Фабиан Канчеллара об итогах первых бельгийских классик и выступлении команды Visma Lease a Bike

Фабиан Канчеллара: «Хотя Visma Lease a Bike доминировала, они были не безупречны»

Легенда Классик, Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, в этом году с особым вниманием следит за весенними классиками, так как в них впервые принимает участие его велокоманда Tudor.

В колонке на Cyclingnews Фабиан Канчеллара анализирует итоги открывших сезон Классик гонок Омлоп Хет Ниусблад и Кюрне-Брюссель-Кюрне, которые выиграли велогонщики команды Visma Lease a Bike Ян Тратник и Ваут ван Арт.

Фабиан Канчеллара: «Открывающий классики уик-энд подтвердил некоторые из наших предположений, но также поставил множество вопросов относительно классик, которые ещё впереди. Даже несмотря на отсутствие некоторых топовых гонщиков, таких, как Матье ван дер Пул и Мадс Педерсен, эти два дня гонок - Омлоп Хет Ниусблад и Кюрне-Брюссель-Кюрне всё равно были интересными. А теперь очень любопытно посмотреть, как всё будет развиваться.

Сохраняется тенденция последних лет, когда гонки открываются всё раньше и раньше с решающими атаками задолго до финиша. В прошлом Кюрне-Брюссель-Кюрне была скорее гонкой для спринтеров, но в воскресенье победный отрыв уехал почти за 90 км до финиша. С ума сойти, как рано всё сейчас происходит. В таких гонках и ситуациях, думаю, сильная команда совершенно необходима.

В этом плане доминирующей была команда Visma Lease a Bike. Как и в прошлом году, гонщики этой команды выиграли обе классики, на этот раз с Яном Тратником и Ваутом ван Артом. Думаю, они доказали, что собираются бороться на классиках с сильнейшим составом. На двух этих гонках они выступили с великолепными составами.

Но, несмотря на очень успешный для них уик-энд, они провели гонки не безупречно. Когда дело касается питания и тренировок, команда Visma Lease a Bike находятся на вершине, они лидируют в этих областях. Но относительно тактики и чтения гонок они ничем не отличаются от остальных.

На Омлоп казалось, что, будучи представленными тремя гонщиками в отрыве из шести человек, они в идеальной позиции. Однако они едва не проиграли гонку, когда все собрались на Мюре. В какой-то момент мы уже считали, что гонка решена, но потом внезапно она чуть не завершилась общим спринтом.

В финале Тратник сумел снова завладеть ситуацией для Visma и выиграть, но я не был уверен в их стратегии, когда Ваут ван Арт находился в отрыве с Маттео Йоргенсоном и Кристофом Лапортом.

Понятно, что они начали атаковать других гонщиков отрыва - Арно Де Ли, Тома Пидкока и Тома Скуйиньша. Но я не уверен, подходил ли Йоргенсон для того, чтобы отправлять его вперёд. Он уехал, но не в той манере, когда говорят: «Всё, я пошёл». Скорее казалось, что он играет роль приманки впереди, возможно, он ждал, что кто-то к нему присоединится. Я ожидал, что перед Мюром атакует Лапорт, потому что Йоргенсон в сравнении с ним казался менее подходящим.

В эти выходные Visma Lease a Bike проявила коллективную силу, но в то же время они могут мешать сами себе. Им необходимо выступать более слаженно, как единая команда, им нужно сотрудничать.

У них уже была масса гонщиков, которые выигрывали Классики, например, Дилан ван Барле, Тиш Беноот, Лапорт и Ван Арт. Теперь к ним добавился Тратник. Посмотрим, есть ли у него свои амбиции на следующих гонках или он будет рад просто помогать другим. И возникает ещё один вопрос на будущее — как они разделят между собой гонки, и какую тактику будут использовать?

Ещё один интересный вопрос — расписание Ван Арта на ближайшие несколько недель. Обычно Тиррено или Париж-Ницца - мартовские гонки, на которых набираются гоночные дни, и развивается форма. Но вместо них Ваут едет тренироваться на высоте. Он не будет выступать до E3 Harelbeke, он пропустит Страде Бьянке и Милан — Сан-Ремо. Не знаю, правильно это или нет, но это точно совсем другая, новая подготовка.

Могу предположить, что в тренировках он собирается приложить массу сил. Я в своей карьере не часто выступал в Открывающем Классике уик-энде, обычно предпочитал его пропускать, как сделали в этом году Ван дер Пул и Педерсен. Когда проходили Омлоп и Кюрне, я тренировался дома, но знал, что в эти дни мне надо потренироваться в очень хорошем темпе, потому что мои соперники в этих гонках тоже будут выкладываться очень долго.

Поэтому в такие дни я был мотивирован работать по шесть-семь часов, будь то тренировки за мотором или прохождение подъёмов в моём регионе. На тренировках я эффективно проводил свою личную гонку, возможно, причиняя себе даже больше боли, чем если бы ехал гонку. В каком-то смысле это была и психологическая тренировка».