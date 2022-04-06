VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фабиан Канчеллара: "Тадей Погачар впечатлял меня все 270 км Тура Фландрии-2022, Матье ван дер Пул на финальных 300 метрах"

Фабиан Канчеллара о Туре Фландрии-2022

 

 

 

  Фабиан Канчеллара, трёхкратный победитель Тура Фландрии и трёхкратный победитель Париж-Рубэ, трёхкратный победитель классики Е3 и победитель Милан-Сан-Ремо, поделился впечатлениями от Тура Фландрии-2022.

  В своей колонке, которую легендарный мастер Классик ведёт на Cyclingnews, Фабиан Канчеллара рассказал, кем был впечатлён, а кто не оправдал ожиданий.

 

 

  Фабиан Канчеллара: «Тадей Погачар впечатлял меня все 270 километров Тура Фландрии. Матье ван дер Пул впечатлил на финальных трёхстах метрах. "Крутой отморозок" – такое слово бы использовал.

 

  Тадей произвёл глубокое впечатление на Коппенберге, впечатлил на Кваремонте, впечатлил на Таайенберге, впечатлил на Патерберге. С другой стороны, Матье не делал ничего особенного. Он находился в нужном месте в правильный момент и садился на колесо, но атаковал ли он? Нет.

 

  Но когда всё свелось к спринту, Матье провёл классное ускорение. Потрясающе. Всё дело в каденсе, и потому, что они почти остановились, ехали так медленно! Взгляните на частоту вращения педалей Ван дер Пула, а потом Погачара.

 

  Матье ускорился  в своём стиле. У него есть это умение разгоняться с более маленькой передачи и с более высоким каденсом, а потом он может переключаться на большую передачу. Тадей же всё время почти не переключал передачу, всё время на большой. Возможно, у него не хватило максимальной мощности, чтобы ускориться на той передаче. Могу предположить,что у Матье было  53/19, а у Погачара 53/14. Вот такие детали. Когда теряешь скорость, надо быть готовым к определённой передаче, которая поможет и не блокирует тебя.

 

  Не надо забывать, что Тадей впервые на Туре Фландрии. Все посмеивались, говорили: «Нибали пытался, Вальверде пытался». Ну, он доказал, что все, кто посмеивался, ошибались, показал, что он, по меньшей мере, способен выиграть Тур Фландрии.

 

 Причина, по которой он не выиграл, возможно, его неопытность. У Тадея есть спринтерские качества, но не против Матье. Он больше многодневщик, а Матье – специалист однодневок, и к тому же он просто чаще спринтовал в гораздо большем количестве сценариев.

 

  Спринт в финале Тура Фландрии – не обычный спринт. Это игра в покер, которую нельзя запланировать. Плюс, спринт отличался ещё и тем, что ты замедляешься, а двое ребят быстро накатывают сзади. Не думаю, что Тадей понимал, насколько быстро они приближаются. Он не смог ускориться после замедления, поэтому они его проскочили и заперли.

 

  Для него это разочарование, но, как я говорил, Ван дер Пул – «отморозок». Я говорю это не в отрицательном смысле. Он и мухи не обидит. Но на таких крупных гонках, где пахнет жареным, нужно быть воином. Эти гонки не принимают оправданий.

 

  Сейчас у него два титула победителя Тура  Фландрии. Он может взять и три, и четыре. Это зависит от многих факторов, но для меня не проблема, если он выиграет четыре раза, сниму шляпу. Спорт живёт такими событиями.

 

  Отсутствие Ваута ван Арта изменило гонку, но я бы сказал, то, как Jumbo-Visma проехала в его отсутствие, в какой-то степени разочаровало. Я знаю, что Лапорт падал, но он вернулся. Беноот, не знаю. Они финишировали 9-м и 13-м. С одной стороны можно сказать, это неплохо. Но они провели  гонку совсем не так, как от них ожидали.

 

  Не знаю, не хватило ли им мощности в ногах или психологического настроя. Они доминируют везде, но здесь сделали не так много. Натан Ван Хоойдонк довольно рано отобрался в интересный отрыв, но в итоге это оказалось не так важно. Когда они так работают на Ван Арта, ожидаешь от них большего, и когда они едут для себя. Но всегда тяжело, если становишься лидером, а  главного фаворита нет. Думаю, им было трудно морально.

 

  Для Quick Step Alpha Vinyl ещё одна провальная гонка. Это не их весна. Не назову весенний сезон ужасным для них, потому что если взглянуть на проблемы, с которыми они столкнулись, травмы и болезни, то что ещё они могли сделать? У Асгрена была механическая проблема на Коппенберге, но он сказал, что она никак не повлияла, потому что у него всё равно не было сил усидеть за Погачаром.

 

  Снимаю перед ним шляпу за честность. Он не был достаточно силён, так и сказал. Он был честен, я всегда это уважаю. В конце концов, эти ребята тоже люди.

 

  Скажу вам, кто не разочаровал. Это Groupama-FDJ. Они были потрясающими, как индивидуально, так и коллективно. Валентин Мадуа единственный, не считая  Ван дер Пула, усидел за Погачаром на Коппенберге. Штефан Кюнг великолепно ехал позади. Вся команда повысила уровень, они проявили больше, чем сумма их вкладов в работу.

 

  В целом, гонка была роскошной - Хичкок, напряжение до  самого конца. Все подумали, что гонка закончена, но этот выпуск напомнил, что становится ясно только после пересечения финишной черты и никак не раньше.

 

  Помимо гонки впечатления произвели зрители. Болельщики вернулись, по дороге от Антверпена до Ауденаарде их, наверное, был миллион. Атмосфера  сумасшедшая. Организаторы, волонтёры, фанаты, все заслужили похвалу. Получился потрясающий фестиваль велоспорта».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фабиан Канчеллара Тур Фландрии

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

6 апреля 2022

Scheldeprijs

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто выиграет Тур Страны Басков-2022?

Комментарии

  • Адриен
    Джанни Москон вынужден отказат ... (1)
    Адриен-Фото

    При объективном отсутствии какого либо заболевания, нулевая форма - проблема психологическая. Или как говорили в советские времена - все дело в морально-волевых качествах. Согласитесь, когда закончены только 40% гонок, да и те в хвосте, о какой усталости речь ? Когда Москон успел физически устать ? Другое дело - моральная усталость, отсутствие мотивации. Тут причин может быть немало . Личные, семейные, профессиональные (команда новая, всё может быть). Такие проблемы отдыхом не решаются, вернее - решаются, но НЕ отдыхом... Посмотрим. На прошлом Рубэ его гонка впечатлила. Будет обидно, если это окажется всего лишь эпизодом, случайностью...

  • salomon
    Тур Страны Басков-2022. Этап 1 (13)
    salomon-Фото
    Цитата: reforg34
    Герант Томас все ближе и ближе к победе в генеральной классификации. Будем ждать от него сольной атаки в горах. В этом случае без проблем привезет 2-3 минуты, а этого должно хватить.
    Не смешите !?
  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 1 (13)
    Kay82-Фото
    не смешите
  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 1 (13)
    Kay82-Фото

    Роглич!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • BlAr
    Тур Страны Басков-2022. Этап 1 (13)
    BlAr-Фото
    Тупанул, бывает!
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 1 (13)
    RVL-Фото

    Но никто из них не фигурирует в мыслях и реалиях того персонажа)) я об этом.
    Привет вам, Борис!

  • EL-Fenomeno
    Матье ван дер Пул – двукратный ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    На главном бельгийском момументе 1 и 2 места заняли голландсике велогонщики (впервые с 1981 года такое), благо на женской Фландрии победу в майке чемпионки Бельгии праздновала её главная героиня и надежда (страны) Лотта Копецки.

    Кстати, Фландрия в этом году получилась очень дыже быстрой, средняя скорость составила 43,197 км/час.

     

    P.S.

    Квик-Степ, вы где? Снова опозорились мимо подиума и даже вне десятки!

  • BlAr
    Тур Страны Басков-2022. Превью (27)
    BlAr-Фото
    Кстати, в трансляции Кондрашов (отжигал с фамилиями, как всегда), вскользь озвучивал фамилию Винокуров. Кто-то в курсе, он участвует?
  • василий
    Тур Страны Басков-2022. Этап 1 (13)
    василий-Фото

    Власов должен быть в топ 3

  • BlAr
    Тур Страны Басков-2022. Этап 1 (13)
    BlAr-Фото

    Погачар на ТдФ, Роглич на Вуэльте. Первый - точно без проблем!!!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 апреля

Erik Fetter (Eolo - Kometa Cycling Team)

Martin Marcellusi (Bardiani - CSF - Faizane)

6 апреля

Michel Hessmann (Jumbo - Visma)

7 апреля

Jack Bauer (Team BikeExchange - Jayco)

George Bennett (UAE Team Emirates)

Jeremy Lecroq (BB Hotels p/b KTM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (16)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)