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Фабиан Канчеллара о Тадее Погачаре, Матье ван дер Пуле по итогам Dwars door Vlaanderen-2022

Фабиан Канчеллара: "Тадей Погачар умеет удивлять, но будем реалистами в отношении Тура Фландрии-2022"

 

 

 

  Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо завершил карьеру профессионального велогонщика в 2016 году, продолжает внимательно следить за профессиональным велоспортом.

 

  Своим мнением о проходящих классиках Фабиан Канчеллара делится в колонке, которую ведёт на Cyclingnews. В последнем выпуске он подвёл итоги Dwars door Vlaanderen-2022 и рассказал, что думает о выступлении Тадея Погачара, Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта (на момент написания колонки Фабиан Канчеллара ещё не знал об объявлении команды Jumbo-Visma о болезни Ваута ван Арта и неопределённости с его стартом на Туре Фландрии-2022).

 

 

Фабиан Канчеллара о Тадее Погачаре

 

Фабиан Канчеллара о Тадее Погачаре, Матье ван дер Пуле по итогам Dwars door Vlaanderen-2022

 

Фабиан Канчеллара о Тадее Погачаре, Матье ван дер Пуле по итогам Dwars door Vlaanderen-2022

 

Фабиан Канчеллара о Тадее Погачаре, Матье ван дер Пуле по итогам Dwars door Vlaanderen-2022

 

 

 

 «Лично я на Dwars door Vlaanderen-2022  пристально следил за Тадеем Погачаром и Матье ван дер Пулом. Это была их первая брусчатая классика, которая могла изменить весь сценарий перед Туром Фландрии.

 

  Начнём с Тадея. Он не только поехал первую брусчатую гонку сезона, но также первую брусчатую гонку в своей карьере. Мне было невероятно любопытно посмотреть, как она для него сложится. В итоге он ответил на одни вопросы, но оставил без ответа другие.

 

  Прежде всего, что касается его физической формы, он готов. В этом нет абсолютно никаких сомнений. В смысле мощности, которую он показал, он, возможно, был даже на более высоком уровне, чем гонщики на подиуме. После того, как он пропустил атаку на Берг-Тен-Хауте, он атаковал в одиночку, преследовал тоже в одиночку, а потом больше всех работал в группе, которая была меньше, чем отрыв впереди.

 

  Они ни разу не сдался, не прекращал погоню на протяжении более 50 км. И тянул впереди гораздо больше любого из первой группы. И если так рассматривать его выступление, оно впечатляет. Без всяких сомнений, он в хорошей форме.

 

  Однако, он обнаружил, что на таких гонках иногда одной хорошей формы недостаточно. Надо правильно реагировать в нужное время, даже если ты Тадей Погачар.

 

  Единственная причина, по которой ему пришлось так много работать, потому что он совершил ошибку. Прежде всего, он упустил важный отрыв на Берг-Тен-Хауте. Многие скажут, что причиной была его неопытность. Но я считаю, что дело больше в команде, которая с ним ехала.

 

  UAE Team Emirates сейчас одна из двух топовых команд профессионального велоспорта, но на брусчатых классиках они совсем не так сильны, как на других гонках.

 

  Большая  потеря – Маттео Трентин. Хотя он ехал гонку, перед ней он болел и был далеко не в лучшей форме, что досадно. Если бы Маттео Трентин был на пике формы, история была бы совсем другой. Уверен, что тогда Погачар начал бы подъём Берг-Тен-Хауте на лучшей позиции, смог бы уехать с фаворитами, потому что нога у него шла. Если бы его команда была сильнее, это многое бы изменило.

 

  Думаю, Погачар проявил свою неопытность, когда попробовал исправить ошибку на следующем подъёме и решил атаковать в одиночку. Возможно, это он даже недооценивает. Он полагал, что сможет сам закрыть просвет. Ведь там было всего 10 секунд, верно?

 

  Давайте, поясню вам. На таких дорогах 10 секунд – это очень много. 10 секунд не означают, что ты сможешь легко добрать. Здесь надо ехать гонку совсем по-другому. Вот причина, по которой некоторые ребята атакуют на узких дорогах у вершины подъёмов, когда знают, что впереди широкая дорога, и когда они знают, откуда будет ветер.

 

  Ветер на Фландрии не похож на другие ветра. Даже если он не сильный, он тебя замучает. Если ты окажешься один на широкой дороге, то у тебя серьёзные неприятности. Поэтому настолько сложнее атаковать и преследовать, чем открыть гонку и потом ехать в  группе. Уверен, Тадей теперь это понял.

 

  Я не считаю его топовым фаворитом на Тур Фландрии. Может, он и умеет удивлять, но будем реалистами. Он проехал одну гонку, а Фландрия будет гонкой уже совсем другого уровня».

 

Фабиан Канчеллара о Матье ван дер Пуле и Вауте ван Арте

 

Фабиан Канчеллара о Тадее Погачаре, Матье ван дер Пуле по итогам Dwars door Vlaanderen-2022

 

  «Что касается Матье ван дер Пула – он топовый фаворит. Он доказал, что силён, но когда он был не силён? Это была его вторая крупная гонка сезона после Милан-Сан-Ремо и он проехал «Неделю Коппи и Бартали», так что получился хороший блок, он подготовился к воскресенью.

 

  Впечатляет, что Ван дер Пул не атаковал по-настоящему. Да, он начал ускоряться за 90 км, но это не была серьёзная атака. Он был впереди на Берг-Тен-Хауте, но не он атаковал там. Потом в финале он тоже совсем не атаковал. Я ждал, что он что-то предпримет на Нокереберге, но нет, ничего не было. И большой вопрос – почему.

 

  Думаю, у него была нога для атаки. Думаю, он просто не хотел делать себя  целью, что обычно случается. Вместо этого он использовал силы, чтобы реагировать на атаки других. Это было спокойное выступление, казалось, он едет гонку без давления.

 

  Он уже выигрывал и Дварс доор Фландерен, и Тур Фландрии, и совсем недавно вернулся после давней травмы. Я вижу гонщика, который чувствует, что ему нечего терять.

 

  Что подводит нас к Вауту ван Арту. О нём нельзя сказать так же. В воскресенье будет одна страна, которая болеет за одного велогонщика. Мы знаем, как он хочет выиграть, знаем, что команда хочет, чтобы он выиграл, знаем, что вся Бельгия хочет его победы. Остаётся вопрос: а сможет ли он справиться с этими ожиданиями?

 

  В каком-то смысле он может победить только себя. Его соперники уже думают о том, как они будут его побеждать. Сделают ли они это рано или поздно? Как изолировать его от команды? Если впереди будет Лапорт, а Ваута не будет, другие команды будут довольны, но будет ли довольна Jumbo-Visma? Будет ли доволен сам Ваут? Весь вопрос  в том, как они сыграют в этот покер. В воскресенье нас ждёт остросюжетный фильм как «Джеймс Бонд».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур Фландрии

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Giro d'Italia

ОПРОС

Выиграет ли Ваут ван Арт Тур Фландрии-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Админы, исправьте весь протокл по женской Dwars door Vlaanderen, а то у вас картинки Кьяры Консонни (которая да, выиграла), но в победительницах однодневки значится Элиза Бальзамо и далее полностью протокол по классике Гент-Вевельгем.

  • RVL
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (25)
    RVL-Фото

    Что скажет пидкок ван дер пулу?? 

    у кого где с опытом нетак?))

    досужий малый...

    языком треплет на ура

    не впервой))

  • RVL
    Тадей Погачар о первом участии ... (4)
    RVL-Фото
    погачар, надеюсь понял что тратиться не надо, потому и более 2 мин отстал. экономился
  • Mike88
    Тадей Погачар о первом участии ... (4)
    Mike88-Фото

    И Погачар, и Ван дер Пул прилично подрастратились здесь, мне кажется это может серьёзно сказаться в воскресенье, не смотря на их способности к восстановлению.

  • SVS
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (25)
    SVS-Фото

    >>>
    Тадей Погачар: «Получил очень ценный опыт. В ключевой момент гонки потерял несколько позиций, потому что впереди меня случился завал. Я упустил первую группу, пробовал вернуться, прилагал все силы, но они были слишком сильны. Я много раз пытался добраться вперёд, но это гонка.
    >>>
    Вот как-то так...

  • SVS
    Тадей Погачар о первом участии ... (4)
    SVS-Фото

    Опыт - дело наживное. Всё остальное у Погачара есть. 

    Чего не могу сказать о втором ораторе.

  • Starch27
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (25)
    Starch27-Фото

    Какой завал? Если не видели гонку, то не надо своё глорство за истину выдавать. Погачар зевнул атаку Инеоса наxодясь не в лучшей позиции и атаковал вслед за Штыбаром, но не осилил и вернулся в пелотон, когда в первой группе наладили вертушку и отрыв рос очень быстро. 

  • Адриен
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (25)
    Адриен-Фото

    Пидкоку следовало бы быть поскромнее. Явно звездится парень. А его оценка Погачара в этой гонке... Почти через губу, нравоучительно, наставительно. Да пусть он тысячу раз прав, но Погачар - УНИКАЛЬНЫЙ гонщик, добившийся того, о чем остальное большинство может только мечтать. И сам великолепно знает, что и как сделал неправильно. А Пидкок о нем высказался как о перспективном новичке, который нуждается в опеке и мудром руководстве. Ну, был бы сам  постарше, поопытней, а так...Нехорошо, НЕУМНО, непорядочно.

  • rude_rider
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (25)
    rude_rider-Фото
    ну ваша персональная не любовь к нему никак не сказывается на самом гонщике и тех кому он нравится.
    мне не нравится рогла. и что? кому то он зашел .

    Пидкок отличный гонщик, пиярят его поменьще имхо чем того же Эвенпула.
    незнай смог бы этот стручок вырезать финиш у Пула.но надеюсь увидеть это
  • serghi
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (25)
    serghi-Фото

    По поводу Карапуза, можно поспорить, Ганне в горной разделке Эвенпул вполне может конкуренцию составить. В спринте, на данный момент Якобсен посильнее остальных выглядит.

    На счёт Жужу, выводы после Арденских классик можно будет делать, весенний пик он именно к этим гонкам подводит. 

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Romain Combaud (Team DSM)

Geoffrey Bouchard (Ag2r - Citroen)

Davide Gabburo (Bardiani - CSF - Faizane)

Felipe Orts (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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