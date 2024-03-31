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Маттео Йоргенсон — победитель Dwars door Vlaanderen-2024

Маттео Йоргенсон, Йонас Абрахамсен и Штефан Кюнг на подиуме Дварс доор Фландерен-2024

 

 

 

24-летний американский велогонщик Маттео Йоргенсон одержал вторую крупную победу в своей карьере, и вторую в составе команды Visma Lease a Bike, выиграв велогонку Мирового тура Дварс доор Фландерен-2024.

 

Маттео Йоргенсон — победитель Dwars door Vlaanderen-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

Гонка, которая является подготовительной к Туру Фландрии, принесла команде Visma Lease a Bike не только радость победы Маттео Йоргенсона, но и горечь от падения и травмы одного из капитанов команды на весенние классики Ваута ван Арта.

 

Отрыв дня на Дварс доор Фландерен-2024, которая отличается от Тура Фландрии отсутствием легендарных подъёмов и более короткой дистанцией, сформировался лишь через 50 км после старта.

 

Из 11 гонщиков, отобравшихся в отрыв дня, один - Йонас Абрахамсен (Jonas Abrahamsen /Uno-X Mobility) финишировал на второй ступени подиума, а ещё трое гонщиков  ДрисДе Бондт (Dries De Bondt /Decathlon AG2R La Mondiale), Матиас Норсгор (Mathias Norsgaard /Movistar) и Тома Гашиньяр (Thomas Gachignard /TotalEnergies) - в десятке сильнейших.

 

Отрыв набрал около 2 с половиной минут, когда ход гонки за 68 км до финиша переломил массовый завал в расколовшемся пелотоне, в группе, где находились фавориты гонки. В это время группа отрыва впереди уже начала распадаться.

 

После массового падения из пелотона атаковали пятеро гонщиков, включая будущего победителя Маттео Йоргенсона, его товарища по команде Тиша Беноота, а также Штефана Кюнга (Groupama-FDJ), Михаэля Вальгрена и Альберто Беттиоля (EF Education EasyPost), к которым переложился Джошуа Тарлинг (INEOS Grenadiers). Через 25 км они добрали гонщиков отрыва дня и сформировали новую лидирующую группу из 11 гонщиков.

 

Атака Альберто Беттиоля за 22 км до финиша на подъёме Нокереберг была нейтрализована через километр, а затем итальянский гонщик команды EF Education EasyPost выбыл из борьбы за 19 км до финиша, так как не смог крутить педали из-за судорог. Пробовал уехать от соперников и Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), но ему также это не удалось.

 

Команда Visma Lease a Bike использовала численное преимущество, за 18 км до финиша атаковал Тиш Беноот, а когда разрыв создать не удалось, попробовал уехать Маттео Йоргенсон. Его тоже не отпустили. За 16 км до финиша преимущество группы 11 лидеров составляло 1 минуту 41 секунду. Три преследователя - два гонщика отрыва Каспер Педерсен (Soudal Quick Step) и Матиас Норсгар (Movistar), возглавляемые Джонатаном Миланом (Lidl-Trek) не смогли сократить этот просвет.

 

Маттео Йоргенсон атаковал за 7 км до финиша в одиночку. Он быстро набрал преимущество, которое в финале в Варегеме составило 29 секунд. Спринт в борьбе за второе место выиграл у 30-летнего французского гонщика команды Groupama-FDJ Штефана Кюнга 28-летний норвежский велогонщик первого отрыва дня Йонас Абрахамсен (Uno-X Mobility).

 

 

 

Маттео Йоргенсон — победитель Dwars door Vlaanderen-2024

 

Маттео Йоргенсон — победитель Dwars door Vlaanderen-2024

 

Маттео Йоргенсон — победитель Dwars door Vlaanderen-2024

 

Маттео Йоргенсон — победитель Dwars door Vlaanderen-2024

Маттео Йоргенсон — победитель Dwars door Vlaanderen-2024

Маттео Йоргенсон — победитель Dwars door Vlaanderen-2024

Маттео Йоргенсон — победитель Dwars door Vlaanderen-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

 

Маттео Йоргенсон: «Невероятно. Этот сезон уже превзошёл мои самые смелые мечты. Присутствие Тиша позволило нам идеально использовать наши силы.  Ситуация выводила нас в фавориты, мы были просто обязаны ею воспользоваться. На одном из последних брусчатых секторов Штефан Кюнг атаковал, а Тиш немного отстал. Но я его подождал, потому что без него я бы не выиграл эту гонку. К счастью, нам всё удалось. Я очень рад своей первой победе в однодневной гонке.

 

Но я думаю сейчас о Вауте. Надеюсь, он быстро восстановится. Я был рядом с ним и видел, как он упал. Сразу понял, что падение плохое. Было трудно переключиться на гонку, но у нас не было выбора. Вся наша стратегия была основана на том, что мы превосходили численностью в финале».

 

Штефан Кюнг: «Перед тем, как произошёл завал, я продвинулся в голову группы, и сразу услышал за спиной звук падения. Думаю, все сначала были немного шокированы. Потом Маттео Йоргенсон заново открыл гонку на Канариеберге. Команда Visma Lease a Bike идеально разыграла своё численное преимущество. Возможно, я был сильнейшим в группе, но выиграть эту гонку мне было невозможно.

 

Они очень сильные гонщики, они прекрасно использовали ситуацию. К тому же в финале не было достаточно трудных подъёмов, чтобы создать просвет. Когда двое против одного, а остальные просто смотрят на меня, потому что сами идут на пределе, сложно что-то предпринять. Приятно подняться на подиум. Это позитивный результат перед воскресеньем.

 

Если всё будет хорошо, мы сможем разыграть три карты - с Лоуренсом (Пити), Валентаном (Мадуа) и мной. Последние два года на Туре Фландрии я включался в борьбу, в этом году у меня та же цель. Я готов, с нетерпением жду воскресенья. Брусчатые подъёмы подходят мне больше. К тому же чувствую, что с каждым днём моя форма всё лучше. Сегодня чувствовал себя лучше всего по сравнению с другими гонками, и всё ещё не потерял свежесть».

 

Тор Хушовд о Йонасе Абрахамсене: «Он очень впечатлил, отлично проехал. Невероятно радостно видеть, что это гонщик, который был в команде Uno-X с самого начала. Сегодня он был простое нереально силён. Без сомнений, его заметят все крупные команды, но, к счастью, ещё пару лет он будет выступать с нами. Мы должны беречь такого гонщика».

 

 

Результаты Дварс доор Фландерен-2024

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Теги к статье: Маттео Йоргенсон Matteo Jorgenson Visma Lease a Bike

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Комментарии

  • SVS
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (27)
    SVS-Фото
    Только обязательно декларирует, что жрут. Как таможенная декларация :), мол, везу в себе столько-то того-то. А если найдут не задекларированное - к ногтю.
  • старт-шоссе 82
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Обидно, похоже там была ложбина на асфальте. Ван Арту здорово неповезло сегодня и вовсе не причём здесь не психика и не ошибка, просто не везение.

    Обиднее всего когда ты готов на все 100 и такое случается на другорядных гонках на каторую можно было и не ехать.

  • Astanaforever
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Да димону все по огороду. Стаж идёт, денежки капают на счет. Он и не запаривается. Кент Вино прикрывает плотно, по дружбански. И чихать он хотел на ваши комментарии. Воть.
  • Гонщик
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.
    Только в каком качестве ? Хорошо если к Туру восстановится и сможет набрать форму .

  • vitali
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    vitali-Фото
    Цитата: motte
    Цитата: Astanaforever
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.

    Что-то, где-то у него переклинило, намедни, он упал, говоря, что сделал глупую ошибку, теперь здесь, это уже закономерность, что-то в мозгах и психике , я так понимаю.
    Обычно (так показывает практика и жизненный лпыт, а также об этом говорит и наука) ошибки совершают на усталости. Может быть у гонщика наступил момент, когда в каждой конкретной гонке он ещё не чувствует физической усталости, но нервная система при этом уже начала сдавать из-за предыдущих огромных нагрузок и отдыха, который недостаточен при таком напряжении. Если сказать проще: физически гонщик готов ехать на своём обычном уровне 230км, но нервная система сможет обеспечить стопроцентную концентрацию в гонке только до 170км, а дальше - как получится. Вот и получаются ляпы на ровном месте
  • M-07
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    M-07-Фото

    Очень жаль ван Арта, Фландрия и Рубе мимо, один из главных фаворитов не будет участвовать, их противостояния с ван дер Пулом не увидим, увы.

  • василий
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    василий-Фото
    Да скорее всего придеться ехать тур не раньше
  • motte
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.

    Что-то, где-то у него переклинило, намедни, он упал, говоря, что сделал глупую ошибку, теперь здесь, это уже закономерность, что-то в мозгах и психике , я так понимаю.

  • Astanaforever
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.
  • Earl57
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (12)
    Earl57-Фото

    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.

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