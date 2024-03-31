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Мадс Педерсен о возможностях на Туре Фландрии-2024

Мадс Педерсен стартует на Туре Фландрии-2024 после падения на Дварс доор Фландерен

 

 

Мадс Педерсен выйдет на старт Тура Фландрии-2024, несмотря на падение, случившееся в среду, 27 марта на гонке Дварс доор Фландерен. 28-летний датский велогонщик дважды был призёром Тура Фландрии - финишировал вторым в 2018 году, в прошлом году занял 3-е место, уступив Тадею Погачару и Матье ван дер Пулу. Но в этот раз он не сможет бороться на Монументе в полную силу, хотя и пострадал меньше, чем его товарищи по команде Lidl-Trek Яспер Стёйвен и Алекс Кирш.  

 

Мадс Педерсен о возможностях на Туре Фландрии-2024

 

В интервью Sporza и GCN Мадс Педерсен рассказал:

 

«К счастью, я могу спать на спине, и ночью сплю неплохо, насколько это возможно.  После такого падения раны прилипают к белью и простыням. Это мучительно. За несколько дней не восстановишься. Мне придётся ехать гонку с другим настроем. Чтобы выиграть Фландрию, надо выложиться на сто процентов, и сейчас я этого не могу. Но с другой стороны, всё возможно, даже в моём случае. Но в одном я уверен, гонка будет очень тяжёлой.

 

Если честно, отсутствие Яспера и Алекса - большая проблема. Алекс, как помощник, был невероятно важен в развозе, в том, чтобы занимать позиции, и так далее. Он прекрасно знает эти дороги. Конечно, у нас есть Тим Деклерк, Отто Варгарде, Эдди Тёнс, которые каждый день тренируются по этим дорогам, но ещё один помощник не помешал бы.

 

Мне очень жаль Яспера. Он снова вышел в форму, что было отличным знаком перед Фландрией. Он не заслужил закончить вот так, на земле, со сломанной ключицей, как и Ваут.

 

Мне будет очень не хватать Яспера. Думаю, вся наша команда рассчитывала на него, с ним мы могли бы разыграть ещё одну карту.

 

Не думаю, что с нашей стороны было бы разумно менять стиль ведения гонок. Сейчас мы вошли в очень хороший ритм, нам нравится выступать именно так. Не стоит забывать, что у нас есть Томс Скуйиньш, который тоже может показать высокий результат. В последние пару недель он тоже демонстрирует отличную форму, так что у нас ещё есть несколько сильных карт в запасе».

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Lidl Trek Тур Фландрии-2024 Ronde Van Vlaanderen-2024 Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • sashaney
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    sashaney-Фото
    Цитата: M-07
    Давно пишу, что надо обязать экипировки всех одевать
    Какую, если не секрет? Кожаную куртку и штаны как на GP?
  • Astanaforever
    Матье ван дер Пул возглавит ко ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Резко сориентировался Пул в отсутствии конкурентов. А почему бы и нет?
  • Astanaforever
    Тур Фландрии-2024. Маршрут и у ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Проголосовал за Димку, что он не доедет до финиша. Уверен на сто. Даже на двести. Не подведи Димон)))
  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: BlAr
    Предложение к администрации сайта - организовать конкурс прогнозистов в каком-либо формате (по каждой гонке в отдельности или (желательно) по сезону в целом), с отображением прогнозов конкретных форумчан (не в целом!) после старта конкретной гонки (когда их уже нельзя поменять). Будет веселее!

    Поддерживаю Бориса в этом плане 

    Можно хотя бы на монументальные классики сделать, и на гранд-туры потом. Этакую Лигу прогнозистов на сайте запилить в отдельную тему (и закрепить).

    Например каждый указывает свою призовую тройку, ну или хотя бы победителя гонки/этапа. Угадал точно - 2 бала (2 звездочки), угадал на подиуме, но ошибся с местом - 1 бал/лайк/звездочка. Не угадал - хорошо что просто сИграл)

  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-2024. Же ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    Взяла свою 250 победу в карьере - ЛЕГЕНДА !
  • Karmatron
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    Karmatron-Фото
    Это Ремко-то не восстановился?..
  • zalex567
    Ваут ван Арт получил переломы ... (14)
    zalex567-Фото
    Жуткая трагедия. Очень больно и обидно за всех гонщиков, тяжело пострадавших в этом завале. Тысячи километров и часов тяжелых тренировок на сборах, лишение возможности общения с семьями, ограничение себя во всём, что может повлиять на спортивную форму. И в один миг всё рушится. Про Ваута вообще больно даже думать. Он мне очень нравится и как гонщик, и как человек.

    Цитата: SVS
    Как описывает Беноот, могли встретиться колёса на противоходе, когда он встал. Даже небольшой наклон велосипеда мог сыграть :(.
    Тиш Беноот так о сказал в интервью. Ваут крикнул ему, чтобы добавил, тот встал с седла. Велосипед при этом сдвигается чуток назад относительно тела гонщика. А Ваут был очень близко и притёрся к заднему колесу. Когда задевают заднее колесо, ты это чувствуешь. Тиш Беноот это сразу понял.

    Только не понятно, зачем вставать с седла, чтобы ускориться, когда скорость под 80, движение вроде бы, как говорят, под пологий уклон и очень плотная группа. Хотя они, профики, и на спуске такое проделывают иногда
  • M-07
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    M-07-Фото
    Давно пишу, что надо обязать экипировки всех одевать
  • Геродот
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    Геродот-Фото

    Так то и упав с бордюра можно шею сломать. Это карма

  • gumanoidd
    Команда Visma Lease a Bike: «Н ... (10)
    gumanoidd-Фото
    велоспорт очень опасный вид спорта---им в экипировке надо ездить

    скорости как на Мотоцыкле а они голые

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