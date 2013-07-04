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Фабиан Канчеллара анализирует Гент-Вевельгем-2024

Фабиан Канчеллара: «Главный итог Гент-Вевельгем-2024, что Матье ван дер Пул — не непобедим»

 

 

Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, продолжает следить за классиками, которые сделали его Легендой велоспорта. 

 

В колонке на Cyclingnews Фабиан Канчеллара подвёл итоги классики Гент-Вевельгем-2024, победителем которой стал Мадс Педерсен, выигравший у Матье ван дер Пула финишный спринт после отрыва.

 

Фабиан Канчеллара анализирует Гент-Вевельгем-2024

 

 

Фабиан Канчеллара: «Наиболее очевидный вывод из Гент-Вевельгем, что Матье ван дер Пул — человек. В воскресенье он снова впечатлял, но в итоге проиграл Мадсу Педерсену. Это урок всем, кто думал после E3 Saxo Classic, что Матье этой весной будет непобедим. Он не непобедим. В велоспорте, а особенно в Классиках, непобедимым не может быть никто.

 

Не считаю, что Ван дер Пул совершил крупную ошибку, уехав с этой группой настолько задолго до финиша. Просто скорее это была гонка на выносливость, чем атакующая. Классика E3 проходила скорее в ритме «стоп-старт», и он мог вредить соперникам своими мощными ускорениями на Тайенберге и Патерберге.

 

Гент-Вевельгем тоже тяжёлая гонка, но в совсем другом стиле. Темп в ней был более равномерный, а финал очень и очень длинный. К концу гонки у всех заканчивались силы, а у Педерсена их просто осталось чуть больше.

 

Второй вывод тоже вполне очевиден. Команда Lidl-Trek провела отличную гонку, выступала как настоящая команда, так, как уже действовала этой весной на E3 и в других гонках. Может, у них и нет гонщика такого уровня как Ван дер Пул или Ваут ван Арт, но они компенсируют это коллективной силой, ведут гонку очень слаженно.

 

Но хотя в воскресенье подход Lidl-Trek себя оправдал, мы не узнали, как бы сработал их план в идеале, потому что прокол Яспера Стёйвена вывел его из борьбы. В первой группе у Lidl-Trek было три гонщика из семи. Для них складывался великолепный сценарий. Мне любопытно,  что у них могло получиться, если бы Яспер не прокололся.

 

Поэтому я считаю, что гонщики Lidl-Trek могут выступить ещё лучше, чем на Гент-Вевельгем. В воскресенье они отправили Джонатана Милана вперёд, чтобы заставить Ван дер Пула работать. Это был хороший ход, но они могли бы предпринять более интересные вещи, если бы Стёйвен оставался с ними и дальше. В конце концов, заняв в Харельбеке 2-е место, он показал, насколько сейчас силён.

 

В любом случае, Педерсен очень впечатлил в финальный час гонки, особенно при последнем прохождении Кеммельберга, где он ехал первым колесом и давил на Ван дер Пула. Мне также понравилось, как он справился с финальным спринтом. Мадс любит использовать большую передачу, поэтому, когда они подъехали к финишу на невысокой скорости, я подумал, остались ли у Матье силы, чтобы ускориться и обойти. Но Педерсен не допустил ошибки.  Он поехал раньше, чтобы Ван дер Пул не смог застать его врасплох.

 

Всё это означает, что Педерсен наряду с Ван дер Пулом стал одним из топовых фаворитов на Тур Фландрии. Но не только Мадс, конечно, а Мадс и команда Lidl-Trek. Теперь эта команда — сильный топовый претендент в борьбе за Тур Фландрии.

 

Педерсен — номинальный капитан, но у него есть солидер - Яспер Стёйвен, что на таких гонках как Тур Фландрии очень полезно. У Ван дер Пула тоже есть сокапитан Яспер Филипсен. И теперь кажется, что у Ваута ван Арта команда слабее, чем у них. Отсутствие Кристофа Лапорта стало большой потерей, кроме того, Visma Lease a Bike не везло с падениями на двух последних гонках. Прежде, чем делать какие-то серьёзные выводы, подождём и посмотрим, что получится у них на Дварс дор Фладерен-2024 (Dwars door Vlaanderen).

 

А ещё замечу, как потрясающе выступил на Гент-Вевельгем-2024 Лоуренс Пити (Laurence Pithie). До последнего Кеммельберга он ехал рядом с Ван дер Пулом и Педерсеном. Это, действительно, заслуживающее внимание выступление молодого парня, у которого нет опыта в таких гонках. Несмотря на то, что ему всего 21 год, будет интересно посмотреть, чего он сможет добиться на Туре Фландрии.

 

И отмечу, что после Гент-Вевельгем на Soudal Quick Step будет оказываться ещё больше давления. Хотя все гонки разные - Е3 короткая и взрывная, а Гент-Вевельгем с многочисленными плоскими отрезками. Тур Фландрии - тоже не похож на предыдущие, потому что Коппенберг, Кваремонт и Патерберг проходятся несколько раз, поэтому будет другой вид усталости и другой тип приложения усилий. Тактические игры тоже будут, но на такой гонке важно, чтобы шла нога.

 

В любом случае, думаю, нас ждёт очень открытая гонка и в борьбе за подиум, и даже в борьбе за победу. Ван дер Пул - великолепный гонщик, и он в прекрасной форме, но его можно победить. Более чем возможно. Все они люди. В велоспорте нет роботов».

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Теги к статье: Гент-Вевельгем-2024 Gent - Wevelgem in Flanders Fields-2024 гонка Мирового тура Матье ван дер Пул Мадс Педерсен

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:52 | Регистрация: 4.07.2013

    Как всегда, отличный анализ от Фабиана.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Фабиан Канчеллара анализирует ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Как всегда, отличный анализ от Фабиана.

  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    МВДП выкладывался, но всё-таки думаю держал в голове что через неделю монументальная Фландрия, где его уже ждёт немного под_раненный Ваут ван Арт.

    К слову, победа Педерсена абсолютно заслуженная. Силён, уверен в себе, так что очень рад за датчанина. Жаль, не получился дубль у Лидл Трека - Элиза Бальзамо сантиметры проиграла Лорене Вибес на "ленточке", так сказать.

  • Гонщик
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Зачем эти ненужные и глупые высказывания по поводу принятия допинга?Просто возьмите и задайте себе вопрос, зачем гонщикам для которых главная цель сезона победа на гранд-турах, принимать что-либо на одновневках или недельных гонках? Рискуя всем и здоровьем и срывом сезона и именем и здоровьем.
    Ну вы наивный , это целая система , рассчитанная под конкретного гонщика на весь сезон , с плавным входом и выходом . Профи спорт , это всегда риск для здоровья .

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    А я просто порадуюсь, что ни итоговом призовом подиуме оказались М.Ланда, и (что более важно) Э.Берналь. Колумбиец похоже возвращается "всерьёз и надолго", главное чтобы без травм у него в этом году. Так что: Мы ещё повоюем ©
  • uran
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    uran-Фото
    По аналогии с Погачаром к допингерам нужно относить победителей многих ГТ (Конту, Фрума, Роглича, Нибали), победителей классик (Канчеллара, Боонен, Арт, Пул), до кучи спринтеров туда (Кавендиш, Филипсен). Они были или являются доминаторами в своих дисциплинах. Или что-то не так?
  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я не знаю где, что и как они принимают, но я знаю что очевидное не требует объяснений.
  • M-07
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    M-07-Фото
    А вы думаете, что они конкретно в гонках принимают что ли?
  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    Зачем эти ненужные и глупые высказывания по поводу принятия допинга? Просто возьмите и задайте себе вопрос, зачем гонщикам для которых главная цель сезона победа на гранд-турах, принимать что-либо на одновневках или недельных гонках? Рискуя всем и здоровьем и срывом сезона и именем и здоровьем.
  • RVL
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    RVL-Фото

    Тут либо дети малые, либо параноики)))

  • Геродот
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    Геродот-Фото

    Цитата: vova-55



    Разово, если сильно повезет, кто-то может за счет допинга что-то выиграть. 
    Талан Поги сравним с талантом Меркса (Канибала), по мнению многих экспертов.


    Каннибал (опечатка).

    Вы как дети малые, чесслово. Талант Каннибала - это видимо что-то неприкасаемое и все в-белом, как Дартаньян)).Типа только дурачки вроде Тома Симпсона ширялись напропалую, а вот Каннибал - исключительно на одном своем таланте рулил)

    Все одним миром мазаны - что Вини,что Поги,что Каннибал)

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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