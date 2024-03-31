Мадс Педерсен о возможностях на Туре Фландрии-2024

Мадс Педерсен стартует на Туре Фландрии-2024 после падения на Дварс доор Фландерен

Мадс Педерсен выйдет на старт Тура Фландрии-2024, несмотря на падение, случившееся в среду, 27 марта на гонке Дварс доор Фландерен. 28-летний датский велогонщик дважды был призёром Тура Фландрии - финишировал вторым в 2018 году, в прошлом году занял 3-е место, уступив Тадею Погачару и Матье ван дер Пулу. Но в этот раз он не сможет бороться на Монументе в полную силу, хотя и пострадал меньше, чем его товарищи по команде Lidl-Trek Яспер Стёйвен и Алекс Кирш.

В интервью Sporza и GCN Мадс Педерсен рассказал:

«К счастью, я могу спать на спине, и ночью сплю неплохо, насколько это возможно. После такого падения раны прилипают к белью и простыням. Это мучительно. За несколько дней не восстановишься. Мне придётся ехать гонку с другим настроем. Чтобы выиграть Фландрию, надо выложиться на сто процентов, и сейчас я этого не могу. Но с другой стороны, всё возможно, даже в моём случае. Но в одном я уверен, гонка будет очень тяжёлой.

Если честно, отсутствие Яспера и Алекса - большая проблема. Алекс, как помощник, был невероятно важен в развозе, в том, чтобы занимать позиции, и так далее. Он прекрасно знает эти дороги. Конечно, у нас есть Тим Деклерк, Отто Варгарде, Эдди Тёнс, которые каждый день тренируются по этим дорогам, но ещё один помощник не помешал бы.

Мне очень жаль Яспера. Он снова вышел в форму, что было отличным знаком перед Фландрией. Он не заслужил закончить вот так, на земле, со сломанной ключицей, как и Ваут.

Мне будет очень не хватать Яспера. Думаю, вся наша команда рассчитывала на него, с ним мы могли бы разыграть ещё одну карту.

Не думаю, что с нашей стороны было бы разумно менять стиль ведения гонок. Сейчас мы вошли в очень хороший ритм, нам нравится выступать именно так. Не стоит забывать, что у нас есть Томс Скуйиньш, который тоже может показать высокий результат. В последние пару недель он тоже демонстрирует отличную форму, так что у нас ещё есть несколько сильных карт в запасе».