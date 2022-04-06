Фабиан Канчеллара: "Тадей Погачар впечатлял меня все 270 км Тура Фландрии-2022, Матье ван дер Пул на финальных 300 метрах"

Фабиан Канчеллара о Туре Фландрии-2022



Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, поделился впечатлениями от Тура Фландрии-2022.

В своей колонке, которую легендарный мастер Классик ведёт на Cyclingnews, Фабиан Канчеллара рассказал, кем был впечатлён, а кто не оправдал ожиданий.

Фабиан Канчеллара: «Тадей Погачар впечатлял меня все 270 километров Тура Фландрии. Матье ван дер Пул впечатлил на финальных трёхстах метрах. "Крутой отморозок" – такое слово бы использовал.

Тадей произвёл глубокое впечатление на Коппенберге, впечатлил на Кваремонте, впечатлил на Таайенберге, впечатлил на Патерберге. С другой стороны, Матье не делал ничего особенного. Он находился в нужном месте в правильный момент и садился на колесо, но атаковал ли он? Нет.

Но когда всё свелось к спринту, Матье провёл классное ускорение. Потрясающе. Всё дело в каденсе, и потому, что они почти остановились, ехали так медленно! Взгляните на частоту вращения педалей Ван дер Пула, а потом Погачара.

Матье ускорился в своём стиле. У него есть это умение разгоняться с более маленькой передачи и с более высоким каденсом, а потом он может переключаться на большую передачу. Тадей же всё время почти не переключал передачу, всё время на большой. Возможно, у него не хватило максимальной мощности, чтобы ускориться на той передаче. Могу предположить,что у Матье было 53/19, а у Погачара 53/14. Вот такие детали. Когда теряешь скорость, надо быть готовым к определённой передаче, которая поможет и не блокирует тебя.

Не надо забывать, что Тадей впервые на Туре Фландрии. Все посмеивались, говорили: «Нибали пытался, Вальверде пытался». Ну, он доказал, что все, кто посмеивался, ошибались, показал, что он, по меньшей мере, способен выиграть Тур Фландрии.

Причина, по которой он не выиграл, возможно, его неопытность. У Тадея есть спринтерские качества, но не против Матье. Он больше многодневщик, а Матье – специалист однодневок, и к тому же он просто чаще спринтовал в гораздо большем количестве сценариев.

Спринт в финале Тура Фландрии – не обычный спринт. Это игра в покер, которую нельзя запланировать. Плюс, спринт отличался ещё и тем, что ты замедляешься, а двое ребят быстро накатывают сзади. Не думаю, что Тадей понимал, насколько быстро они приближаются. Он не смог ускориться после замедления, поэтому они его проскочили и заперли.

Для него это разочарование, но, как я говорил, Ван дер Пул – «отморозок». Я говорю это не в отрицательном смысле. Он и мухи не обидит. Но на таких крупных гонках, где пахнет жареным, нужно быть воином. Эти гонки не принимают оправданий.

Сейчас у него два титула победителя Тура Фландрии. Он может взять и три, и четыре. Это зависит от многих факторов, но для меня не проблема, если он выиграет четыре раза, сниму шляпу. Спорт живёт такими событиями.

Отсутствие Ваута ван Арта изменило гонку, но я бы сказал, то, как Jumbo-Visma проехала в его отсутствие, в какой-то степени разочаровало. Я знаю, что Лапорт падал, но он вернулся. Беноот, не знаю. Они финишировали 9-м и 13-м. С одной стороны можно сказать, это неплохо. Но они провели гонку совсем не так, как от них ожидали.

Не знаю, не хватило ли им мощности в ногах или психологического настроя. Они доминируют везде, но здесь сделали не так много. Натан Ван Хоойдонк довольно рано отобрался в интересный отрыв, но в итоге это оказалось не так важно. Когда они так работают на Ван Арта, ожидаешь от них большего, и когда они едут для себя. Но всегда тяжело, если становишься лидером, а главного фаворита нет. Думаю, им было трудно морально.

Для Quick Step Alpha Vinyl ещё одна провальная гонка. Это не их весна. Не назову весенний сезон ужасным для них, потому что если взглянуть на проблемы, с которыми они столкнулись, травмы и болезни, то что ещё они могли сделать? У Асгрена была механическая проблема на Коппенберге, но он сказал, что она никак не повлияла, потому что у него всё равно не было сил усидеть за Погачаром.

Снимаю перед ним шляпу за честность. Он не был достаточно силён, так и сказал. Он был честен, я всегда это уважаю. В конце концов, эти ребята тоже люди.

Скажу вам, кто не разочаровал. Это Groupama-FDJ. Они были потрясающими, как индивидуально, так и коллективно. Валентин Мадуа единственный, не считая Ван дер Пула, усидел за Погачаром на Коппенберге. Штефан Кюнг великолепно ехал позади. Вся команда повысила уровень, они проявили больше, чем сумма их вкладов в работу.

В целом, гонка была роскошной - Хичкок, напряжение до самого конца. Все подумали, что гонка закончена, но этот выпуск напомнил, что становится ясно только после пересечения финишной черты и никак не раньше.

Помимо гонки впечатления произвели зрители. Болельщики вернулись, по дороге от Антверпена до Ауденаарде их, наверное, был миллион. Атмосфера сумасшедшая. Организаторы, волонтёры, фанаты, все заслужили похвалу. Получился потрясающий фестиваль велоспорта».