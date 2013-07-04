Фабиан Канчеллара анализирует Гент-Вевельгем-2024

Фабиан Канчеллара: «Главный итог Гент-Вевельгем-2024, что Матье ван дер Пул — не непобедим»

Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, продолжает следить за классиками, которые сделали его Легендой велоспорта.

В колонке на Cyclingnews Фабиан Канчеллара подвёл итоги классики Гент-Вевельгем-2024, победителем которой стал Мадс Педерсен, выигравший у Матье ван дер Пула финишный спринт после отрыва.

Фабиан Канчеллара: «Наиболее очевидный вывод из Гент-Вевельгем, что Матье ван дер Пул — человек. В воскресенье он снова впечатлял, но в итоге проиграл Мадсу Педерсену. Это урок всем, кто думал после E3 Saxo Classic, что Матье этой весной будет непобедим. Он не непобедим. В велоспорте, а особенно в Классиках, непобедимым не может быть никто.

Не считаю, что Ван дер Пул совершил крупную ошибку, уехав с этой группой настолько задолго до финиша. Просто скорее это была гонка на выносливость, чем атакующая. Классика E3 проходила скорее в ритме «стоп-старт», и он мог вредить соперникам своими мощными ускорениями на Тайенберге и Патерберге.

Гент-Вевельгем тоже тяжёлая гонка, но в совсем другом стиле. Темп в ней был более равномерный, а финал очень и очень длинный. К концу гонки у всех заканчивались силы, а у Педерсена их просто осталось чуть больше.

Второй вывод тоже вполне очевиден. Команда Lidl-Trek провела отличную гонку, выступала как настоящая команда, так, как уже действовала этой весной на E3 и в других гонках. Может, у них и нет гонщика такого уровня как Ван дер Пул или Ваут ван Арт, но они компенсируют это коллективной силой, ведут гонку очень слаженно.

Но хотя в воскресенье подход Lidl-Trek себя оправдал, мы не узнали, как бы сработал их план в идеале, потому что прокол Яспера Стёйвена вывел его из борьбы. В первой группе у Lidl-Trek было три гонщика из семи. Для них складывался великолепный сценарий. Мне любопытно, что у них могло получиться, если бы Яспер не прокололся.

Поэтому я считаю, что гонщики Lidl-Trek могут выступить ещё лучше, чем на Гент-Вевельгем. В воскресенье они отправили Джонатана Милана вперёд, чтобы заставить Ван дер Пула работать. Это был хороший ход, но они могли бы предпринять более интересные вещи, если бы Стёйвен оставался с ними и дальше. В конце концов, заняв в Харельбеке 2-е место, он показал, насколько сейчас силён.

В любом случае, Педерсен очень впечатлил в финальный час гонки, особенно при последнем прохождении Кеммельберга, где он ехал первым колесом и давил на Ван дер Пула. Мне также понравилось, как он справился с финальным спринтом. Мадс любит использовать большую передачу, поэтому, когда они подъехали к финишу на невысокой скорости, я подумал, остались ли у Матье силы, чтобы ускориться и обойти. Но Педерсен не допустил ошибки. Он поехал раньше, чтобы Ван дер Пул не смог застать его врасплох.

Всё это означает, что Педерсен наряду с Ван дер Пулом стал одним из топовых фаворитов на Тур Фландрии. Но не только Мадс, конечно, а Мадс и команда Lidl-Trek. Теперь эта команда — сильный топовый претендент в борьбе за Тур Фландрии.

Педерсен — номинальный капитан, но у него есть солидер - Яспер Стёйвен, что на таких гонках как Тур Фландрии очень полезно. У Ван дер Пула тоже есть сокапитан Яспер Филипсен. И теперь кажется, что у Ваута ван Арта команда слабее, чем у них. Отсутствие Кристофа Лапорта стало большой потерей, кроме того, Visma Lease a Bike не везло с падениями на двух последних гонках. Прежде, чем делать какие-то серьёзные выводы, подождём и посмотрим, что получится у них на Дварс дор Фладерен-2024 (Dwars door Vlaanderen).

А ещё замечу, как потрясающе выступил на Гент-Вевельгем-2024 Лоуренс Пити (Laurence Pithie). До последнего Кеммельберга он ехал рядом с Ван дер Пулом и Педерсеном. Это, действительно, заслуживающее внимание выступление молодого парня, у которого нет опыта в таких гонках. Несмотря на то, что ему всего 21 год, будет интересно посмотреть, чего он сможет добиться на Туре Фландрии.

И отмечу, что после Гент-Вевельгем на Soudal Quick Step будет оказываться ещё больше давления. Хотя все гонки разные - Е3 короткая и взрывная, а Гент-Вевельгем с многочисленными плоскими отрезками. Тур Фландрии - тоже не похож на предыдущие, потому что Коппенберг, Кваремонт и Патерберг проходятся несколько раз, поэтому будет другой вид усталости и другой тип приложения усилий. Тактические игры тоже будут, но на такой гонке важно, чтобы шла нога.

В любом случае, думаю, нас ждёт очень открытая гонка и в борьбе за подиум, и даже в борьбе за победу. Ван дер Пул - великолепный гонщик, и он в прекрасной форме, но его можно победить. Более чем возможно. Все они люди. В велоспорте нет роботов».