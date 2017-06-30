Матье ван дер Пул возглавит команду Alpecin-Deceuninck на Туре Фландрии-2024

Матье ван дер Пул: "Предпочитаю бороться, когда в гонке стартуют все топовые гонщики"

Матье ван дер Пул в шестой раз в карьере примет участие в Туре Фландрии, и в этом году у него большие шансы стать трёхкратным победителем этого Монумента, который он выигрывал в 2020 и 2022 годах. 29-летний нидерландский велогонщик в случае победы станет 6-м велогонщиком в истории велоспорта, выигравшим Тур Фландрии в ранге действующего чемпиона мира вслед за Луизоном Бобе (1955), Риком ван Лооем (1962), Эдди Мерксом (1975), Томом Бооненом (2006) и Петером Саганом (2016). В прошлом году Матье ван дер Пул финишировал вторым, проиграв Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

Велокоманда Alpecin-Deceuninck решила, что Яспер Филипсен, победитель Милан-Сан-Ремо-2024, ради подготовки к Париж-Рубэ не поедет Тур Фландрии, где его заменит Джанни Вермеерс (Gianni Vermeersch).

Alpecin-Deceuninck: «По согласованию с руководством команды и ответственными за выступление, Яспер Филипсен немного изменит свою программу гонок. В среду он проедет Schelderprijs, так же, как в прошлом году перед Париж-Рубэ, когда он успешно выступил на этой классике».

Таким образом, Матье ван дер Пулу в борьбе за третью победу на Туре Фландрии будут помогать Сорен Краг Андерсен (Soren Kragh Andersen), Сильван Дилье ( Silvan Dillier), Аксель Лоранс ( Axel Laurance), Ксандро Мёрис (Xandro Meurisse), Оскар Рисебек (Oscar Riesebeek) и Джанни Вермеерс ( Gianni Vermeersch).

Матье ван дер Пул на предстартовой пресс-конференции сказал:

«Никому не пожелаешь такого, что случилось (на Дварс доор Фландерен), когда всё делаешь ради двух важных гонок, а потом всего за несколько дней выбываешь из строя. Это падение особенно плохо для самого Тура Фландрии, а ещё больше - для Ваута и Яспера.

Я никогда не скрывал, что предпочитаю бороться, когда в гонке стартуют все топовые фавориты. Повлияет ли на меня отсутствие Ваута и Яспера, заранее предсказать невозможно. Наверное, на моих плечах будет больше давления, что никогда не облегчает гонку.

Дварс доор Фландерен не входила в мою программу потому что дубль Е3 и Гент-Вевельгем уже достаточно трудный. И мы никогда не узнаем, попал бы я в этот завал, но, конечно, такое могло случиться».