Хушовд о Йонасе Абрахамсене: «Он очень впечатлил, отлично проехал. Невероятно радостно видеть, что это гонщик, который был в команде Uno-X с самого начала. Сегодня он был простое нереально силён. Без сомнений, его заметят все крупные команды, но, к счастью, ещё пару лет он будет выступать с нами. Мы должны беречь такого гонщика».