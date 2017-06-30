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Матье ван дер Пул возглавит команду Alpecin-Deceuninck на Туре Фландрии-2024

Матье ван дер Пул: "Предпочитаю бороться, когда в гонке стартуют все топовые гонщики"

 

Матье ван дер Пул возглавит команду Alpecin-Deceuninck на Туре Фландрии-2024

 

 

Матье ван дер Пул в шестой раз в карьере примет участие в Туре Фландрии, и в этом году у него большие шансы стать трёхкратным победителем этого Монумента, который он выигрывал в 2020 и 2022 годах. 29-летний нидерландский велогонщик  в случае победы станет 6-м велогонщиком в истории велоспорта, выигравшим Тур Фландрии в ранге действующего чемпиона мира вслед за Луизоном Бобе (1955), Риком ван Лооем (1962), Эдди Мерксом (1975), Томом Бооненом (2006) и Петером Саганом (2016). В прошлом году Матье ван дер Пул финишировал вторым, проиграв Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

 

Велокоманда Alpecin-Deceuninck решила, что Яспер Филипсен, победитель Милан-Сан-Ремо-2024, ради подготовки к Париж-Рубэ не поедет Тур Фландрии, где его заменит Джанни Вермеерс (Gianni Vermeersch).

 

Alpecin-Deceuninck: «По согласованию с руководством команды и ответственными за выступление, Яспер Филипсен немного изменит свою программу гонок. В среду он проедет Schelderprijs, так же, как в прошлом году перед Париж-Рубэ, когда он успешно выступил на этой классике».

 

Таким образом, Матье ван дер Пулу в борьбе за третью победу на Туре Фландрии будут помогать Сорен Краг Андерсен (Soren Kragh Andersen), Сильван Дилье ( Silvan Dillier), Аксель Лоранс ( Axel Laurance), Ксандро Мёрис (Xandro Meurisse), Оскар Рисебек (Oscar Riesebeek) и Джанни Вермеерс ( Gianni Vermeersch).

 

Матье ван дер Пул на предстартовой пресс-конференции сказал:

 

«Никому не пожелаешь такого, что случилось (на Дварс доор Фландерен), когда всё делаешь ради двух важных гонок, а потом всего за несколько дней выбываешь из строя. Это падение особенно плохо для самого Тура Фландрии, а ещё больше - для Ваута и Яспера.

 

Я никогда не скрывал, что предпочитаю бороться, когда в гонке стартуют все топовые фавориты. Повлияет ли на меня отсутствие Ваута и Яспера, заранее предсказать невозможно. Наверное, на моих плечах будет больше давления, что никогда не облегчает гонку.

 

Дварс доор Фландерен не входила в мою программу потому что дубль Е3 и Гент-Вевельгем уже достаточно трудный. И мы никогда не узнаем, попал бы я в этот завал, но, конечно, такое могло случиться».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Тур Фландрии-2024 Ronde Van Vlaanderen-2024 Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Резко сориентировался Пул в отсутствии конкурентов. А почему бы и нет?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • sashaney
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    sashaney-Фото
    Цитата: M-07
    Давно пишу, что надо обязать экипировки всех одевать
    Какую, если не секрет? Кожаную куртку и штаны как на GP?
  • Astanaforever
    Матье ван дер Пул возглавит ко ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Резко сориентировался Пул в отсутствии конкурентов. А почему бы и нет?
  • Astanaforever
    Тур Фландрии-2024. Маршрут и у ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Проголосовал за Димку, что он не доедет до финиша. Уверен на сто. Даже на двести. Не подведи Димон)))
  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: BlAr
    Предложение к администрации сайта - организовать конкурс прогнозистов в каком-либо формате (по каждой гонке в отдельности или (желательно) по сезону в целом), с отображением прогнозов конкретных форумчан (не в целом!) после старта конкретной гонки (когда их уже нельзя поменять). Будет веселее!

    Поддерживаю Бориса в этом плане 

    Можно хотя бы на монументальные классики сделать, и на гранд-туры потом. Этакую Лигу прогнозистов на сайте запилить в отдельную тему (и закрепить).

    Например каждый указывает свою призовую тройку, ну или хотя бы победителя гонки/этапа. Угадал точно - 2 бала (2 звездочки), угадал на подиуме, но ошибся с местом - 1 бал/лайк/звездочка. Не угадал - хорошо что просто сИграл)

  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-2024. Же ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    Взяла свою 250 победу в карьере - ЛЕГЕНДА !
  • Karmatron
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    Karmatron-Фото
    Это Ремко-то не восстановился?..
  • zalex567
    Ваут ван Арт получил переломы ... (14)
    zalex567-Фото
    Жуткая трагедия. Очень больно и обидно за всех гонщиков, тяжело пострадавших в этом завале. Тысячи километров и часов тяжелых тренировок на сборах, лишение возможности общения с семьями, ограничение себя во всём, что может повлиять на спортивную форму. И в один миг всё рушится. Про Ваута вообще больно даже думать. Он мне очень нравится и как гонщик, и как человек.

    Цитата: SVS
    Как описывает Беноот, могли встретиться колёса на противоходе, когда он встал. Даже небольшой наклон велосипеда мог сыграть :(.
    Тиш Беноот так о сказал в интервью. Ваут крикнул ему, чтобы добавил, тот встал с седла. Велосипед при этом сдвигается чуток назад относительно тела гонщика. А Ваут был очень близко и притёрся к заднему колесу. Когда задевают заднее колесо, ты это чувствуешь. Тиш Беноот это сразу понял.

    Только не понятно, зачем вставать с седла, чтобы ускориться, когда скорость под 80, движение вроде бы, как говорят, под пологий уклон и очень плотная группа. Хотя они, профики, и на спуске такое проделывают иногда
  • M-07
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    M-07-Фото
    Давно пишу, что надо обязать экипировки всех одевать
  • Геродот
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    Геродот-Фото

    Так то и упав с бордюра можно шею сломать. Это карма

  • gumanoidd
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    gumanoidd-Фото
    велоспорт очень опасный вид спорта---им в экипировке надо ездить

    скорости как на Мотоцыкле а они голые

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